Epic Games tager kampen op mod Steam med deres egen digitale spilbutik

Epic Games er helt på toppen lige nu takket være den fænomenale succes med deres spil Fortnite. Men selskabet har endnu større planer for 2019 og annoncerer, at de har til hensigt at lancere en ny digital spilbutik for at konkurrere med udbydere som Steam and GOG.

Den kommende Epic Games Store vil ikke bare sælge spil bygget på selskabets populære Unreal Engine, idet Epic indikerer, at selv titler fremstillet i konkurrerende systemer, såsom Unity, vil være tilgængelige.

Til GamesIndustry.biz har Epic Games' topchef, Tim Sweeney, talt om en større omsætningsfordeling på 88 procent til spiludviklere, sammenlignet med til den nyligt reviderede andel på 70/30, som tilbydes af Valves Steam-platform.

"Vores analyser viser, at spilbutikker, der tager 30 procent, får deres omkostninger dækket med 300 til 400 procent, sagde Sweeney. "Men selv hvis udviklerne får 88 procent af omsætningen, og Epic får de resterende 12 procent, vil denne spilbutik stadig være en profitabel forretning for os".

Denne infografik fra Epic Games viser forskellen i omsætningsfordelingen mellem deres kommende butik og Steam.

I et forsøg på at gøre deres butik mere attraktiv for udviklere og skabere af indhold, vil Epic også introducere et 'Support-A-Creator-program', der har til formål at bringe influencere og marketingfolk sammen.

"Tidligere blev de fleste spilskabere ikke kompenseret af spiludviklere for deres arbejde og måtte i stedet forlade sig på donationer," forklarede Sweeney. "Ved at matche skabere med udviklere gør Epic Games Store det lettere for spillere at opdage spil og belønne skaberne af indhold for deres indsats."

Sweeney har desuden udtalt til MCV, at "Vi mener, at skabere - både spiludviklere og skabere af indhold - er at takke for spilindustriens enorme vækst og fremdrift og bør tjene størsteparten af industriens indtægter."

Når det handler om, hvad Epic Games Store vil gøre for at lokke forbrugerne ind i butikken, siger firmaet, at de vil tilbyde et gratis spil hver anden uge i hele 2019, og at Epic selv vil finansiere disse 14 dage lange gratis spilleperioder.

Ingen tid til snak

I modsætning til Steam vil Epic Games Store ikke tilbyde nogen form for brugerforum, men vælger i stedet at nå ud til deres kunder via et nyhedsfeed. Der er imidlertid planer om at implementere en funktion til brugeranmeldelser i fremtiden.

"Vi har til hensigt at tilføje værktøjer, der gør spillere i stand til at kommunikere med udviklere privat, såsom et system til fejlrapportering og spørgsmål, for at afbøde et giftigt miljø som følge af anmeldelser, der er den eneste indbyggede kommunikations-mekanisme," har Sweeney udtalt til GamesIndustry.biz.

"Brugere er generelt migreret over til Reddit, Discord, Twitter, Facebook-grupper og andre sociale medier", sagde Sweeney og tilføjede: "Udviklere er frit stillede til at køre deres egne fora og sociale medier og linke til dem fra deres Epic Games Store-sider."

Alle detaljerne om, hvornår Epic Games Store slår dørene op for offentligheden forventes at blive annonceret under Game Awards denne torsdag.