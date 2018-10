Din iPhone kan måske snart opdage spam-opkald

Apple arbejder på teknologi, der i fremtiden skal kunne få din iPhone til at opdage spam-opkald, så du nemmere undgår generende fup-opringninger.

Oplysningerne kommer fra et Apple-patent, der er blevet spottet af Apple Insider, og beskriver hvordan firmaet planlægger at bruge en række parametre for at afgøre, om et indgående opkald virker ægte eller som spam.

Hvis ejerens iPhone mener, at opkaldet ikke er fra en autentisk kontakt, så viser den en besked på skærmen, der advarer brugeren om, at opkaldet kan være spam.

Lyder det bekendt?

Hvis det lyder bekendt, er det fordi Google under lanceringen af Pixel 3 og Pixel 3 XL annoncerede en lignende løsning, hvor du kan vælge at få Google Assistent til at besvare opkald på dine vegne.

Pixel-telefonerne registrerer en transkription af samtalen, og så har du mulighed for at rapportere nummeret som spam, hvis det viser sig at være et fup-opkald.

Apples patent blev indgivet i april 2017, men det er først offentliggjort nu. Det betyder, at der er en chance for, at funktionen kan blive rullet til telefoner som iPhone XS, iPhone XS Max og iPhone XR på et tidspunkt i fremtiden - men der er dog ingen officiel tidshorisont.