Det bästa på Netflix (juni 2018): 60 fantastiska Netflix-serier

The Get Down har mycket att leva upp till. Det är den dyraste tv-serien på Netflix som någonsin gjorts och knuffar ned Marco Polo från första platsen. Detta är tack vare dess skapare Baz Luhrmanns livfulla stil som passar seriens historia. The Get Down skildrar början på hiphop under sjuttiotalet, genom den unga rapparen Ezekiels ögon. Den är bombastisk och vacker att titta på. The Get Down är en kraftfull blandning av fiktiva karaktärer och verkliga stjärnor i hiphop-scenen, bland annat Grandmaster Flash som också producerat serien. Alla tolv avsnitt finns tillgängliga att sträcktitta nu, du kommer antingen älska eller hata det!

Netflix avslöjade nyligen att detta kommer vara den enda säsongen av The Get Down då serien blivit inställd, något vi tror är ett stort misstag eftersom det är utmärkt underhållning.

Säsonger på Netflix: 1 (del 1 och 2)

