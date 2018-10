Den seneste Sims 4-udvidelse giver dig chancen for at blive filmstjerne

På næsten samme måde som i Sims: Superstar, giver den nye Bliv berømt-udvidelse spillerne mulighed for at påbegynde en helt ny skuespiller-karriere, hvor deres Simmer arbejder sig op fra at være en ludfattig wannabe til at blive en rig og berømt stjerne.

Simmere kan gå til auditions for reklamer og tv-roller for at få deres store gennembrud, før de klatrer op ad karrierestigen til roller i spillefilm. Her i den moderne tidsalder kan kendte Simmere endda cementere deres rolle som influencere ved at livestreame hvert øjeblik af deres liv i den nye verden, der har fået navnet Del Sol Valley.

Hvis din Simmer bliver kendt nok, er vejen banet for eksklusive fester, autografskrivning og rigdom.

Tjek traileren nedenfor:

"Med The Sims 4: Bliv berømt kan spillerne opnå alle deres vildeste drømme om at blive en stjerne og få alle de frynsegoder, der følger med berømmelse i The Sims 4. Simmere kan nu opleve det hele: Lige fra at hænge ud med de allerstørste berømtheder i studiet til at deltage i stjernespækkede VIP-fester," siger Grant Rodiek, der er senior producer for Sims 4. "Udviklingsholdet har tilføjet et væld af sjovt, humoristisk og overdådigt nyt gameplay-indhold for at sikre, at fans og deres Simmere kan opleve en luksuriøs livsstil, når de "spiller med livet" - denne gang i rampelyset."

The Sims 4: Bliv berømt bliver tilgængeligt den 16. november til pc og Mac.