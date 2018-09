De første gode bildene av LG V40 ThinQ viser de fem kameraene

Vi har hørt rykter en stund nå om at LG V40 ThinQ kan få hele fem kameraer, og nå har vi bildebevis på det i form av flere lekkede grafiske fremstillinger i høy kvalitet. Der kommer det tydelig frem at tre av kameraene sitter på baksiden, mens de to andre sitter foran.

Bildene, som er delt av MySmartPrice, avslører også en rekke andre detaljer, som at LG har fått på plass et skjermhakk som kan skjules med en sort linje, og at skjermkanten under skjermen er veldig slank. Det kan også se ut som skjermen får en forsiktig kurve.

På baksiden finner vi, i tillegg til de tre kameraene, også en LED-flash og en fingeravtrykkleser, og hele overflaten ser ut til å være laget av glass.

Image 1 of 2 Flere kameraer enn konkurrentene kan være det store trekkplasteret til V40 ThinQ. (Foto: MySmartPrice) Image 2 of 2 Alle portene og knappene du forventer er på plass. (Foto: MySmartPrice)

Knapper overalt og novemberlansering

Kantene er sannsynligvis av metall, og bildene viser en av/på-knapp og en SIM-kortplass på høyre side, mens venstre side huser volumknapper i tillegg til en ekstra knapp som muligens kan brukes til å kalle opp Google Assistant.

I underkant av telefonen finner vi en høyttaler, USB-C-port og en 3,5 mm hodetelefonutgang.

Som vanlig må vi understreke at du må ta disse bildene med en klype salt, men de ser samtidig veldig overbevisende ut og det er dermed sannsynlig at de er ekte.

Dessverre følger det ikke med noen spesifikasjoner, men datoen som vises på telefonen er 16. november og det kan jo være et hint om lanseringsdatoen.

Om det stemmer så har vi litt ventetid foran oss før LG V40 ThinQ slippes, men det er også mulig at vi får se den tidligere enn det. Tidligere rykter har nemlig pekt mot annonsering i september, og at telefonen skal komme i butikkene i oktober.

Kilde: PocketNow