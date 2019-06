De beste Netflix-series in Nederland: fantastische Netflix-shows om te bingewatchen

Netflix is nog steeds ons favoriete streamingplatform, zeker als het gaat om de beste tv-series van dit moment. Het platform heeft een enorm aanbod tv-series, inclusief originele, exclusieve en klassieke reeksen.

Met zo'n grote hoeveel series om uit te kiezen, kan het moeilijk worden om te bepalen wat nu juist de beste serie is om te kijken, zeker omdat er continu nieuwe toevoegingen bijkomen van zowel oude als nieuwe reeksen.

Daarom hebben we deze gids opgesteld met daarin de beste Netflix-series die je momenteel in Nederland kan bekijken – en zodat wij je maandelijks up-to-date kunnen houden met het drukke releaseschema van Netflix.

Er is een grote selectie van nieuwe series te zien op Netflix deze maand, inclusief het tweede seizoen van The Chilling Adventures of Sabrina, dat nog sterker, donkerder, en spannender is dan het eerste. Er is ook Our Planet, dat door David Attenborough voorzien werd van een voice-over.

Brie Larson maakt deze maand haar regisseursdebuut op Netflix met Unicorn Store, terwijl de rest van de maand er vrij rustig uit ziet .

Later dit jaar is er echter nog genoeg om naar uit te kijken. Het derde seizoen van Glow zal ergens voor de zomer van 2019 uitkomen en fans van Stranger Things zullen blij zijn om te horen dat Netflix het langverwachte derde seizoen heeft bevestigd voor 4 juli 2019.

Wij kijken ook uit naar het derde seizoen van The Crown, dat nog dit jaar op onze schermen zal verschijnen. De reeks keert terug met een volledig nieuwe cast, waarbij Olivia Coleman de rol van Queen Elizabeth II op zich neemt terwijl de serie verdergaat met het volgende hoofdstuk van haar heerschappij.

Er is ook nieuws bekendgemaakt over de tv-serie rond The Witcher. De Netflix-adaptatie van het spel en het boek zal volgens het bedrijf nog uitkomen voor het einde van 2019.

April gaat goed van start met het tweede seizoen van The Chilling Adventures of Sabrina en de door Brie Larson regisseerde komedie Unicorn Store. Ook nieuw deze maand is Our Planet, een documentairereeks die door David Attenborough van een voice-over werd voorzien. Filmnieuws dan, want de Jurassic Park trilogie is nu beschikbaar op Netflix.

In maart zagen we seizoen 5 van Brooklyn Nine-Nine, de laatste helft van het vijfde seizoen van Arrested Development en het derde seizoen van Queer Eye op Netflix verschijnen (yaaaasss hunny).

In ander Netflix-nieuws was te lezen dat het streamingplatform nu 139 miljoen abonnees telt, een gigantisch aantal dat groter is dan de populatie van Tokyo, Delhi, Shanghai, Sao Paolo en Mumbai samen.

De vraag is echter of Netflix het beste streamingplatform zal blijven, nu Apple zijn eigen dienst heeft voorgesteld met Apple TV Plus en Disney+ er ook zit aan te komen. Afwachten is de boodschap, maar ondertussen kan je alvast Apple TV Plus vs Netflix lezen voor meer informatie over dit nieuwe platform.

Wat verschijnt er weldra op Netflix?

Een van de beste eigenschappen van Netflix is dat het platform echt voor iedereen iets heeft. Van duistere true crime en thrillers tot fantasy, ruimte-avonturen en verschillende tekenfilms en andere ontspanning voor kinderen. We kunnen het niet garanderen, maar we zijn er vrij zeker van dat er iets te vinden is voor iedereen.

Laten we ook niet vergeten dat veel van de beste Netflix-series Originals zijn en ontwikkeld werden door het Netflix-team en de studio erachter. In het kort, Netflix is heel goed bezig.

Hier zijn enkele van de briljante series die je in 2019 op Netflix Nederland kan verwachten:

Stranger Things, seizoen 4 - 4 juli 2019

The Witcher, voor het einde van 2019

Voor meer, lees ons overzicht met de beste nog niet verschenen tv-series en films op Netflix

Een frame van Star Trek: Discovery

Bron: Netflix

Netflix Nederland FAQ: korte vragen beantwoord

Hoeveel kost Netflix in Nederland? Er zijn verschillende abonnementen waaruit je kunt kiezen in Nederland, afhankelijk of je in SD, HD of Ultra HD (4K) wil kijken en op hoeveel apparaten je dat wil doen. De huidige prijzen zijn als volgt:

Basis– €7.99 per maand – Met de goedkoopste abonnementsoptie kan je één scherm tegelijkertijd in Standard Definition kijken en video's downloaden op één mobiel apparaat.

Standaard – €10.99 per maand – Dit lidmaatschap laat je op maximaal twee schermen in HD-kwaliteit kijken en video's downloaden op twee mobiele apparaten.

Premium – €13.99 per maand – De duurste abonnementsoptie laat je tegelijkertijd HD en Ultra HD kijken op vier schermen, en video's downloaden op vier mobiele apparaten.

Netflix stelt dat de beschikbaarheid van High Definition (HD) en Ultra High Definition (Ultra HD) afhankelijk is van je internetverbinding en je apparatuur. Ook is niet alle content beschikbaar in HD of Ultra HD.

Hoe krijg ik een gratis Netflix account? Netflix biedt nieuwe klanten een gratis maand aan als proefperiode – kies simpelweg een abonnement en betalingsmethode en je eerste maand zal gratis zijn.

Als je er op het einde van de deze periode voor kiest om Netflix te blijven kijken, zal je het laagste bedrag aangerekend worden, onafhankelijk van hoe vaak je Netflix hebt gebruikt en op hoeveel apparaten je afleveringen hebt gedownload.

Netflix zal je tegen het einde van je proefperiode een herinnering sturen – als je je lidmaatschap wil opzeggen, kan je dat op elk moment tijdens de proefperiode doen zonder extra kosten.

Kan ik live televisie kijken op Netflix? Nee – je kan enkel films en series van Netflix' uitgebreide bibliotheek kijken. Wie live TV wil kijken zal dit op een andere manier moeten doen.

Is Amazon Prime beter dan Netflix? Het antwoord op die vraag hangt af van de reeksen en films die je zelf graag ziet. Wij stelden alvast een overzicht samen met de beste Amazon Prime Video tv-series. Je kan ook onze Amazon Prime review lezen voor meer informatie over de dienst.