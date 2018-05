De beste hodetelefonene med aktiv støydemping i 2018

Hørt om noise-cancelling headphones? På bare få år har hodetelefoner med aktiv støydemping gått fra å være et nisjeprodukt, til å oppleve en eksplosjon i salgstall. De er nå svært utbredt blant flypassasjerer over hele verden, og de blir også hyppig brukt på busser og tog der man utsettes for dyp og rumlende støy.

Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor de er så populære. De reduserer bakgrunnsstøy effektivt, slik at du slipper å få musikken din forstyrret av brølet fra flymotorer eller ristingen fra togvognen du sitter i.

Ikke bare blir musikken klarere og lettere å høre, men du kan også lytte på lavere volum. Det vil nok ørene dine takke deg for på sikt.

Selv de rimeligste modellene gjør en mye bedre jobb enn tradisjonelle hodetelefoner når det kommer til å stenge bakgrunnslyden ute, men hvis du velger et av førstevalgene våre får du et par hodetelefoner som vil få musikken din til å låte fantastisk også.

1. Sony WH-1000XM2

Effektiv støydemping som slår Bose.

Akustisk design: lukket | Vekt: 23 g | Kabellengde: 1,5 m | Frekvensrespons: 4 - 40 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Sensitivitet: 103 dB | Impedans: 46 ohm | Batteritid: 30 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ja

Glimrende støydemping

Svært god lyd

30 timers batteritid

Hengslene er skjøre

Berøringskontroller

Sony WH-1000XM2 er en svært vellykket oppdatering av et allerede godt produkt – de låter bra, de leverer knallgod støydemping, og de koster det samme som Bose QC35. De har riktignok litt kortere batteritid en Bose sine flaggskip-klokker, men WH-1000XM2 utklasser QC35 når det kommer til ytelse og funksjoner.

Du bør velge Sonys toppmodell fremfor Bose, ikke bare fordi de er best på støydemping, men også fordi de har tre andre stilige finesser Bose ikke byr på. Den første er en modus som kun slipper inn midt- og høyfrekvent lyd som for eksempel annonseringer over høyttaleranlegg, mens den andre er en egen Quick Attention- modus som lar deg midlertidig slippe gjennom all lyd uten å ta av hodetelefonene. Dette passer perfekt når du skal bestille noe fra betjeningen eller snakke kort med en kollega, før du fordyper deg i arbeidet igjen. Den siste finessen til Sony er LDAC-kodeken, som i likhet med den svært utbredte AptX-kodeken gjør det mulig å lytte til høyoppløst lyd.

Med WH-1000XM2 får du glimrende lyd og et stort utvalg funksjoner til samme pris som konkurrenten, og det gjør disse klokkene fra Sony til vårt førstevalg blant støydempende hodetelefoner.

Les hele vår anmeldelse av Sony WH-1000XM2

2. Philips Fidelio NC1

Kvalitetsdesign og god lyd.

Akustisk design: lukket | Vekt: 191 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 7 - 25 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Sensitivitet: 107 dB | Impedans: 16 ohm | Batteritid: 25+ timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: nei

Frisk og levende lyd

God byggekvalitet og batteritid

Litt lydlekkasje

Fortsatt kablet

Med NC1 leverer Philips en mer elegant støydempingsløsning enn de fleste andre, og de er både kompakte og komfortable. Disse på-øret-klokkene er ikke trådløse som førstevalget vårt, men vi regner ikke det som en trekkfaktor.

Du får i det hele tatt mye for pengene her. I esken finner du en oppbevaringsboks i hardplast, og batteriet holder til opp mot 30 timers bruk. Best av alt er det likevel at lyden er varm og ekstremt godt balansert.

Les hele vår anmeldelse av Philips Fidelio NC1

3. Bose QuietComfort 35

Bose har kuttet ledningen av sin flaggskipmodell, og resultatet er fantastisk.

Akustisk design: lukket | Vekt: 310 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: ukjent | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 20+ timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: ja

Stort og klart lydbilde

Fantastisk støydemping

Aktiv EQ passer ikke alle

KJedelig utseende

På tredjeplass finner vi Bose QuietComfort 35. De er dyrere enn Philips NC1, men QC35 leverer til gjengjeld trådløs tilkobling og du slipper dermed å forholde deg til både kabel og bakgrunnsstøy.

De låter også mye bedre en Boses forrige toppmodell QC25, og batteriet bør holde til selv lengre flyturer. Selvfølgelig finnes det også en kabel som lar deg bruke dem med utstyr som ikke har bluetooth.

Den nyeste utgaven QuietComfort 35 II er til og med utstyrt med støtte for Siri og Google Assistant, noe som kan komme godt med om du liker å bruke stemmestyring. De koster imidlertid mer enn forrige modell som også er i salg, og vi opplever at sistnevnte gir deg mer valuta for pengene.

Les hele vår anmeldelse av Bose QuietComfort 35

4. Bose QuietComfort 25

Klassikerne som er verdig en konge.

Akustisk design: lukket | Vekt: 195,6g | Kabellengde: 1,42 m | Frekvensrespons: ukjent | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: ukjent | Impedans: ukjent | Batteritid: 20+ timer | Trådløsrekkevidde: ikke trådløse | NFC: nei

Glimrende støydemping

Enkelt og sømløst design

Stor og robust lyd

Fra 2014

Fargevarianter koster ekstra

Har ledning

For noen år siden var Bose QuietComfort 25 de absolutt beste hodetelefonene med støydemping på markedet. Bass, mellomtone og diskant jobbet sammen på upåklagelig vis, og de kunne håndtere alle typer musikk like lekende lett. Når vi i tillegg aktiverte støydempingen, var det ingenting som var så omsluttende og fokuserende som å ha QC25 på ørene.

Men dette var noen år tilbake i tid, og ting har forandret seg. Bose har sluppet ikke bare én oppfølger til disse hodetelefonene, men to – QC35 og QC35 II med støtte for Google Assistant og Siri – og vi anbefaler begge disse fremfor QC25.

Om du ikke bryr deg om trådløstilkoblingen, kan derimot QC25 fortsatt være et godt valg. Du får uansett et par hodetelefoner med svært god lyd, og 35 timer med støydempet lytting på ett batteri.

Lese hele vår anmeldelse av Bose QuietComfort 25

5. Bowers & Wilkins PX Wireless

Støydempende hodetelefoner med et par triks på lur.

Akustisk design: lukket | Vekt: 320 g | Kabellengede: 1,2 m | Frekvensresons: 10 - 20 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Sensitivitet: 111 dB | Impedans: 22 Ohm | Batteritid: 22 timer | Trådløs rekkevidde: ukjent | NFC: nei

Støydempingen imponerer

Automatisk stopp og start fungerer bra

Lading via USB-C

Lyden mangler oppløsning

Bowers & Wilkins er sent ute med sine første støydempende hodetelefoner, men resultatet er til gjengjeld imponerende.

PX Wireless er et par hodetelefoner med noen smarte triks i ermet. De skrur seg automatisk av og på avhengig av om du har dem på ørene eller ikke, og de er utstyrt med en fremtidsrettet USB-C-ladeløsning.

Vi finner egentlig bare ett punkt å trekke for, og det er lydkvaliteten. Vi opplever nemlig at de mangler noe av dybden til flaggskip-modellene fra Bose og Sony.

Når det er sagt, så burde du likevel gi PX Wireless en sjanse hvis du har likt Bowers & Wilkins’ tidligere hodetelefoner.

Les hele vår anmeldelse av Bowers and Wilkins PX Wireless

6. AKG N60NC Wireless

Trådløs støydemping fra mellomklassemesteren.

Akustisk design: lukket | Vekt: 199,4g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 10 - 22 000 Hz | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: 123 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 15 timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: nei

Svært god lyd

Kompakt utforming

På øret-formfaktoren kan bli ukomfortabel

Forvirrende betjening

Hvis du foretrekker hodetelefoner av på øret-typen, er AKG N60 NC Wireless et godt valg.

De gir deg enormt mye for pengene, inkludert glimrende lydkvalitet og støydemping som yter på linje med de beste i denne listen.

De er også veldig kompakte, og det gjør dem til en komplett pakke prisen tatt i betraktning.

Les hele vår anmeldelse av AKG N60NC Wireless

7. Sennheiser HD 4.50 BTNC

Funksjonsrike hodetelefoner med støydemping.

Akustisk design: lukket | Vekt: 238 g | Kabellengde: ukjent | Frekvensrespons: 18 - 22 000 Hz | Elementstørrelse: ukjent | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: 113dB | Impedans: 18 ohm | Batteritid: 20 timer | Trådløsrekkevidde: ukjent | NFC: ja

God støydemping

20 timers batteritid

Reisevennlig design

NoiseGuard er vanskelig å aktivere

Bøylen mangler polstring

Med støydempingsteknologi på høyde med Bose og Sony og enda bedre soniske egenskaper, er Sennheiser HD 4.50 BTNC en soleklar utfordrer til støydempingstronen. De er også rimelige, lette, og svært reisevennlige, og det gjør dem velegnet til både flyturer, pendlertog og støyende kontorlandskap.

Designmessig er HD 4.50 BTNC et nettere, lettere og mer fokusert alternativ til de klumpete og dyre modellene fra Bose og Sony, og de leverer også like godt lyd og nesten like god støydemping. Alt dette gjør Sennheiser HD 4.50 BTNC til et veldig godt valg.

Les hele vår anmeldelse av Sennheiser HD 4.50 BTNC

8. Plantronics BackBeat Pro 2

Bestevennen til de som reiser mye.

Akustisk design: lukket | Vekt: 289 g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 5 - 20 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: ukjent | Sensitivitet: 93 dB | Impedans: 32 ohm | Batteritid: 20+ timer | Trådløsrekkevidde: 100 m | NFC: ja

24 timers batteritid

Flere bluetooth-tilkoblinger

God lyd

Tidvis overveldende bass

Design som ikke passer alle

Med oppfølgeren til BackBeat Pro, har Plantronics gått tilbake til tegnebordet og forbedret mye av det som var å utsette på originalen. På den måten bevarer BackBeat Pro 2 alle de gode sidene, men unngår svakheter som den opprinnelige størrelsen og vekten.

Når det kommer til valuta for pengene, er derfor BackBeat Pro 2 et knallkjøp. Du får utrolig batteritid, fantastisk komfort, muligheten til å koble til to enheter samtidig, og ikke minst svært god lyd. Hvis du synes Bose QuietComfort 35 til 3500 kr og Sony WH-1000XM2 til 3300 kr blir for dyre, bør Plantronics BackBeat Pro 2 være på toppen av handlelisten din.

Les hele vår anmeldelse av Plantronics BackBeat Pro 2

9. Sennheiser PXC 550

God lyd og støydemping, men til hvilken pris?

Akustisk design: lukket | Vekt: 227g | Kabellengde: 1,2 m | Frekvensrespons: 17 - 23 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: Dynamisk | Sensitivitet: 110 dB | Impedans: 490 aktivt, 46 passivt | Batteritid: 20 timer | Trådløs rekkevidde: 30 m | NFC: ja

Svært god lyd

AptX-støtte

Upålitelige berøringskontroller

Støydempingen kunne vært bedre

Den største styrken til PXC 550 er lyden. Andre støydempende hodetelefoner har kanskje bedre brukergrensesnitt og bedre støydemping, men ingen når opp til denne toppmodellen fra Sennheiser når det kommer til lyd.

Når det er sagt, er det ikke til å komme unna at de byr på noen irritasjonsmomenter, som gjør at det blir vanskelig å komme med en helhjertet anbefaling. En av dem er de upålitelige berøringskontrollene, som ikke alltid fungerer som du forventer. Det er ikke nødvendigvis noe stort ankepunkt, men det finnes samtidig andre støydempende hodetelefoner som ikke har slike problemer.

Les hele vår anmeldelse av Sennheiser PXC 550

10. Samsung Level On Pro Wireless

Samsung utfordrer markedslederne.

Akustisk design: lukket | Vekt: 236 g | Kabellengde: 1,2 meter | Frekvensrespons: 20 - 20 000 Hz | Elementstørrelse: 40 mm | Elementtype: dynamisk | Sensitivitet: ukjent | Impedans: 41 ohm | Batteritid: opptil 10 timer | Trådløsrekkevidde: 10 m | NFC: ja

Komfortable øreputer

Ekstra funksjoner for Samsung-brukere

Skjør plastbøyle

Skuffende trådløsrekkevidde

Samsung Level On Pro Wireless er en av få hodetelefoner vi har testet som kan virke mest som de er ment som et supplement til et annet produkt. De fungerer selvfølgelig med en hvilken som helst mobiltelefon som har Bluetooth eller en 3,5 mm-kontakt, men med en nyere Samsung-telefon kan du utnytte UHQ-kodeken (Ultra High Quality) til å presse enda mer godlyd ut av dem.

Utover det er de blant de mest komfortable hodetelefonene på markedet, og de er rimeligere enn mange av konkurrentene. Hadde de levert like god lyd fra alle telefoner, hadde de vært lett å anbefale, men slik Level On Pro Wireless fungerer så gir de mest mening når de kjøpes sammen med Samsungs neste toppmodell.

Les hele vår anmeldelse av Samsung Level On Pro Wireless

Sliter du med å bestemme deg for hva slags hodetelefoner du skal kjøpe? Ta en titt på guiden nedenfor.

Vi tester nye hodetelefoner med støydemping hele tiden, men gi oss gjerne beskjed på Facebook om det er en spesiell modell du mener vi bør ta en titt på.