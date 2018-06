Danmarks største mediekoncern satser stort på gaming

Med købet af hele aktiekapitalen i det svenske selskab Avalanche Studios melder Danmarks største mediekoncert, Egmont, sig for alvor ind i kampen på det globale marked for computerspil.

Koncernen, der bl.a.ejer TV2 i Norge, en landsdækkende biografkæde og udgiver magasiner og ugeblade, har gennem datterselskabet Nordisk Film overtaget hele aktiekapitalen i Avalanche Studios efter en periode som mindretalsaktionær.

Avalanche Studios har 320 medarbejdere i Stockholm og New York og er førende inden for open world-spiludvikling. Selskabet, der netop har annonceret, at det også åbner et kontor i Malmø, laver både computerspil for andre og spil, det selv udgiver. Avalanche Studios står bl.a. bag globale spil som Just Cause, Mad Max, Renegade Ops og spilserien theHunter, der har syv mio. registrerede brugere på verdensplan. theHunter bruger den avancerede Apex-teknologi, som Avalanche Studios selv har udviklet.

Selskabets strategi forbliver uændret, oplyser Egmont. Det vil fortsat være et kreativt uafhængigt computerspilselskab, som både vil udvikle egne computerspil og producere for tredjeparts-udgivere og licenshavere. Avalanche Studios står bag den prisbelønnede Just Cause-serie (udgivet af Square Enix), er udvikler af Mad Max (udgivet af Warner Bros. Interactive Entertainment) og arbejder i øjeblikket på Rage 2 (der udgives af Bethesda Softworks), som har forventet udgivelse i 2019. Avalanche Studios har skabt free-to-play-spillet theHunter Classic, som har mere end syv mio. registrerede spillere i 190 lande. theHunter-serien blev udvidet i 2017 og inkluderer nu også premium-spillet theHunter: Call of the Wild, som havde premiere til PC og efterfølgende til spilkonsoller. Avalanche Studios, som har kontorer i Stockholm, New York City og Malmø, er grundlagt i 2003 af Christofer Sundberg og Linus Blomberg. Selskabet udvikler spil baseret på den egenudviklede spilmotor Apex – Avalanche Open World Engine – som muliggør enorme åbne verdener og som den enkelte spiller har stor frihed til at udforske.

Se mere på www.avalanchestudios.com.