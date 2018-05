Crackdown 3 är enligt Microsoft inte inställt

Efter att Amazon i Spanien nyligen avbröt förbeställningarna av Crackdown 3 uppstod panik bland fans som trodde att det blivit ytterligare förseningar eller värre: att arbetet med spelet ställts in. Microsoft lovade dock att det inte fanns något att oroa sig för.

Microsofts direktör för spelmarknadsföring, Aaron Greenberg, vände sig till Twitter för att försäkra fans om att problemet berodde på ett tekniskt fel från Amazons sida och att "teamet fortfarande arbetar för fullt med spelet".

(OBS. Länkar i denna artikel kan vara skrivna på engelska)

The team continues to work hard on the game for our fans, you should contact Amazon directly for any questions related to orders with them.May 30, 2018