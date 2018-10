«Command & Conquer»-remastere kan være på full fart til PC

Er man fan av EAs «Command & Conquer»-serie vil man antageligvis bli i godt humør av å høre at selskapet nå vurderer å lage en såkalt remaster av det klassiske sannstidsstrategispillet på PC.



En produsent hos EA, Jim Cessella, utbasunerte nyheten via Reddit, og forklarte samtidig at en remaster – eller potensielt flere – kan være på vei i forbindelse med feiringen av 25-årsjubileet til det aller første «Command & Conquer»-spillet (hvilket finner sted i 2020 – ja, originalen ble lansert i 1995).



Vessella skrev: «Vi har utforsket noen spennende idéer angående remastring av de klassiske PC-spillene, og har allerede kommet i gang med første instans av feiringen av 25-årsjubileet.»



Videre sa han: «Vi er glade for alle tilbakemeldinger vi får som kan påvirke våre nåværende tanker for PC-spill, og hva som blir neste steg. I løpet av de neste ukene kommer vi til å snakke med fans på en rekke måter. I mellomtiden, del gjerne tankene deres her på denne 'subredditen'».



Slik er det, altså – man blir altså invitert til å involvere seg i nøyaktig hvordan C&C-tilbakekomsten til PC vil fortone seg.

Rivaler

Dette er, som Vesella også nevner, delvis en reaksjon på EAs nylige forsøk på å gjenopplive spillserien via utgivelsen av mobilspillet «Command & Conquer: Rivals» – hvilket ikke falt i god jord hos mange RTS-entusiaster, som heller ville ha et ordentlig sanntidsstrategispill på PC.



Dette later med andre ord å være et forsøk på å bøte på skaden. Vi setter oss sannelig ikke på bakbeina angående metode, om dette betyr at gamle «C&C»-spill i en eller annen form kommer til å gjenoppstå.



Sammen med «Doom» var det originale «Command & Conquer»-spillet et av de første spillene vi prøvde som hadde flerspillermodus med fire spillere over lokalt nettverk (på midten av nittitallet, da spilling over internett enda ikke var det helt store). Spillet er derfor et hjertebarn for mange, også for oss, og vi er garantert ikke alene.



En av de aller første kommentarene i Reddit-tråden inneholdt en iherdig bønn: «ingen mikrotransaksjoner, det er alt jeg ønsker». Både forfatteren av ovennevnte innlegg, og alle andre, kan gleder seg over at Vessellas svar var: «Mikrotransaksjoner kommer ikke til å bli føyet til en remaster av 'C&C'».

Kilde: Ubergizmo