Claus Meyers app får unge i job

Kort tid efter, at Claus Meyer investerede i den danske job-app Chabber, forbinder app’en nu mere end 5.500 unge studerende med hundredevis af danske hoteller og restaurationer, oplyser firmaet i en pressemeddelelse. App’en giver de unge mulighed for selv at vælge hvor og hvornår de vil arbejde, og alt tyder på, at de unge studerende er glade for den frihed, det giver.

Det kan være svært at få studie og arbejdsliv til at gå op i en højere enhed, men hvad gør man så, når SU’en kun lige akkurat dækker huslejen og en gang pasta med ketchup? For tusindevis af danske unge er svaret blevet Chabber. Via app’en kan man som ung studerende hurtigt finde ud af hvilke hoteller og restauranter, der mangler hjælp, når man har en morgen, eftermiddag eller aften ledig i kalenderen.

Blandt Chabbers stiftere er Sebastian Løvgreen og Valdemar Rasmussen, der som børn i hotel- og restaurationsbranchen og med 5 år på universitet, ikke kunne undgå at se, det åbenlyse match der var mellem de studerendes ønske om fleksibilitet og hotel- og restaurationsbranchen behov for fleksibel arbejdskraft.

”Alt, der manglede, var noget der hurtigt kunne forbinde de studerende med hotellerne og restauranterne. Med fremadstormende platformstjenester, som f.eks. Uber og AirBnB, kunne vi ikke undgå at se de muligheder, som en lignede løsning kunne have her”, forklarer medstifter Valdemar Gaarn Rasmussen.

Foto: Pixabay