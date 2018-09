Bethesda understreker at det kun er «Fallout 76» de ikke skal slippe på Steam

Selv om Bethesda har bestemt seg for at «Fallout 76» ikke vil beære Steam med sitt nærvær — og i stedet for distribuerer spillet via Bethesda.net — har selskapet klargjort at dette ikke betyr at de beveger seg fullstendig vekk fra Valves spillbutikk.



Pete Hines, markedsdirektør i Bethesda, klargjorde trekket i samtale med IGN: «Vi annonserte ikke at 'alle fremtidige spill fra Bethesda ikke vil være på Steam'. Det er ikke det vi sa. Vi sa at 'dette spillet kommer kun til å være tilgjengelig via Bethesda.net.'»



Han ville ikke være med utpå glattisen ved å diskutere hvorvidt andre spill — som eksempelvis Doom Eternal — kom til å være til salgs via Steam, og sa: «Vi har ikke bestemt oss for noe annet enda» når spurt om fremtidige utgivelser. Likevel er det klart at Bethesda ikke har planer om å bevege seg helt bort fra Steam, i alle fall ikke med en gang.



Hines klargjorde, og sa at grunnen til at «Fallout 76» ikke blir å finne på Steam (i alle fall i overskuelig fremtid) er at spillet i all hovedsak fokuserer på online-spilling, og dermed trenger man som utvikler og utgiver større kontroll over distribusjon og drift for å kunne levere en bedre opplevelse for spilleren. I tillegg fører en egen distribusjon og drift til en tettere kontakt mellom utgiveren og spillerne (snarere enn å måtte gå gjennom en tredjepart som Steam). Denne overlegne kommunikasjonen er viktigere ved et online-spill, selvsagt — særlig når ting ikke går som de skal.



Hine fortsatte: «Vi har tidligere hatt suksess med slike direkte kundeforhold, og har ikke klart å finne disse fordelene når vi har jobbet gjennom andre aktører. Derfor, spesifikt for 'Fallout 76', så kommer vi til å prøve dette [nye systemet] fordi vi tror det kommer til å gi oss størst mulighet til å gjøre det rette for kundene.»

Lakmustest

Hvilke fremtidige Bethesda-spill som kommer til å bruke denne fremgangsmåten for distribusjon kan avhenge av hvor suksessfull lanseringen av «Fallout 76», og hvor få problemer Bethesda ender opp med å ha i utførelsen av sin plan om å opptre tettere innpå sine kunder.



Når vi først skrev om «Fallout 76»s flørt med Steam bet vi oss merke i at dette ikke nødvendigvis betyr at spillet aldri kommer til å komme ut på Valves plattform, og Hines ymtet også i disse baner, og mente at et slikt scenario ikke er fullstendig umulig.



Hines sa til IGN: «Er det mulig? Kanskje det, men jeg kan ærlig talt ikke gi deg noen slags garantier den ene eller den andre veien om hvorvidt det vil skje.»



Så, i realiteten høres det ut som om «Fallout 76» er den store testen om hvorvidt en Bethesda.net-løsning kommer til å fungere som et distribusjonsledd, samt om en slik løsning klarer å håndtere alle eventuelle problemer som vil oppstå etter lansering. Skjebnen til den fremtidige distribusjonen av Bethesda-spill kan avhenge av hvordan nettopp det ovennevnte utspiller seg.

