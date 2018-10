10 parasta edullista aktiivisuusranneketta – näillä pysyt kunnossa

Aktiivisuusrannekkeet, jotka olivat alkumetreillään lähinnä nöyriä askelmittareita, ovat kehittyneet tehokkaiksi ranteisiin puettaviksi treenikumppaneiksi.

Tänä päivänä jopa kehittyneempiä trackereita, jotka tarjoavat unianalyysiä ja sykkeen seurantaa, voi saada ostettua alle sadalla eurolla. Listasimme niistä parhaat.

Niiden osaamistaso on leveä: On askelmittaus, kalorien kulutus, syke, kuljettu matka, unen laatu ja jopa lasten aktiviteetit. Yksi on yhteistä: Päämääränä on tehdä sohvaperunasta terveempää elämää viettävä kuntoilija.

Ja mikäli kalliimpi hinta ei hirvitä, kannattaa katsastaa listauksemme parhaista aktiivisuusrannekkeista täältä .

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

1. Moov Now

Yksilöllinen personal trainer

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: LED | Akku: 6 kuukautta | Lataustapa: Kiinteä johto | Tiiviys (vedenkestävyys): Uimisen kestävä | Yhdistettävyys: Bluetooth

Tarkkaa mittausta

Pitkä akunkesto

Ei näyttöä

Sykemittaus maksaa ekstraa

Moov Now -ranneke on yksi parhaista, kiitos 9-asteisen kiihtyvyysmittarinsa – samanlaisia käytetään ohjusten navigointijärjestelmissä. Sen ansiosta ranneke kykenee mittaamaan tavallisten askel- ja kalorimäärien lisäksi myös paljon muuta liikettä. Se tarkoittaa opastettua ja henkilökohtaista palautetta treenaamisesta.

Moov Now voi mitata juoksemisen vaikutusta, toistoja kuntosalilla ja uintivetoja, eli käytännössä pääset treenaamaan kera virtuaalisen personal trainerin, joka tietää tarkalleen miten treenaat ja osaa myös neuvoa kuinka kehittyä. Laite on vedenkestävä, ja akku kestää peräti puoli vuotta.

Lue tästä koko arvostelumme: Moov Now (englanniksi)

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

2. Huawei Band 2 Pro

Ohut ja pystyvä ranneke vakuuttavalla akunkestolla

Yhteensopivuus: Android/iOS | Näyttö: OLED | Akunkesto: 21 päivää | Lataaminen: Kiinteä johto | Vedenkestävä: Kyllä | Yhdistettävyys: Bluetooth

Kohtuullinen hinta

Tarkka askelmittari

Kömpelö sovellus

Ei kovin innovatiivinen muotoilu

Toisella sijallamme on Huawei Band 2 Pro, jonka sulavalinjaiseen ja pienikokoiseen rannekkeeseen on onnistuttu pakkaamaan kelpo paketti ominaisuuksia – vaikuttavan pienellä hinnalla.

Band 2 Pro:ssa on sykkeen ja maksimaalisen hapenottokyvyn mittaus, GPS, uni- ja askelmittari ja todella vakuuttava akunkesto.

Ohut näyttö takaa sen, että tracker toimii yhtä lailla niin juoksuapuvälineenä kuin tumman puvun kera. Joskaan näyttöä ei ole yhtä helppo lukea kuin joitakin kilpailijamalleja.

Jos etsit laitetta, jonka mittaustulokset ovat tarkimmat mahdolliset, tämä ei ole valintasi. Mutta jos haluat kohtuuhintaisen ensimmäisen askeleen fitness-rannekkeiden maailmaan, tämä on erinomainen ensivalinta.

Lue tästä koko arvostelumme: Huawei Band 2 Pro (englanniksi)

Image 1 of 4 (Image: © Garmin) Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

3. Garmin Vivofit 4

Vuoden kestävä akku

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: Transflektiivinen 8-värinen | Paksuus: 9.4mm | Akunkesto: 1 vuosi | Lataaminen: 2 x SR43-paristo, käyttäjä voi vaihtaa itse | IP-luokitus: Uimiseen sopiva | Yhdistettävyys: Bluetooth

Vuoden kestävä akku

Värinäyttö

Ei GPS:ää tai sykemittaria

Ei kovin kiinnostava design

Olennaisin lisäys Vivofit 3:een verrattuna on aina päällä oleva värinäyttö, joka toimii hyvin myös suorassa auringonvalossa. Ja tämä on saavutettu tinkimättä vuoden kestävästä akusta.

Garmin tarjoaa "perusdatan" eli askeleet, kävellyn matkan sekä kalorien ja unen mittaamisen. Move IQ -menetelmä takaa myös automaattisen aktiivisuuden tarkkailun.

Garmin Connect -sovelluksella voi myös kustomoida näyttöä. Ajastimen ja hälytykset voi aktivoida suoraan rannekkeesta. Ja mikä parasta, Vivofit 4 on alkuperäiseltä hinnaltaan 20 prosenttia halvempi kuin Vivofit 3 oli lanseerausajankohtanaan vuonna 2015.

Ihan kaikkia premium-ominaisuuksia, kuten sykkeen mittausta tai GPS:ää, Vivofitissä ei ole, mutta se on ymmärrettävää, kun hintaa on (Suomessa lokakuussa 2018) vain vähän päälle 70 euroa.

Lue tästä koko arvostelumme: Garmin Vivofit 4 (englanniksi)

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

4. Xiaomi Mi Band 3

Tässä laitteessa on paljon hienoa – etenkin hinta

Yhteensopivuus: Android ja iOS | Näyttö: OLED | Paksuus: 10.5 milliä | Akunkesto: Yli 20 päivää | Lataaminen: Kiinteä johto | Vedenkestävä: Kyllä | Yhdistettävyys: Bluetooth

Erittäin edullinen

Sulava muotoilu

Näyttö toimii heikosti kirkkaassa auringonvalossa

Ei integroitua GPS:ää

Listamme edullisin tuote on nimeltään Xiaomi Mi Band 3. Suomessa se maksaa (lokakuussa 2018) alle 50 euroa, ja hintaansa nähden se on erittäinkin pätevä valinta.

Akku kestää likipitäen kuukauden verran, riippuen tietysti käytön aktiivisuudesta. Tekniikassa piisaa: GPS:ää tosin ei ole, mutta syke- ja askelmittarit sekä harjoitusten mittaus kyllä.

Ulkonäöltään Xiaomi ei ole houkuttelevin mahdollinen, mutta toisaalta muotoilu on virtaviivainen ja kevyt, joten käyttäjä ei sitä ranteessaan juuri edes noteeraa. Näytöltä voi katsoa treenien statistiikkaa, ja näyttö on myös paljon isompi kuin Mi Band 2:ssa.

Jos raha on ensisijainen valintakriteerisi aktiivisuusrannekkeelle, ei Mi Band Kolmosen kanssa oikein voi mennä vikaan.

Lue tästä koko arvostelumme: Xiaomi Mi Band 3 (englanniksi)

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

5. Fitbit Flex 2

Yksinkertainen, hyvin toimiva vaihtoehto

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: LED | Paksuus: 6.8mm | Akku: 5 päivää | Lataustapa: Kiinteä johto | Tiiviys (vedenkestävyys): Uimisen kestävä | Yhdistettävyys: Bluetooth

Automaattinen mittaus

Loistava sovellus

Keskinkertainen akunkesto

Ei näyttöä

Fitbit oli yksi ensimmäisistä läpimurron tehneistä aktiivisuusrannekkeista, ja siihen on yksinkertainen syy: Se toimii. Fitbit Flex 2:n tapauksessa se vieläpä toimii monenlaisilla ominaisuuksilla ja edulliseen hintaan.

Flex 2 suorittaa kaiken tyypillisen kuten askeleiden, välimatkan ja kalorien mittauksen käyttämällä älykästä liikesensoriaan, mutta se pystyy muuhunkin. Voit mitata unta, ja treenien mittaaminen alkaa automaattisesti kun lähdet liikkeelle.

Kaikki data synkronoituu langattomasti älypuhelinsovellukseen ja tarjoaa selkeää palautetta auttaakseen käyttäjäänsä edistymään.

Flex 2 sopii vedenkestävänä myös uintiin, ja sitä on saatavina ulkoasultaan erilaisina tyyleinä. LED-valot ja värinät ilmoittavat älypuhelimeen saapuvista puheluista ja teksteistä.

Kaikkeen tähän sen pitäisi pystyä latauksella, jota vaaditaan vain viiden päivän välein.

Lue koko arvostelumme: Fitbit Flex 2 (englanniksi)

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

6. Honor Band 3

Perusmittausta edulliseen hintaan

Yhteensopivuus: Android ja iOS | Näyttö: OLED | Paksuus: 10.5 milliä | Akunkesto: 30 päivää | Lataaminen: Kiinteä johto | Vedenkestävä: Kyllä | Yhdistettävyys: Bluetooth

Uinnin ja unen mittaus

Pitkä akunkesto

Perusmittaaminen puutteellista

Ei GPS:ää

Toinen suosittelemamme superedullinen ranneke on Honor Band 3, jonka saa Suomessa lokakuussa 2018 noin 40 eurolla. Band Kolmosen parhaita paloja ovat unen ja uinnin mittaaminen sekä kerrassaan hyvin ranteesta toimiva sykemittaus.

Mitään muuta kovin erityistä sillä ei ole erottuakseen massasta – esimerkiksi GPS puuttuu – mutta "hyvityksenä" tulee mainio akunkesto.

Lue tästä koko arvostelumme: Honor Band 3 (englanniksi)

Image 1 of 5 Image 2 of 5 Image 3 of 5 Image 4 of 5 Image 5 of 5

7. TomTom Touch Cardio

Yksi edullisemmista sykkeen mittaavista rannekkeista

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: Mustavalkoinen, OLED | Paksuus: 11.5mm | Akku: 5 päivää | Lataustapa: Kiinteä johto | Vedenkestävyys: Roiskeenkestävä (IPX7) | Yhdistettävyys: Bluetooth

Mielenkiintoinen kehon rasvapitoisuuden mittaus

Fiksunnäköinen OLED-näyttö

Keskinkertainen akunkesto

Hidas käyttöliittymä

TomTom Touch Cardio lienee yksi tämän listauksen innovatiivisimmista. Fitness-mittauksen lisäksi siinä on sisäänrakennettuna kehonkoostumusmittari, joka kertoo vartalon rasvapitoisuudesta. Sen avulla fitness-tasostasi pitäisi olla tarjolla tarkempi kuva kuin useimmilla muilla rannekkeilla.

Laitteen päällä olevaa nappulaa painamalla Touch skannaa rasvamääräsi verrattuna siihen, mitä määrän pitäisi olla.

TomTom Touch sisältää lisäksi kaikki olettamasi mittaustavat, mukaan lukien syke- ja askelmittauksen, pitääkseen käyttäjänsä paremmassa kunnossa ja terveenä.

Lue tästä koko arvostelumme: TomTom Touch Cardio (englanniksi)

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

8. Misfit Ray

Tyyliä ja sisältöä samassa paketissa

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: LED | Paksuus: 12 mm | Akku: 6 kuukautta | Lataustapa: Kiinteä johto | Tiiviys (vedenkestävyys): Vedenkestävä 50 metriin | Yhdistettävyys: Bluetooth

Tyylikäs design

Älypainike

Heikko sovellus

Treenien mittaamiseen ei erityisen hyvä

Misfit Ray on sopuhintainen mutta hyvinkin houkutteleva aktiivisuusranneke, jonka luulisi hyvinkin vetoavan henkilöihin, jotka haluavat rannekkeensa lisäävän myös ulkoista tyylikkyyyttä.

Värivaihtoehtoja on lukuisia. Jokaisessa on anonisoitu alumiininäyttö LED-valoilla varustettuna. Mukana on myös älypainike, jolla on mahdollista kontrolloida esimerkiksi kodin älylaitteita.

Uinninkestävä ranneke käyttää puolen välein vaihdettavia akkuja. Mukana on askel- ja unimittari sekä värinähälytys puheluille, viesteille, muistutuksille ja herätyksille.

Lue täältä koko arvostelumme: Misfit Ray (englanniksi)

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

9. Huawei Fit

Huawein ranneke toimii mutta häviää massaan

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: Sähköpaperinäyttö | Paksuus: 11.2mm | Akku: 6 kuukautta | Lataustapa: Kiinteä johto | Tiiviys (vedenkestävyys): Vedenkestävä | Yhdistettävyys: Bluetooth

Perinteikäs, tyylikäs ulkomuoto

Vedenkestävä

Heikohko hinta-laatu-suhde

Rajoitettu toiminnallisuus

Huawei Fit on yksinkertainen laite ja yksi tämän listauksen helppokäyttöisimmistä. Joten jos olet etsimässä perinteistä askelmittaria ilman turhan monia ominaisuuksia, arvostat todennäköisestä tätä Huawein tuotosta. Hintaa sillä on Suomessa kuitenkin reilusti päälle sata euroa.

Se näyttää houkuttelevalta ranteessa ja sisältää myös sykemittauksen sekä vedenkestävän designin, joten tätä voi pitää myös suihkussa.

Lue täältä koko arvostelumme: Huawei Fit (englanniksi)

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

10. Misfit Shine 2

Misfit hyödyntää designia erottuakseen joukosta

Yhteensopivuus: iOS ja Android | Näyttö: Ei | Paksuus: 8mm | Akku: 6 kuukautta | Lataustapa: Kiinteä johto | Tiiviys (vedenkestävyys): Vedenkestävä 50 metriin | Yhdistettävyys: Bluetooth

Superkevyt muotoilu

Ylivoimainen akunkesto

Ei näyttöä

Puutteellinen sykkeenmittaustekniikka

Jos etsit yhtä kevyimmistä aktiivisuusrannekkeista, valitse Misfit Shine 2.

On yllättävää, kuinka paljon tekniikkaa tähän pienikokoiseen trackeriin on saatu pakattua: uintimittaajasta älypuhelimen notifikaatteihin. Sykemittari kuitenkin puuttuu.

Pidämme erityisesti pitkästä akunkestosta ja pienestä hinnasta. Tämä yhdistelmä saattaisi saada sinut ylös sohvalta treenaamaan.

Lue täältä koko arvostelumme: Misfit Shine 2 (englanniksi)