Paras aktiivisuusranneke 2018: Listasimme maailman 10 parasta ranneketta

Aktiivisuusranneke on paras tapa vaivatta tarkkailla aktiivisuuttasi ja terveyttä ja vieläpä erittäin tarkasti. Voit ajatella sitä elektronisena sormena pulssillasi, jatkuvasti mittaamassa elintoimintojasi, unesi laatua ja askelten määrää.

Tämän päivän aktiivisuusrannekemarkkina on täynnä fantastisia laitteita, joista suurin osa tekee ihan kelpo työtä perusmittaamisessa. Suoraan sanoen me olemme kuitenkin kiinnostuneita vain parhaista, ja niin pitäisi olla sinunkin.

Emme katsasta tässä kaikkien teknisimpiä rannelaitteita – ne löydät parhaiden älykellojen listauksesta täältä , jossa mukana ovat muun muassa Apple Watch 4 , Ticwatch Pro ja Samsung Galaxy Watch . Tästä listasta et löydä myöskään Fitbit Ionic iä tai Fitbit Versa a, jotka brändinimistään huolimatta luokitellaan ja hinnoitellaan älykelloiksi.

Tämä opas esittelee parhaista parhaat. Listasimme tuotteet ominaisuuksien, hintojen, muotoilun sekä puhelimessa käytettävien ohjelmistojen osalta.

1. Moov Now

Suosikkiaktiivisuusrannekkeemme juuri nyt

Näyttö: Ei | Sykkeen seuranta: Ei | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä, puhelimen kautta | Akun kesto: 6 kuukautta | Yhteensopivuus: Android/iOS

Loistava akunkesto

Edullinen hinta

Rajalliset ominaisuudet

Ei näyttöä

Moov Now on virallinen suosikkimme maailman parhaaksi aktiivisuusrannekkeeksi juuri nyt. Se on edullinen, mahdollistaa kaiken tarpeellisen päivittäiseen seurantaan ja tarjoaa ilmiömäisen puolen vuoden akunkeston.

Moov Now'ta ei tosin ole suunniteltu vain askelten mittaamiseen. Sen mukana tulevat vaihtoehdot nyrkkeilyyn, uintiin, kouluttavaan treenaamiseen, juoksuvalmennukseen sekä unen laadun tarkkailuun. Se on aikamoinen paketti.

GPS:ää tai monimutkaisempia aktiivisuusmittareita tästä mallista ei löydy, kuten osasta listamme muista vaihtoehdoista, mutta jos etsit loistavaa, jokapäiväiseen käyttöön sopivaa ja sopivan edullista laitetta, Moov Now on täydellinen valinta.

Moov Now julkaistiin alun perin jo vuonna 2015, joten uuden mallin aika lienee edessä ennemmin tai myöhemmin. Mitään uutuushuhuja emme kuitenkaan ole Moovilta kuulleet.

Lue tästä koko arvostelumme Moov Nowsta (englanniksi)

2. Samsung Gear Fit 2 Pro

Samsung sijoittuu niukasti kakkoseksi

Näyttö: Kyllä, 1.5-tuumainen AMOLED | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä, puhelimen kautta | Akunkesto: 3 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Upea muotoilu

Spotify toimii myös offline-tilassa

Kömpelö prosessori

Aktiivisuusrannekkeeksi kallis

Samsung Gear Fit 2 Pro ei tuo suuria muutoksia Gear Fit 2 -mallin jo muutoinkin erinomaiseen rannekkeeseen, joka on listallamme kakkosena.

Gear Fit 2 Prossa on loistelias design, joka näyttää ranteessa fantastiselta. Näyttö on suuri, kaunis AMOLED, josta kaikki data on nähtävissä hienosti ja kirkkaasti.

Mittarissa on sisäänrakennettu GPS, joten puhelimen voi jättää lenkin ajaksi kotiin, sekä yksi markkinoiden tarkimmista rannesykemittareista. Uimisenkin mittaaminen onnistuu.

Lue tästä koko arvostelumme: Samsung Gear Fit 2 Pro (englanniksi)



Mitä seuraavaksi? Emme tiedä tarkalleen milloin uudella tekniikalla varustettu Gear Fit 3 (uutinen englanniksi) ilmestyy, mutta uskomme Samsungin julkaisevan sen viimeistään loppuvuodesta 2018.

3. Huawei Band 2 Pro

Ohut ja pystyvä ranneke vakuuttavalla akunkestolla

Näyttö: Kyllä | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akunkesto: 21 päivän valmiustila | Yhteensopivuus: Android/iOS

Kohtuullinen hinta

Tarkka askelmittari

Kömpelö sovellus

Ei kovin innovatiivinen muotoilu

Neljännellä sijalla on Huawei Band 2 Pro, jonka sulavalinjaiseen ja pienikokoiseen rannekkeeseen on onnistuttu pakkaamaan kelpo paketti ominaisuuksia - vaikuttavan pienellä hinnalla.

Band 2 Pro:ssa on sykkeen ja maksimaalisen hapenottokyvyn mittaus, GPS, uni- ja askelmittari ja todella vakuuttava akunkesto.

Ohut näyttö takaa sen, että tracker toimii yhtä lailla niin juoksuapuvälineenä kuin tumman puvun kera. Joskaan näyttöä ei ole yhtä helppo lukea kuin joitakin kilpailijamalleja.

Jos etsit laitetta, jonka mittaustulokset ovat tarkimmat mahdolliset, tämä ei ole valintasi. Mutta jos haluat kohtuuhintaisen ensimmäisen askeleen fitness-rannekkeiden maailmaan, tämä on erinomainen ensivalinta.

Lue tästä koko arvostelumme: Huawei Band 2 Pro (englanniksi)

4. TomTom Spark 3

Musiikkia, kuntoilua ja navigointia ranteessa

Näyttö: Kyllä, Monochrome | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akunkesto: 2 viikkoa | Yhteensopivuus: Android/iOS

Musiikkia ilman puhelinta

GPS-navigointi

Labyrinttimäinen menu-valikko

Keskinkertainen äänenlaatu

TomTom Spark 3 on suosikkikellomme numero kolme. Se tarjoaa paljon mainioita ominaisuuksia ranteeseen, mukaan lukien musiikkia ilman puhelinta.

Voit ladata musiikkia suoraan TomTom Spark 3:een, joten lenkille riittää mukaan bluetooth-kuulokkeet ilman puhelinta. Sen lisäksi Spark 3:ssa on GPS, sykemittari ja reittinavigointi, mikä mahdollistaa mukavasti uusilla reiteillä treenaamisen.

Lue tästä koko arvostelumme: TomTom Spark 3 (englanniksi)

Mitä seuraavaksi? Yhtiö Spark 3:n takana ei näytä kovin innokkaasti puskevan uutuuksien perään tällä saralla (uutinen englanniksi), joten on syytä arvella, ettei TomTom Spark 4 -mallia ole luvassa ainakaan lähitulevaisuudessa.

5. Garmin Vivofit 4

Garminin tuorein - ja halvin - tulokas

Näyttö: Kyllä, värillinen LCD | Sykkeen seuranta: Ei | Vedenkestävä: Vettä hylkivä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: 1 vuosi | Yhteensopivuus: Android/iOS

Super-pitkä akunkesto

Pieni mutta värikäs näyttö

Ei GPS:ää tai sykkeen mittausta

Ei ilmoituksia puhelimesta

Garmin Vivofit 4 on yksi parhaista Garminin koskaan valmistamista aktiivisuusmittareista. Se tarkoittaa paikkaa parhaiden rannekkeiden listallamme.

Pidämme erityisesti Vivofit 4:n super-pitkästä akunkestosta - ranneketta ei tarvitse ladata kokonaiseen vuoteen. Siten voit pitää sitä ensin päivän ja sitten yön unen laadun mittaukseen ilman huolta lataamisesta.

Puhelimen ilmoituksia rannekkeeseen ei saa, mutta sen sijaan saat aina päällä olevan värinäytön sekä tarkat fitnessmittausominaisuudet - jotka eivät tosin ole aivan yhtä monipuoliset kuin listamme kärkipään laitteissa. Lisäksi laite mahdollistaa numeroiden tarkemman tulkitsemisen älypuhelimessa.

Lue tästä koko arvostelumme: Garmin Vivofit 4 (englanniksi)

6. Garmin Vivosport

Sporttisempi Garmin

Näyttö: Kyllä, värillinen kosketusnäyttö | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Vettä hylkivä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akunkesto: 7 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

GPS-trackeriksi pieni

Hyvä akunkesto

Mitäänsanomaton muotoilu

Ei uinnin mittaamista

Vivosport ei ole yhtä tyylikäs kuin useimmat Fitbit-laitteet, mutta syy sen läsnäoloon tällä listalla johtuu juuri Fitbitistä: Tämä on halvempi kuin useimmat Fitbitit ja sisältää sisäänrakennetun GPS:n sekä vakaan viikon mittaisen akunkeston yhdellä latauksella.

Vedenkestävyydestään huolimatta uinnin mittaaminen ei suju helposti, mutta Vivosport loistaa monissa muissa harjoitteissa ja on erinomainen hölkkäämisen ja pyöräilyn mittaamiseen.

Lue tästä koko arvostelumme: Garmin Vivosport (englanniksi)

7. Polar M430

Juoksukello monipuolisella fitness-osaamisella

Näyttö: Kyllä, Monochrome | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä | Akunkesto: 20 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS

Hyvä akunkesto

Luotettava ja tarkka

Ei parhaan näköinen

Ärsyttävä latauspiuha

Polar M430:ssa tapahtuu paljon, mukaan lukien GPS sekä sykkeen ja unen mittaus, hyvän akunkeston kera. Suurimmaksi osaksi se on myös luotettava ja tarkka, mihin kaikki aktiivisuusrannekkeet eivät pysty.

M430 on suunniteltu erityisesti juoksijoille. Se pystyy tarkkailemaan esimerkiksi vauhtia, välimatkaa, nopeutta ja juoksun rytmiä mutta myös päivittäistä yleisaktiivisuutta.

Ottaen huomioon kaiken Polar M430:n sisältämän tekniikan on sen hintalappukin kohtuullinen. Se ei ole parhaan näköinen, mutta mukava ja toiminnallinen kylläkin.

Lue tästä koko arvostelumme Polar M430 (englanniksi)

8. Fitbit Charge 2

Paras Fitbit-ranneke mitä rahalla saa

Näyttö: Kyllä | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Ei | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Kyllä, puhelimen kautta | Akunkesto: 4 päivää | Yhteensopivuus: Android/iOS/Windows

Iso näyttö

Miellyttävä kiinnitys

Rajoitetut notifikaatit puhelimesta

Ei GPS:ää

Fitbit Charge 2 on Fitbitin paras tällä hetkellä myynnissä oleva laite. Se on Fitbitin muita vaihtoehtoja kalliimpi, mutta jos etsit juoksukelloa, tämä on oikein hyvä ja edullisempi valinta kuin perinteiset juoksukellot.

Ranneke yhdistää puhelimen avulla GPS:ään, siinä on iso näyttö datan kertomiseen, sykemittari sekä uusia fitness-ominaisuuksia, joita olemme nähneet aiemmin Fitbit Blazessa.

Fitbit Charge 2 ei ehkä ole listamme edullisin, mutta se on paras Fitbitin ranneke mitä rahalla tällä hetkellä saa.

Lue tästä koko arvostelumme: Fitbit Charge 2 (englanniksi)

9. Xiaomi Mi Band 3

Tämän hetken halvin vaihtoehto listallamme

Näyttö: Kyllä | Sykkeen seuranta: Kyllä | Vedenkestävä: Kyllä | Aktiivisuusmittaus: Kyllä | GPS: Ei | Akunkesto: Noin kuukauden | Yhteensopivuus: Android/iOS

Erittäin edullinen

Virtaviivainen design

Näytössä kehno näkyvyys suorassa auringonvalossa

Ei integroitua GPS:ää

Yksi tämän hetken edullisimmista aktiivisuusrannekkeista on Xiaomi Mi Band 3, jonka saa Suomessakin verkkokaupoista lokakuussa 2018 noin 50 eurolla. Hinnastaan huolimatta se sisältää aktiivirannekkeeksi paljon huipputeknologiaa.

Mi Band 3:ssa on muun muassa syke- ja askelmittarit ja unenlaadun mittaaja. GPS kuitenkin puuttuu, joten sijainnin seuraaminen treenatessa ei onnistu.

Muotoilu on virtaviivainen ja rannetuntuma kevyt, ja näyttökin suurempi kuin Mi Band 2:ssa, joten tilastojen katselu harjoitellessa on helppoa.

Akunkesto on todella vakuuttava: Jopa kuukausi yhdellä latauksella. Jos hinta on tärkeimpiä valintakriteereistäsi, saattaa Mi Band 3 olla täydellinen valinta.

Lue tästä koko arvostelumme: Xiaomi Mi Band 3 (englanniksi)