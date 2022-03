Let at bruge med én hånd

Efter at være blevet lanceret i Kina i december 2021 er Xiaomi 12 endelig blevet "lanceret" til det internationale publikum - vi siger lanceret, fordi Xiaomi vælger at relancere deres telefoner, når de gør dem tilgængelige globalt, selv om det altså er nøjagtig den samme enhed, som har været tilgængelig for kinesiske forbrugere i månedsvis.

Vi ser Xiaomi 12 som en interessant ny vej for mærket, men Xiaomi ændrer på deres udvalg af flagskibstelefoner næsten hvert år, så vi bør nok bare vænne os til ikke at have bestemte forventninger til brandet. Men i 2022 ser det ud til, at målet for Xiaomi 12 helt klart er at tage kampen op med Galaxy S22-serien.

Det skyldes, at Xiaomi 12 er overraskende lille - faktisk er den næsten nøjagtig lige så stor som S22, mens den har en storebror - Xiaomi 12 Pro - som er lige så stor som S22 Plus. Xiaomi holder sig normalt til store telefoner, så denne mini-telefon er en stor ændring.

Vi er glade for den mindre størrelse, da den gør Xiaomi 12 nem at holde og bruge med kun én hånd uden at skulle række ud efter sideknapperne eller skærmens kanter.

Telefonen har dog også nogle svage punkter - kameraerne er gode, men de kæmper til tider for at nå op på ægte flagskibskvalitet, og skærmen har ikke så høj opløsning som på nogle af konkurrenter.

Vi har haft Xiaomi 12 i hænderne, og selv om vi ikke kan komme med en endelig karakter, har vi samlet vores første indtryk her.

Xiaomi 12 pris og tilgængelighed

(Image credit: Future)

Nu hvor den nye Xiaomi 12-serie endelig er blevet lanceret globalt, går der nok ikke længe, før den kan købes hos danske forhandlere. Du kan finde den tidligere Xiaomi 11-serie hos forhandlere som 3, Telia, Elgiganten eller Oister, så du kan forvente, at den nye serie vil dukke op hos disse forhandlere inden længe.

Der er endnu ingen danske priser Xiaomi 12 endnu, men på Xiaomi ved lanceringen selv har sat prisen til 749 dollars. Vi får sandsynligvis flere oplysninger om salgsstart og priser for det danske marked i de kommende uger.

Skærm og design

Vi kan virkelig godt lide designet på Xiaomi 12 - farverne er bløde og diskrete med subtile nuancer (telefonen fås i blå, sort, grøn eller pink, selv om vi ikke er sikre på, om alle versioner vil blive lanceret på alle markeder) og et diskret kameramodul.

Som tidligere nævnt er dette en overraskende lille enhed, der er nem at holde og bruge med én hånd. Det er noget, som vi aldrig havde forventet at kunne sige om en flagskibstelefon fra Xiaomi.

Telefonens sideknapper er derfor alle super nemme at nå, og vi behøvede heller ikke at række akavet ud for at nå ud til skærmens kanter. Dette er en fantastisk telefon til personer med mindre hænder eller til dem, der blot ønsker en enhed, der kan bruges med én hånd.

Xiaomi 12 er nem at bruge med én hånd. (Image credit: Future)

Skærmen har en størrelse på 6,28 tommer, hvilket er en relativt lille størrelse sammenlignet med andre flagskibe på markedet lige nu. Der er tale om et OLED-panel med FHD+-opløsning og 120 Hz-skærm. Disse specifikationer er ikke lige så gode som på Mi 11 eller 12 Pro, men er på niveau med langt de fleste moderne Android-telefoner i mellem- eller high-end-segmentet. Disse specifikationer er stort set de samme som Galaxy S22, så du vil få nogenlunde den samme skærmoplevelse her.

Xiaomi er et firma, der bruger en masse kraftfulde AI-skærmfunktioner, så du kan skifte til tilstande som Motion Estimation, Motion Compensation (MEMC - det øger billedfrekvensen kunstigt for videoer) eller Super Resolution (gør det samme, men for opløsning i stedet for billedfrekvens). Ærligt talt er det ret svært at mærke disse forskelle i det korte tidsrum, vi har kigget på telefonen, men hvis du laver meget streaming eller anden indholdsproduktion, kan det være vigtigt.

Kameraer og batterilevetid

(Image credit: Future)

Xiaomi har fjernet sit 108 MP-kamera fra den nye 12-serie, hvilket gør det til den første flagskibsserie siden Mi 9, der ikke har et kamera med superhøj opløsning. I stedet er hovedkameraet på 50 MP.

Opløsning er dog ikke alt for fotografering, hvilket nok er grunden til, at Xiaomis beslutning om at udskifte hovedkameraet faktisk kan ses som en opgradering - sensorstørrelsen er større, hvilket betyder, at billederne er lysere.

De to andre kameraer er dog de samme som på Mi 11 - der er et 13 MP ultravidvinkelkamera til billeder med et bredt synsfelt og et 5 MP tele-makrokamera til levende nærbilleder. Vi var imponerede over kameraets ydeevne i sidste års modeller, især tele-makrokameraet, og det ser ud til at være nogenlunde den samme oplevelse denne gang.

Det er dog skuffende, at der ikke er sket mere her. I de seneste år har Xiaomi introduceret nye smarte tilstande og funktioner, hver gang de har lanceret en ny telefon, men denne gang har vi ikke fået noget lignende.

Vi fik dog en tidlig version af Xiaomi 12, så der er en god chance for, at en softwareopgradering giver nogle nye funktioner. Vi får se.

Kameraerne på Xiaomi 12 ligner dem på sidste års model. (Image credit: Future)

Batteriet er på 4.500 mAh, og du kan oplade det med kabel eller trådløs opladning ved henholdsvis 67 W eller 50 W. Begge muligheder virker godt og føltes hurtige, især den trådløse løsning, da 50W er en af de hurtigste trådløse opladningshastigheder, vi har set indtil videre.

Vi håber på en god batterilevetid med Xiaomi 12 - 4.500 mAh er en god størrelse batteri for en enhed med så lille en skærm. Men de forskellige funktioner til opskalering af skærmen, opdateringshastigheden, 5G-forbindelse og en kraftig processor kan måske alligevel trække batterilevetiden ned. Igen noget, vi skal teste ordentligt igennem.

Ydelse, specifikationer og software

Ligesom de fleste andre topmobiler i begyndelsen af 2022 leveres Xiaomi 12 med et Snapdragon 8 Gen 1-chipset. Det giver masser af processorkraft, hvilket gør den perfekt til spil og andre energikrævende apps.

Det ser dog også ud til at resultere i, at telefonen bliver meget varm. Telefonen var konstant varm i de første par timers brug, og selv da vi var færdige med alle installationer og lignende, blev den virkelig varm, da vi testede Call of Duty: Mobile.

Xiaomi 12 har tilsyneladende nogle udfordringer med varme. (Image credit: Future)

Telefonen fås i tre forskellige konfigurationer: Den laveste har 8 GB RAM og 128 GB lagerplads, men du kan også få 8 GB/256 GB eller 12 GB/256 GB. Vi har kigget på den mellemste version.

Softwaren er Android 12 med Xiaomis MIUI ovenpå. Som med alle versioner af Android er den største forskel her udseendet på de forskellige brugerflader, som du kan se på billeder af telefonen.

En ting at bemærke er, at de fleste Android-grænseflader lader dig stryge nedad fra toppen for at se de hurtige indstillinger og notifikationslisten, hvor MIUI i stedet har valgt at kopiere iOS ved at adskille dem. Hvis du stryger nedad på venstre side af skærmen, får du dine meddelelser, og hvis du gør det samme på højre side, får du adgang til de hurtige indstillinger. Den er hverken bedre eller dårligere end andre versioner, men når man har vænnet sig til den, fungerer det faktisk fint.

Vi har tidligere oplevet, at MIUI har haft for meget bloatware, men selv om der var nogle irriterende forudinstallerede apps her, var der ikke en overvældende mængde - i hvert fald sammenlignet med, hvad vi har set fra nogle andre telefoner.

Første vurdering

Vi kan godt lide brugervenlige størrelse på Xiaomi 12. (Image credit: Future)

Vi troede, at vi ville foretrække Xiaomi 12 med dens kompakte størrelse, men i direkte sammenligning er Xiaomi 12 Pro en mere attraktiv løsning (Xiaomi har annonceret startprisen på 12 Pro til 999 dollars). Den har en bedre kameraopsætning, en skærm med højere opløsning og meget hurtigere opladning.

Prisen vil være den virkelige afgørende faktor mellem de to, og vi bliver nødt til at afvente de danske priser for at vurdere, hvor attraktiv Xiaomi 12 rent faktisk er. Denne telefon skal have en pris i mellemklassen for virkelig at kunne konkurrere på den måde, som Xiaomi tilsyneladende ønsker, at den skal kunne.

Det er en god telefon med hurtig opladning, en kraftig processor og et tiltalende design, men på mange andre områder som kameraer, skærm og software er den bare god uden at være fantastisk.