Fitbit Luxe review

De Fitbit Luxe is klein, strak en gepolijst van zowel binnen als buiten. Het is een van de beste Fitbits tot nu toe. Het mist een ingebouwde gps, waardoor hardlooptracking niet perfect is. De biometrische metingen, waaronder de hartslagmeting is indrukwekkend. Het is dan ook een uitstekende keuze voor sportschoolbezoekers. Daarnaast is het geweldig voor je dagelijkse motivatie.

Review in een notendop

De Fitbit Luxe is feitelijk een high-end versie van de Fitbit Inspire 2. De wearable is op elke mogelijke manier meer gestroomlijnd. Het apparaat komt met een aantal handige extra functies en er zijn nieuwe functies onderweg. Het kleine scherm is ietwat gelimiteerd, maar het display is helder, scherp en aantrekkelijk.

Het gaat om een fitness tracker en niet om een volwaardige smartwatch zoals bij de Fitbit Versa 3 of Fitbit Sense wel het geval is. Verwacht geen functies als de mogelijkheid om te telefoneren vanaf je pols of gebruik te maken van Fitbit Pay voor contactloze transacties. De Luxe is bedoeld om jouw welzijn in de gaten te houden en een gezonder leven te omarmen. Daar is het apparaat dan ook erg goed in.

Bij alledaags gebruik functioneert de Luxe erg goed. Het biedt accurate meting van jouw stappen en hartslag. De statistieken van de dag zijn met een swipe bovendien erg gemakkelijk te raadplegen. Meer diepgaande statistieken zijn te vinden in de Fitbit-app. De hartslagmonitoring is met name erg indrukwekkend. Zelfs gedurende intensieve work-outs komt het dicht in de buurt van een speciale sportwatch.

Er is geen gps aan boord, wat betekent dat je moet vertrouwen op de accelerometer van de Fitbit Luxe of de gps van je smartphone. Dit is niet optimaal, maar het voornaamste minpunt aan de luxe is dat het scherm zo compact is, dat je niet veel data in een oogopslag kunt zien. Als je recente statistieken wil inzien, zal je in de apps moeten duiken.

Prijs en releasedatum

Prijskaartje tussen Inspire 2 en Versa 3

De Fitbit Luxe is aangekondigd in april 2021 en is nu te koop voor een prijskaartje van 149 euro. Het gaat om de standaard editie beschikt over een siliconen bandje in de kleur zwart, roze, wit of goud. Er is ook een speciale goudkleurige editie beschikbaar met Gorjana-bandje. Deze kost 199 euro.

Dit plaatst de Fitbit Luxe qua prijskaartje tussen de Fitbit Inspire 2 (99,95 euro) en de Fitbit Versa 3 (229 euro). De Luxe komt daarnaast met één jaar gratis Fitbit Premium. Je kunt deze activeren nadat je de wearable aan je telefoon hebt gekoppeld.

Design

Klein en strak ontwerp

Helder AMOLED-display

Bandje van siliconen of roestvrij staal

De Luxe is een van Fitbits kleinste fitness trackers. Het strakke design heeft veel weg van de originele Fitbit Flex die in 2013 verscheen.

Het volgt dezelfde ergonomische lijnen die passen bij de vorm van het menselijk lichaam. Het design lijkt erg op de Inspire 2. Er zijn echter een aantal belangrijke verschillen.

Hoewel de Inspire 2 over een plastic case beschikt, gebruikt de Luxe hiervoor roestvrij staal. De behuizing is beschikbaar in de kleuren zwart, goud en zilver. Ook de gesp is van roestvrij staal. Hierdoor ziet de Luxe er luxueuzer uit.

Voor de Fitbit Luxe zijn daarnaast meer opties beschikbaar voor het bandje. Naast een siliconen band kun je ook kiezen voor een bandje van goudkleurig roestvrij staal. Deze band is gemaakt door juwelier Gorjana. De siliconen bandjes zijn beschikbaar in de kleuren Lunar White, Orchid of Black.

Ons reviewexemplaar kwam met een siliconen bandje in de kleur Lunar White. Het bandje zit erg comfortabel, zelfs 's nachts. Veel fitness trackers gebruiken een zachte gesp voor meer comfort, maar we voelden de roestvrijstalen gesp van de Luxe op geen enkel moment. Doordat de tracker een klein formaat heeft, zit het nooit in de weg tijdens work-outs. Soms is dat wel het geval bij grotere sportwatches.

Het meest belangrijke aan de Fitbit Luxe is misschien wel het scherm. De meeste displays van kleinere fitness trackers - zoals de Inspire 2 en Charge 4 - beschikken over een monochroom OLED-scherm. De Luxe heeft echter een kleuren AMOLED-display met een resolutie van 206 x 124 pixels. Dit scherm ziet er verbluffend goed uit. Daarnaast is het scherm ook erg responsief, wat erg belangrijk is voor een apparaat zonder fysieke knoppen.

De wijzerplaten kunnen worden aangepast door middel van de Fitbit-app, waarbij je de keuze hebt uit een hoop aantrekkelijke opties, waaronder anologe en digitale ontwerpen. Deze wijzerplaten tonen uiteraard de tijd, maar bieden vaak ook extra statistieken, waaronder je huidige hartslag, het aantal stappen dat je gezet hebt en de calorieën die je hebt verbrand.

Doordat het scherm van de Fitbit Luxe erg klein is, heeft dit ook wat limitaties. Je kunt namelijk slechts een kleine hoeveelheid data in een oogopslag zien. Het display is in elk geval levendig en scherp. De animaties zijn bovendien soepel en ook het scrollen is aangenaam.

Prestaties

Uitstekende hartslagmonitoring

SpO2-sensor volgt binnenkort

Tracken van hardloopsessies niet perfect

Als je eerder gebruik hebt gemaakt van een Fitbit, ben je bekend met de algehele gebruikerservaring. De Fitbit Luxe is makkelijk in gebruik. Het heeft een interface waarmee je heel simpel activiteiten kunt tracken en je gezondheid in de gaten kunt houden.

Er zijn slechts zes work-outs tegelijk in te stellen op de Luxe. Standaard zijn dit wandelen, rennen, zwemmen, fietsen, standaard work-out en loopband. Deze zijn enkel aan te passen via de Fitbit-app.

Anders dan sommige trackers die we recent getest hebben, telt de Fitbit Luxe niet foutief stappen tijdens een fietsuitje. De Luxe kan sommige oefeningen automatisch herkennen en deze uit zich zelf bijhouden via SmartTrack.

De hartslagmetingen van de Luxe zijn verrassend goed, al kunnen ze nooit zo accuraat en responsief zijn als een band om je borstkas die elektrische signalen meet als je hart samentrekt. De resultaten kwamen dicht in de buurt van die van de Garmin Vivoctive 4S. De gemiddelde en maximale hartslag die door deze twee apparaten werd geregistreerd, lag binnen twee slagen per minuut van elkaar. Er waren bovendien geen onverwachte pieken of dalen.

Voor work-outs buiten is het mogelijk om hardloopssessies te tracken met behulp van de accelerometer van de wearable. Dit werkt prima voor casual hardlopers, maar als je een hoge mate van accuratie zoekt, is het belangrijk om de Fitbit Luxe te verbinden met de gps van je smartphone. Deze functie geeft preciezere metingen, al is het nog altijd niet zo accuraat als een horloge met ingebouwde gps.

Zoals met alle Fitbits zal je animaties zien wanneer je bepaalde doelen haalt, zoals een bepaald aantal stappen. Het is een handig zetje waarmee je jouw gezondere gewoontes beter kunt volhouden. Het is ook mogelijk om vrienden uit te dagen om de meeste stappen op een dag te zetten. Zo krijg je nog meer motivatie om veel te bewegen.

Het is jammer dat je in een oogopslag niet zo veel recente data kunt inzien. Door het kleine display kun je minder gemakkelijk zien of je jouw stappendoel hebt gehaald. Dit geldt ook voor een grafiek van je hartslag door de dag heen.

Door het kleine scherm van de Fitbit Luxe zijn de meeste personalisatie-instellingen enkel te bedienen via de app. Naast wijzerplaten en instellingen voor work-outs kun je ook instellen wanneer de Fitibt je een melding moet sturen over je hartslag. Het gaat hierbij onder meer om een herinnering om te bewegen, een moment te nemen voor mindfulness, voldoende gehydrateerd te blijven of je handen te wassen (bedankt Covid). Deze instellingen zijn standaard uitgeschakeld, waardoor je niet om de haverklap wordt afgeleid.

Het kleurenscherm zorgt ervoor dat de Fitbit Luxe een iets minder indrukwekkende batterijduur heeft dan de Inspire 2. Fitbit stelt dat de batterij zo'n vijf dagen meegaat bij normaal gebruik. In onze ervaring is dit redelijk accuraat. Bovendien is het opladen erg gemakkelijk. De Luxe wordt geleverd met een USB-lader die door middel van een magneet vastklemt aan het apparaat. Hierdoor zal het apparaat niet snel ontkoppelen van de oplader.

Als je de Fitbit Luxe zo'n drie nachten in bed hebt gebruikt, ontvang je in de ochtend een score van je slaap. Deze score is gebaseerd op de duur en kwaliteit van jouw slaap.

Binnenkort krijgt de Fitbit Luxe een update waarbij de SpO2-sensor zal werken. Deze functie ontbreekt op de Inspire 2. Het is te verwachten dat de batterijduur met de komst van de SpO2-functie nog wat sneller leeg zal lopen. Het is mogelijk dat Fitbit in de toekomst nog meer functies toevoegt in de vorm van firmware-updates.

Fitbit-app

Duidelijk en makkelijk in gebruik

Verzamelt data van alle Fitbit-apparaten

Veel functies exclusief voor Premium-gebruikers

De markt voor fitness trackers wordt steeds drukker, maar dankzij de goed ontwikkelde smartphone-app van Fitbit, onderscheidt het zich van de concurrentie.

De app verzamelt gegevens van al jouw Fitbit-apparaten op één plek. Als je een slimme weegschaal, zoals de Fitbit Aria Air, gebruikt worden je gegevens over jouw gewicht en lichaamssamenstelling ook gesynchroniseerd met de app, waardoor je veranderingen in je levensstijl kunt volgen.

Om het meeste uit de Fitbit-app te halen, heb je een Premium-abonnement nodig. Het is daarom handig dat de Fitbit Luxe wordt geleverd met een jaar gratis toegang. Deze kun je activeren zodra je de wearable hebt verbonden met jouw smartphone. Als je al over een Fitbit-account beschikt, neemt dit slechts een minuut in beslag.

De Fitbit-app geeft meer inzicht in je recente work-outs, hartslagvariaties, huidtemperatuur en de zuurstofsaturatie (SpO2) van je bloed. Na dertig dagen in gebruik, ontvangen Premium-gebruikers ook een gezondheidsrapport die je kunt exporteren als PDF om te delen met een arts, familielid of vriend.

Net als Fiit en Apple Fitness Plus geeft de Fitbit-app toegang tot verschillende work-outs en mindfulness sessies die door instructeurs worden verzorgd. Deze zijn vooraf opgenomen en niet live of interactief, maar het aanbod wordt veelvuldig aangevuld met nieuwe video's.

Sommige work-outs en klasjes zijn beschikbaar voor alle Fitbit-gebruikers, maar andere zijn enkel toegankelijk voor Premium-abonnees. Het gaat hier bijvoorbeeld om een meditatiesessie met Deepak Chopra. Als je het meeste uit je Fitbit Luxe te halen is dit het extra bedrag meer dan waard.

Voor het eerst gereviewd in juni 2021

Moet ik de Fitbit Luxe kopen?

Koop het als...

Je een stijlvolle fitness tracker zoekt

De Fitbit Luxe is een van de best uitziende fitness trackers van het moment. Een fitness tracker werkt het beste als je deze elke dag gebruikt. Bij de Fitbit Luxe is dat iets wat je ook daadwerkelijk wil doen.

Je veel cardio doet in de sportschool

Opdat er geen gps aan boord is, maar de hartslagmetingen wel indrukwekkend zijn, is de Luxe minder geschikt voor hardloopsessies buiten en des te meer voor indoor activiteiten.

Je gezonder wil leven

De gebruikerservaring van Fitbit is gebaseerd op positiviteit. Het behalen van doelen wordt gevierd en je krijgt zo nu en dan handige tips of herinneringen. Het helpt je een gezonder leefpatroon aan te nemen.

Koop het niet als...

Je een serieuze hardloper bent

Doordat er geen gps aan boord is, is de Luxe minder geschikt als je serieus bent met hardlopen, fietsen of triatlons. In deze situaties ben je beter af met een speciale sportwatch in plaats van een fitness tracker.