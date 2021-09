Nintendo Direct september 2021: De største spilnyheder

Nintendo Direct-eventet i september 2021 var som ventet spækket med nyheder om både gamle og kommende spil, så Nintendo Switch-ejere kommer ikke til at kede sig i de kommende måneder og ind i 2022. Det gælder også dem, der regner med at købe en Nintendo Switch OLED, som udkommer den 8. oktober.

Nintendo havde to store nyheder med. Den første omkring en stor opdatering til Monster Hunter Rise: Sunbreak. Den anden var den længe ventede nyhed om Bayonetta 3.

Der var selvfølgelig flere spilnyheder, der blev afsløret i løbet af eventet. F.eks. om opdateringer til eksisterende spil som Animal Crossing: New Horizons og Hyrule Warriors: Age of Calamity. Og der var enkelte overraskelser som de nye spil Chocobo GP og Kirby and the Forgotten Land.

Her er oversigten over de største nyheder fra Nintendos september 2021 Direct -gaming-event.

Bayonetta 3 (2022)

Spillet blev første gang annonceret for fire år siden. Ja, du læse rigtigt, for fire år siden! ved Game Awards 2017 blev den første Bayonetta 3 trailer vist. Men det har altså taget sin tid at få spillet gjort klar til markedet, så nu kan spillerne godt begynde at glæde sig til et nyt look og masser af action, når spillet bliver lanceret i 2022.

Kirby and the Forgotten Land (forår 2022)

Kirby, den fantastiske og underholdende lyserøde klat, vender endelig tilbage på Nintendo Switch med Kirby and the forgotten land. Spillet ser ud til at være et skift fra Kirbys sædvanlige 2D-baserede verden til et 3D-perspektiv i et mærkeligt, og apokalyptisk land, der godt kunne virke lidt creepy, hvis ikke det var for den ret fjollede musik (Ok, vi synes stadig det er lidt creepy). Det bliver spændende at se, hvordan Kirby kommer til at klare sig i 3D, når spillet lanceres i løbet af foråret 2022.

Splatoon 3 (2022)

Splatoon blev oprindeligt annonceret tilbage i februar 2021, og det har været småt med informationer om spillet siden. Heldigvis kom Nintendo med en opdatering på Nintendo Direct i september og viste nye karakterernes nye evner i Turf War multiplayer og gav et nærmere kig på spillets single-player kampagne, som hedder Return of the Mammalians. Der er stadig ingen endelig udgivelsesdato for Splatoon 3, men vi forventer at se det i 2022.

Mario Party Superstars (21. oktober, 2021)

Første gang vi hørte om Mario Party Superstars, var ved E3 2021 Nintendo Direct sidste år. og nu ser det ud til, at Nintendo (endelig) er tilbage på det rigtige spor med masser af såkaldte boards og minigames. Alle spil undersøtter online spil, så du kan spille med familie og venner. Nu introducerer Superstars en dag og nat cyklus, hvor de forskellige boards opfører sig forskelligt alt efter om du er i dag eller nat-mode.

Animal Crossing: New Horizons Direct (oktober 2021)

En almindelig kritik af Animal Crossing: New Horizons er, at spillet ikke er nær så omfattende, som det har været i forgængerne. Det kan være, at det ændrer sig, for Nintendo afholder et særligt Animal Crossing Direct event engang i oktober 2021. Nintendo Direct-traileren teaser med et nyt møde med en af fanfavoritterne: Brewsters The Roost-kaffebaren.

Chocobo GP (2022)

En af Final Fantasys mest oversete spin-off-titler, den originale Chocobo Racing på PS1 får snart en overraskende efterfølger i form af Chocobo GP, der udkommer i 2022. Dette nye spil byder på endnu flere Final Fantasy-karakterer, samtidig med at det bevarer det innovative power-up-system, der findes i originalen.

Monster Hunter Rise: Sunbreak (sommeren 2022)

Monster Hunter Rise fans får endelig nye og større fjender at høvle deres gigasværd igennem, når udvidelsen - Sunbreak - udkommer i 2022. Traileren teaser med en helt nye, ildevarslende omgivelser og et nyt monster, der ser ud som om dets yndlingsfarve er "rød som blod".

Metroid Dread (8. oktober, 2021)

Den længe ventede Metroid Fusion-efterfølger lanceres allerede et par uger, og Nintendo kunne fremvise en spændende ny trailer for Metroid Dread til Direct. Her får vi et endnu bedre indtryk af Samus nye evner og de trusler, hun vil stå over for på Planet ZDR, ifølge rygter måske har været hjemsted for seriens ikoniske Chozo race.

Triangle Strategy (4. marts, 2022)

Nintendo annoncerede en udgivelsesdato for Triangle Strategy, Square Enix´ kommende titel lavet i den imponerende HD2D engine. Demo-udgaven blev frigivet tidligere på året, og udviklerne har siden arbejdet på at tilpasse spillet efter brugernes feedback. Både det visuelle og spillet har fået opdateringer, herunder muligheden for at skifte kameravinkel, skifte sværhedsgrad og muligheden for at gennemse den tidligere dialog. Triangle Strategy ser bestemt lovende ud, og vi håber, at det bliver lige så godt som annonceret, når det lander 8. marts.