(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

(opens in new tab)

Included in this guide:

Come per le lavatrici, la scelta delle migliori lavastoviglie più adatte alle proprie esigenze dipende sia dal comparto di programmi offerto, che dalla classe energetica dell'elettrodomestico.

Ovviamente non tutti avranno a disposizione nelle proprie cucine lo spazio necessario ad ospitare qualsiasi lavastoviglie, motivo per cui abbiamo selezionato diverse tipologie di modelli esterni o da incasso. La nostra selezione include sia lavastoviglie di fascia alta, dotate di tutte le funzionalità più moderne, che quelle con il miglior rapporto qualità prezzo, terminando infine con i modelli più economici.

Le migliori lavastoviglie del 2022

(Image credit: Amazon)

1. Electrolux ESF9515LOW La miglior lavastoviglie a libera installazione Specifications Capacità: 14 coperti Classe energetica: D Rumore: 49 dBa Programmi: AutoFlex 45°-70°, Eco 50°, GlassCare 45°, Intensivo 70°, QuickPlus 60°, Ammollo Funzionalità: AirDry, Pure Crystal, Aqualock Dimensioni: 62.5 x 85 x 60 cm (L x P x A) Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (opens in new tab) Reasons to buy + Completa di funzionalità + Programma rapido di soli 30 minuti + Asciugatura Air Dry + Aspetto elegante + Cestello ordinato Reasons to avoid - Costosa

Questa lavastoviglie di Elextrolux è il modello a libera installazione più completo attualmente disponibile. Una delle caratteristiche principali è la tecnologia Air Dry, in grado di prelevare l'aria dall'ambiente per garantire un'asciugatura più netta delle stoviglie, nonché aprire in automatico lo sportello al termine del lavaggio.

Fra le altre funzionalità c'è anche Pure Crystal, un sistema studiato per prevenire l'opacizzazione dei vetri o dei cristalli. La capienza è di 14 coperti ed è inoltre presente un ampio vassoio, chiamato "Maxi Flex", pensato per ospitare in maniera razionale posate o utensili da cucina di diversa tipologia, forma o dimensione.

Fra i diversi programmi di lavaggio è anche incluso quello rapido, in grado di completare la lavata in soli 30 minuti. Fa inoltre uso di tecnologia inverter, che consente di ottimizzare i consumi energetici ed è anche disponibile una funzione di spegnimento automatico.

È un modello flessibile che può essere posto all'esterno o incassato dentro al mobile della cucina. Il design elegante e minimale gli consente inoltre di adattarsi all'estetica di molte cucine moderne.

(Image credit: Amazon)

2. Beko DFN28430X Una lavastoviglie di fascia alta dal prezzo più accessibile Specifications Capacità: 14 coperti Classe energetica: D Rumore: 44 dBA Programmi: Eco 50°C, Automatico, BabyProtect+, Intensive 70 °C, Quick & Shine, GlassCare 40°C, Mini, Prelavaggio Funzionalità: Mezzo Carico, Fast+, Bicchieri senza aloni, AquaIntense Dimensioni: 59.8 x 60 x 85 cm (L x P x A) Le Migliori Offerte di Oggi Vedi Amazon Singapore (opens in new tab) Vedi Shopee Singapore (opens in new tab) Visita il sito (opens in new tab) Reasons to buy + Prezzo accessibile + Cestello regolabile e flessibile + Buon comparto programmi Reasons to avoid - Non completa come una top di gamma

Fra le migliori lavastoviglie, quella prodotta da Beko è un modello di fascia alta dal prezzo minore rispetto alla Electrolux, ma non per questo meno dotata dal punto di vista delle funzionalità.

Il cestello delle posate, con design "FlexiDrawer, permette di essere regolato fino a 5 posizioni diverse, consentendo di ottimizzare lo spazio nella parte superiore per lavare più stoviglie. Questo è anche scorrevole e consente di organizzare meglio il posizionamento nel cestello inferiore, dando la possibilità di aggiungere stoviglie più ingombranti come pentole o piatti di grosse dimensioni.

Sono anche presenti specifici ripiani pensati per riporre in sicurezza i calici, nonché supporti per piatti ripiegabili, al fine di aumentare lo spazio a disposizione.

Tra i programmi sono presenti Fast+, una funzione in grado di triplicare la velocità di lavaggio mantenendo un'alta qualità di pulitura; il programma Glass Care, specificatamente pensato per il lavaggio delle stoviglie in vetro come bicchieri o pirofile e BabyProtect che consente di igienizzare biberon o ciucci. La funzionalità AcquaIntense permette inoltre di pulire in profondità le stoviglie più sporche, eliminando con efficacia il grasso o altre impurità che tendono ad attaccarsi.

Come per il precedente modello si tratta di una lavastoviglie a libera installazione, che è possibile incassare nella cucina o porre all'esterno.

(Image credit: amazon)

3. Candy Brava Lavastoviglie da incasso capiente e smart Specifications Capacità: 16 coperti Classe energetica: E Rumore: 43 dBA Programmi: Eco, Intensivo, Notte, Universale, Auto Wash, Delicato, Zoom 39', Rapido 24, Prelavaggio Funzionalità: Controllo Wi-Fi tramite app, Aquastop, Filtro anti batterico, Indicatore fine ciclo Dimensioni: 60 x 54.5 x 81.5 cm (L x P x A) Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (opens in new tab) Reasons to buy + Ampia capienza + Controllabile tramite Wi-Fi con l'app per smartphone + Funzionalità smart + Filtro anti batterico per l'acqua + Buon prezzo Reasons to avoid - Leggermente più larga rispetto gli altri modelli

Se lo spazio nella cucina non manca e gradite i modelli ad incasso, la lavastoviglie Candy Brava può fare al caso vostro. È uno modello dotato di funzionalità smart: supporta infatti la connettività Bluetooth e Wi-Fi, con cui è possibile collegarla allo smartphone per controllare e monitorare il lavaggio, nonché avere accesso a tutte le statistiche di funzionamento.

Il cestello con capienza di 16 coperti permette di inserire una gran quantità di stoviglie, oltre ad essere dotato di tutti gli scompartimenti appositi per bicchieri e piatti. È inoltre presente un cestello superiore interamente dedicato alle posate. Fra i 9 programmi, oltre a quelli ordinari, sono presenti il programma notte, che assicura la massima silenziosità nei lavaggi durante le ore notturne; il programma Auto Wash, ottimizzato grazie a un sensore che adatta i parametri di lavaggio alla quantità di carico e Zoom 39', che permette un lavaggio rapido di stoviglie fino a 8 coperti.

Candy Brava è inoltre dotata di filtro antibatterico, che garantisce acqua pulita durante tutte le fasi di lavaggio, riducendo le impurità dell'acqua fino al 99,9%. Si tratta di un buon modello, particolarmente ideale nel caso il budget a disposizione sia ridotto, ma non vuole comunque rinunciare ad alcune funzionalità avanzate.

(Image credit: Amazon)

4. Indesit DFO 3C23 A X La lavastoviglie con il miglior rapporto qualità prezzo Specifications Capacità: 14 coperti Classe energetica: E Rumore: 43 dBa Programmi: Eco, Auto Intensivo, Auto Misti, Fast&Clean 28’, Extra Igiene, Extra, Prelavaggio, Push&GO Funzionalità: Multizone, Avvio ritardato, Pastiglia, Scarico, Auto door Dimensioni: 60 x 59 x 85 cm (L x P x A) Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (opens in new tab) Reasons to buy + Buon rapporto qualità prezzo + Basso consumo d'acqua per ciclo + Cestello superiore removibile + Buon comparto funzionalità Reasons to avoid - Programmi mezzo carico permanente e distribuito mancanti

Con un buon comparto di funzionalità, un cestello capiente e un consumo d'acqua ottimizzato, quella dell'italiana Indesit è fra le migliori lavastoviglie con il miglior rapporto qualità prezzo attualmente disponibile.

Ha un capiente cestello da 14 coperti, dotato di sponde ribaltabili sia sopra che sotto per poggiare bicchieri o piatti, oltre ad un cestello portaposate removibile. Questa lavastoviglie fa parte della linea Extra, che consiste in un comparto di funzionalità e tecnologie per semplificare ed ottimizzare le prestazioni di usabilità e lavaggio: è ad esempio possibile rimuovere il cestello superiore per guadagnare uno spazio di 53cm, oppure eliminare qualsiasi tipo di macchia o grasso dalle stoviglie attraverso l'innovativa tecnologia idraulica dell'azienda

Il comparto programmi include eXtra igiene, un ciclo con risciacquo a 72°C per una pulizia accurata; il ciclo rapido Fast&Clean di soli 28 minuti e il programma Push & Go, che consente di avere stoviglie pulite ed asciutte in 85 minuti.

(Image credit: Amazon)

5. Candy Posable CDCP 6S Mini Adatta a chi ha poco spazio e lava poche stoviglie Specifications Capacità: 6 coperti Classe energetica: F Rumore: 51 dBA Programmi: Intensivo, Universale, Eco, Vetro, 90 minuti, Rapido Funzionalità: Aquastop, Filtro anti batterico, Indicatore fine ciclo, Partenza ritardata Dimensioni: 55 x 50 x 43.8 cm (L x P x A) Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (opens in new tab) Reasons to buy + Adatta a chi non ha molto spazio e lava poche stoviglie + Compatta e posizionabile sopra il ripiano della cucina + Consumi d'acqua ridotti per ciclo di lavaggio Reasons to avoid - Capienza ridotta per via delle dimensioni - Comparto programmi non molto vario

Nel caso lo spazio a disposizione fosse invece ridotto e e le stoviglie lavate siano solitamente poche, la Candy Posable potrebbe fare al caso vostro con le sue dimensioni ridotte. La compattezza permette infatti di utilizzarla in piccoli spazi o addirittura poggiarla direttamente sopra la cucina, come se fosse un forno a microonde.

Questa lavastoviglie ha una capienza di 6 coperti e include 6 programmi di lavaggio con 5 diversi livelli di temperatura. I modelli Posable pongono anche l'accento sull'efficienza energetica: ogni ciclo di lavaggio consuma infatti un massimo di 7 litri d'acqua, assicurando comunque degli ottimi risultati di lavaggio.

Il comparto programmi contiene le consuete funzionalità, inclusi un ciclo rapido di 30 minuti, il programma eco e uno dedicato al lavaggio intensivo.

(Image credit: Amaon)

6. Indesit DSIE 2B10 La migliore lavastoviglie economica Specifications Capacità: 10 coperti Classe energetica: F Rumore: 51 dBA Programmi: Eco, Intensivo, Misto, Rapido 40', Mezzo carico Dimensioni: 44.8 x 55.5 x 82.0cm (L x P x A) Le Migliori Offerte di Oggi Visita il sito (opens in new tab) Reasons to buy + Prezzo basso + Realizzata interamente in acciaio inossidabile Reasons to avoid - Capacità minore rispetto altri modelli - Funzionalità avanzate assenti

Se cercate di risparmiare e non avete molte pretese, questa lavastoviglie di Indesit può essere la scelta giusta grazie alle sue dimensioni contenute e una buona capienza per l'inserimento delle stoviglie.

Il basso consumo d'acqua, abbinato ad un design ergonomico e pulito, assicurano buone prestazioni di lavaggio e comodità d'uso. L'elettrodomestico è realizzato al 100% in acciaio inossidabile e include un piccolo comparto di programmi comuni, fra cui sono inclusi un programma rapido da 40 minuti e uno per il lavaggio intensivo a 65°.