De Xbox One X doet wat geen enkele console eerder heeft gedaan: native 4K HDR-gaming aanbieden. Hoewel games er prachtig uitzien dankzij hun fantastisch niveau van detail, geaccentueerd door de HDR-ondersteuning van de console, zullen de grotere bestandsgroottes ervoor zorgen dat de 1TB harde schijf snel vol raakt. Afgezien van geheugenproblemen, voldoet de Xbox One X aan de belofte van 4K HDR-gaming en biedt de Xbox One X de meest hoogwaardige game-ervaring op een console, zonder enige twijfel.

De Xbox One X is de console van de toekomst. Meer dan een jaar na de releasedatum in 2017 is het nog steeds de krachtigste gameconsole ter wereld, een titel die hij zal behouden tot het einde van de huidige consolegeneratie.

Maar voordat je ons begint te mailen over het gebrek aan exclusiviteit of hoe PS4 Pro net zo goed is (we zijn het volledig met jullie eens), moeten we eerst naar de feiten kijken: Onder de motorkap heeft de Xbox One X een 8-core CPU, geklokt op 2,3GHz, en 12GB GDDR5 RAM. Hij beschikt ook over een GPU geklokt op 1172MHz, wat je een enorme 6 teraflops aan grafische rekenkracht geeft.

Dat is veel rekenkracht voor een console.

De reden dat de Xbox One X het nodig heeft, is omdat hij sommige titels in native 4K-resolutie speelt en soms zelfs aan 60 frames per seconde. Hij is in staat om het HDR10-formaat af te spelen en ondersteunt ook Dolby Vision video streaming.

Voor AV-fans is dit de enige console waarbij je een 4K Blu-ray speler ingebouwd vindt en ondersteuning krijgt voor Dolby Atmos, een meer meeslepend audioformaat dan 7.1 surround sound.

En toch is de Xbox One X, ondanks dit alles, niet perfect.

De harde schijf van de Xbox One X, die momenteel 1TB groot is, vult zich nog sneller nu de meeste games 4K texture packs nodig hebben. Verder waren er buiten Forza Horizon 4, State of Decay en Sea of Thieves, in 2018 zeer weinig exclusieve games. En het ergste van al, je krijgt veel van dezelfde functionaliteit van de Xbox One S.... die ongeveer de helft van de prijs kost.

Dit alles wordt niet gezegd om de Microsoft-fanbase ten schande te brengen, want de Xbox One X is voor een bepaald type gamer nog steeds de beste console ooit gemaakt, ondanks zijn beperkingen. Het is gewoon zo dat, voor de meeste mensen, de One X een premium prijs aanrekent voor een systeem dat in de meeste opzichten slechts een fractie beter is dan de Xbox One S.

Ja, de Xbox One X kan games spelen in native 4K, terwijl de S alleen 4K doet, maar Xbox One S doet dat zo goed dat je niet eens het verschil tussen de twee merkt. En, zelfs als je dat wel zou kunnen, is dat dan een prijsverschil van €200 waard? Het antwoord... dat hangt ervan af.

Terwijl we dichter dan ooit in de buurt komen van een Xbox One X opvolger - surf naar onze Xbox Two pagina voor meer informatie - zijn we waarschijnlijk nog een paar jaar verwijderd van deze nieuwe console.

De vraag is dus of jij een Xbox One X nodig hebt en wel onmiddelijk? Als het antwoord ja is, lees dan verder voor wat extra hulp bij je beslissing.

Xbox One X ontwerp

Als je al eens een Xbox One S hebt gezien, zou je je de Xbox One X moeten kunnen voorstellen, want buiten het verschil in kleurenschema's zijn de twee consoles bijna identiek.

Als je nog nooit eerder een One S hebt gezien, kan je je de Xbox One X voorstellen als een rechthoekige doos ter grootte van een grote Blu-ray speler die is voorzien van een matte grijze kleur. Een grote vooruitgang gigantische VHS-speler waar de originele Xbox One op leek. Het ontwerp wordt zelfs nog indrukwekkender als je rekening houdt met wat er onder de motorkap zit.

De opvallende verschillen (als je ze zelfs kunt opmerken) tussen Microsoft's laatste en voorlaatste console zijn de kleurverandering van wit naar ruimtegrijs, en het verschuiven van de schijflade van de linker bovenzijde van het gezicht van de console naar een discreet lager niveau aan de voorkant.

Deze veranderingen zijn echter esthetisch van aard en voegen noch ontnemen ze functionaliteit aan het systeem.... wat niet slecht is, gezien hoe goed de Xbox One S was uitgerust.

Een kleine verschuiving in de locatie van de diskdrive is het grootste ontwerpverschil tussen de X en de S.

De bovengenoemde schijflade speelt niet alleen Xbox One-spellen, maar ook 4K Blu-rays. Dit klinkt misschien een beetje gewoontjes als je niet helemaal op de hoogte bent van wat 4K Blu-rays zijn, maar gezien het feit dat de 4K-consoles van Microsoft de enige op de markt zijn met die mogelijkheid, kun je begrijpen waarom het de moeite waard is om je hierop te wijzen.

Aan de achterkant blijven de overeenkomsten met de One S bestaan. Van links naar rechts heb je een voedingsaansluiting, HDMI-uitgang, HDMI-in, twee USB-poorten, een IR-uitgang, een optische audio-poort en een Ethernet-poort. Tot niemands verrassing zal de console de terugkeer van de originele Kinect-poort van de Xbox One niet zien - als je het nog niet gehoord hebt, Kinect (Microsoft's motion-sensing camera) is officieel dood, en Microsoft is zelfs gestopt met de verkoop van de adapters die het mogelijk maakten om hem op moderne consoles te gebruiken.

Wat de controller betreft, heeft de nieuwe machine een nieuwe, donkerdere gamepad die, in alle opzichten, precies hetzelfde is als de gamepad die momenteel wordt geleverd met de Xbox One S. Je kunt niet maken wat niet kapot is, blijkbaar.

Als controllers een beetje te onnauwkeurig zijn voor jouw smaak, zal de Xbox One X in de nabije toekomst toetsenbord- en muisbesturing ondersteunen. Het is niet de eerste console die dit doet (die prijs gaat naar de Dreamcast), maar de functie zal worden verwelkomd door gamers die de voorkeur geven aan dit nauwkeurigere en responsiever besturingsschema.

Mechanisch gezien is het dezelfde oude ergonomische Xbox One-controller.

Xbox One X hardware specificaties

Als je op zoek bent naar de echte verschillen tussen de Xbox One X en elke andere console, hoef je hem alleen maar even open te maken.

De console is uitgerust met een 8-core CPU met een 2.3GHz CPU en 12GB GDDR5 RAM. Hij beschikt over een GPU geklokt op 1172MHz, waardoor de console 6 teraflops grafische rekenkracht heeft. De specificaties van de Xbox One X zijn vrij uitgebreid, en zouden moeten helpen om een nieuw tijdperk van 4K HDR-gaming in de woonkamer in te luiden.

Maar voordat je op online fora gaat vertellen hoe consoles eindelijk de PC's hebben overtroffen op het gebied van waarde voor je geld, moet je weten dat, in tegenstelling tot de speciale VRAM van een videokaart, de 12 GB RAM van de Xbox One X verdeeld is over het systeem en de GPU (d.w.z. dat je geen appels met appels zou vergelijken).

Wat de CPU betreft, heeft de Xbox One X een aangepaste chip met acht Jaguar CPU-kernen die op 2,3G Hz zijn geklokt. Dat is een toename van 76% ten opzichte van de CPU in de originele Xbox One en Xbox One S, maar zelfs daarmee komt hij nog maar in de buurt van een huidige Intel Core i3-processor (denk er echter aan dat deze cijfers niet goed te vertalen zijn naar PC's).

De poorten achteraan de Xbox One X zijn identiek aan die van zijn voorganger.

Microsoft heeft het liefst dat, als het dan toch moet, de Xbox One X vergeleken wordt met de PS4 Pro. Sony's systeem is een redelijk competente concurrent - de GPU van Sony heeft 36 rekeneenheden op 911Mhz die samenwerken met een 2.1GHz CPU en 8GB GDDR5 geheugen. Dat geheugen loopt een beetje tegen een knelpunt aan bij de buffer, die beperkt is tot 218GB/s, maar het levert nog steeds ongeveer 4 terraflops aan prestaties op.

Waar de specificaties van de Xbox One X achter blijven, is op het vlak van de harde schijf - een kleine 1TB schijf die standaard in elk systeem wordt geleverd. Een andere keuze heb je daar ook niet in. We zouden nog steeds graag een model met 2TB zien.

Dit zou niet zo'n groot knelpunt zijn als we wisten dat Microsoft niet in staat was om grotere harde schijven in zijn systemen te installeren, maar het bestaan van de 2TB Xbox One S bewijst dat het inderdaad mogelijk is en Microsoft heeft er vrijwillig voor gekozen om er hier geen toe te voegen.

Xbox One X prestaties en gamecatalogus

Het einddoel van al deze extra pk's is natuurlijk een betere game-ervaring. Gelukkig kunnen we hier melden dat de Xbox One X precies zo presteert als geadverteerd, want games zien er over de hele lijn geweldig uit. Of je nu een 1080p-tv gebruikt met de Xbox One X of speelt in 4K HDR, games zien er fantastisch uit op de volgende generatie consoles.

Maar, laten we elk type ervaring afzonderlijk analyseren.

Als je een 1080p-tv-eigenaar bent, zal de Xbox One X iets doen dat supersampling wordt genoemd om beter uitziende beelden te creëren. Supersampling is een complexe term, maar het basisidee is dat het spel zichzelf in 4K weergeeft door te denken dat het verbonden is met een 4K-scherm, wat betekent dat objecten met vier keer zoveel detail worden weergegeven. Al deze gegevens kunnen niet worden weergegeven, omdat ze uiteindelijk nog steeds worden weergegeven op een 1080p-tv met een vast aantal pixels op het scherm, maar het resultaat is een beeld dat meer details bevat.

In de praktijk betekent dit dat de beelden er wat scherper gaan uitzien. Bomen, takken en gebladerte in het algemeen zullen er bijvoorbeeld niet zo gekarteld uitzien, en de mist op een Xbox One kan dikker en realistischer worden bij gebruik van een Xbox One X.

Als je eenmaal een game met supersampling in 1080p ziet draaien, is het duidelijk dat het er beter uitziet dan een spel dat in de standaard 1080p draait. Maar, als je niet het type persoon bent die even blijft stilstaan om de omgeving te bewonderen, dan is een fijn randje aan een struik of een rijke, dichte mist natuurlijk een overbodige luxe en dan zal de Xbox One X zeker geen indruk op je maken.

Tenzij je upgradet naar een 4K HDR-tv, uiteraard.

Past de Xbox One X op jouw tv-meubel?

Op een 4K HDR-tv toont de Xbox One X zijn volledige vermogen. Games kunnen maximaal weergegeven worden in native 4K, wat vier keer meer detail toont dan het gewone 1080p. Beter nog, sommige van deze games zullen een breder gamma aan kleurenopties hebben dankzij HDR wordt genoemd. De lucht ziet er blauwer uit, het gras ziet er groener uit en de kleurenpracht is in elke scène te bewonderen. De resultaten spreken voor zich.

Visuele upgrades zijn echter niet de enige soort upgrades die de Xbox One X biedt. Ook op het vlak van prestaties valt er heel wat te beleven - en dan vooral op het vlak van frames per seconde.

We zullen je een enorm lange uitleg besparen, maar het basisidee is dat wanneer scènes enorm rijk zijn aan details en gevuld worden met een groot aantal objecten, de console overweldigd wordt. In plaats van bijvoorbeeld 60 beelden per seconde te kunnen uitvoeren, daalt dat aantal tot 55 of zelfs minder. Dit was een groot probleem op de originele Xbox One, maar een probleem dat de Xbox One S bijna altijd, behalve onder de meest extreme omstandigheden, wist op te lossen.

Xbox One X doet zijn best te doen om games weer te geven aan 60 beelden per seconde, een soort gouden getal voor de industrie dat overeenkomt met de verversingssnelheid van de meeste tv's en mainstream monitoren. Hoewel de resultaten op Xbox One X merkbaar beter zijn, komen games nog steeds niet altijd aan die 60 frames per seconde - er zijn af en toe haperingen en zogenaamde 'dropped frames' waar te nemen.

Dus, welke conclusies moet je hier uit trekken? Wel, 'Enhanced for Xbox'-games zien er beter uit op een Xbox One X-console, of je nu wel of niet bent aangesloten op een 1080p-tv. Ook de prestaties zijn over het algemeen geweldig op de nieuwe console. Games draaien niet op een perfecte 60 frames per seconde, zoals op mid- tot high-end gamepc's, maar toch is het meestal is het geweldig.

De graphics van Gears of War 4 krijgen een boost dankzij de 4K-visuals van de Xbox One X.

Oké, 'Enhanced for Xbox One X'-games zien er geweldig uit en spelen geweldig. Maar wat maakt een 'Enhanced for Xbox One X'-game nu precies zo goed? Hoeveel van deze spellen zijn er?

Microsoft heeft zelf geen minimum standaard gesteld voor wat een 'Enhanced for Xbox One X'-titel is, maar er zijn drie grote categorieën die ontwikkelaars gebruiken: verbeterde 4K-effecten, HDR-ondersteuning en hogere framerate. Slechts één van de drie categorieën is voldoende.

Het is dus mogelijk om een game HDR of met een framerate van 60 frames per seconde aan te bieden, maar niet native 4K en vice versa. Ontwikkelaars kunnen dus kiezen welke elementen het meest zinvol zijn voor hun games .

Om het nog ingewikkelder te maken, heeft Microsoft's Xbox Chief, Phil Spencer, gezegd dat er niet noodzakelijkerwijs nieuwe spellen nodig zijn om de nieuwe hardware te ondersteunen, d.w.z. er is geen verplichting voor ontwikkelaars om te profiteren van de mogelijkheden van de Xbox One X.

Dit alles zou verontrustend zijn als ontwikkelaars de Xbox One X niet zouden omarmen, maar dat is gelukkig niet gebeurd. Tegenwoordig hebben de meeste spellen die worden uitgebracht een Enhanced-versie en dat betekent dat er genoeg te spelen is op je Xbox One X.

Xbox One X interface

Voordat we de review afsluiten, is het een goed idee om de interface voor de Xbox One van dichterbij te bekijken, want daar is nog steeds veel discussie over, zelfs na twee grote updates.

Als je de nieuwe Xbox One interface nog niet van dichterbij hebt kunnen bewonderen, stel je dan een soort mash-up voor van het Xbox 360 blade-ontwerp en het Windows 10 tegelontwerp.

Net als het blade-ontwerp vanuit het verleden, is de interface per onderwerp gescheiden: er zijn Home- en Store-tabbladen, die vrij vanzelfsprekend zijn, maar ook tabbladen voor Community, Entertainment en Mixer, een Twitch-concurrent van Microsoft. Navigeren van het ene naar het andere tabblad is een snelle en vloeiende ervaring en er is altijd wel iets nieuws te zien.

Een van de meest unieke functies van het ontwerp is de mogelijkheid om zaken vast te pinnen - games of apps waaraan je echt gehecht bent - en ze om te zetten in volledige rijen op het beginscherm. Deze rij kan de aandacht vestigen op DLC, aangeven hoe dicht je bij een bepaalde trofee staat of je een hoogtepunt uit Mixer laten zien. Het is een nieuwe manier om je aan een spel te laten denken, lang nadat je er mee gestopt bent en dat stellen we elke keer op prijs.

De Xbox One X-layout is gebruiksvriendelijk en vlot te gebruiken

Wat we leuk vonden

Voor gamers die hem kunnen betalen, is de Xbox One X dé gamingconsole

Toen we aan deze eindevaluatie begonnen, hadden we enkele zorgen. We dachten dat Microsoft's meest hoogwaardige console niets van extra waarde zou kunnen bieden aan de 1080p tv-eigenaren die er zijn. We dachten dat de prestaties, hoe goed ze ook mogen zijn, de prijs misschien niet zouden kunnen rechtvaardigen. En we waren bang dat spellen nauwelijks upgrade-patches zouden krijgen, waardoor Xbox One X-eigenaren hun hardware niet meer konden laten zien. Op alle vlakken hadden we het mis.

Het blijkt dat de Xbox One X door en door een premium console is.

Je hebt misschien wel een scherpzinnig oog nodig om de verschillen te zien tussen de supersampled games in 1080p en games effectief die in 1080p gespeeld worden op de originele Xbox One, maar er is wel degelijk een verschil. Bij 4K HDR-gaming is het bewijs echter wel sterk aanwezig. Wanneer de console is aangesloten op een goed 4K HDR-scherm, speelt de console games met een verbazingwekkend hoog niveau van detail. Zet een 4K Blu-ray met Dolby Atmos-geluid op, en je wordt getrakteerd op de beste filmervaring die je buiten de bioscoop kan vinden.

Voor gamers die het zich kunnen veroorloven, is de Xbox One X het toppunt van console gaming.

Wat we niet leuk vonden

Hoewel de Xbox One X de toppositie heeft veroverd, liggen de naaste concurrenten - de PlayStation 4 Pro en Xbox One S - niet ver achter.

Ondanks het feit dat ze niet in staat zijn om games te spelen in native 4K, zijn deze consoles ongeveer de helft van de prijs en zien ze er bijna net zo goed uit. Hun betere balans tussen betaalbaarheid en prestaties maakt ze een betere keuze voor de overgrote meerderheid van de gamers, behalve voor de weinigen die de kleine verschillen in 4K-kwaliteit opmerken en waarderen.

Zelfs als geen van beide consoles ooit had bestaan, zou de Xbox One X toch niet perfect zijn. Zijn harde schijf van 1TB staat al snel vol dankzij downloads van meer dan 100GB, bijboorbeeld bij spellen zoals Gears of War 4, Forza Motorsport 7 en Quantum Break, al zal het downloaden van al deze games wel wat tijd in beslag nemen. Microsoft kan dit in de toekomst wel oplossen door een grotere harde schijf te voorzien, maar op dit moment kan de beste triple-A console maar een tiental toptitels opslaan.

Xbox One X het verdict

Aan het begin van deze review zeiden we dat er een specifiek type gamer was waarvoor de krachtige Xbox One X was ontworpen. Na het lezen van onze review, bent u het best geplaatst om te beslissen of u die gamer wel of niet bent - of, om het anders te zeggen, of u denkt dat u de extra verwerkingskracht en de grafische verbeteringen die de Xbox One X biedt, op prijs zou stellen en zou gebruiken.

Als je het soort gamer bent die stopt om landschappen te bewonderen, of een streamer die een verschil van 4 frames per seconde kan merken in een verhelijkende test, dan is de Xbox One X een waardevolle investering.

Dat gezegd zijnde, als je een gamer bent die gewoon een console wil die er geweldig uitziet zonder te diep in je portemonnee te tasten, dan is de Xbox One X een beetje overdreven. Bespaar wat geld en koop een Xbox One S en bij voorkeur die met een 2TB harde schijf.

Originele review gepubliceerd op 3 november 2017 om 12:01.