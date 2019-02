Xbox One S - recension

Xbox One S är en utmärkt och kompetent konsol som på många sätt är vad Microsoft ville skapa med original Xbox One. Den är liten, kraftfull, billig och har gott om spel. Den är så klart inte lika stark som Xbox One X, men S erbjuder ändå uppskalad 4K och HDR till ett mycket billigare pris.

Uppdatering: Kan Xbox One S få en uppföljare så tidigt som 2020? Hoppa till vår Xbox Two-hub för alla nyheter och rykten om nästa generations Xbox-konsoler. Om du är intresserad av den nuvarande generationen av konsoler, kan du läsa vidare för vår recension av Xbox One S.

Xbox One S kom tre år efter originalet Xbox One och erbjuder en mindre, tystare och mer avancerad spelupplevelse som visar vad den nuvarande konsolgenerationen verkligen är kapabel till.

En liten del av oss sörjer originalet Xbox One, som nu seglat in i solnedgången och inte finns att köpa längre. Efterföljaren Xbox One S kommer dock med ett gäng nya tekniska förbättringar, där den bland annat går från HD till Ultra HD (så kallad 4K) och tar dessutom upp mindre plats i hyllan.

Spel skalas upp till den nya, högre upplösningen, även om det inte riktigt kan konkurrera med 4K utan uppskalning (så kallad 'äkta' 4K, som Xbox One X erbjuder). Film och TV tar däremot glatt emot de extra pixlarna, vare sig du streamar 4K-film från Netflix eller spelar en Ultra HD-Blu-ray.

Utöver 4K är HDR ett utmärkt tillskott för konsolen. Xbox One S är helt enkelt mer kraftfull än när den släpptes för ca tre år sedan.

Vi får inte heller glömma stödet för Amazons smartassistent Alexa, som gör att du kan kontrollera volym och andra funktioner vid uppspelning av media via anslutna Alexa-enheter (du kan läsa vår hela artikel om att Alexa kommer till Xbox här).

Även om Microsoft har släppt Xbox One X, som är en ännu kraftfullare version av Xbox One och som kan spela spel i äkta 4K-upplösning utan att behöva använda uppskalning, tycker vi ändå att Xbox One S överlag är det bättre valet. Detta beror framför allt på att den är rejält mycket billigare. Du måste dessutom ha en rejält stor TV för att kunna se skillnad på uppskalad och äkta 4K.

Xbox One S recension

En annan sak som är värt att ha i åtanke, är att Xbox:s användarbas är nu en aning fragmenterad. Spelare som äger en Xbox One S eller en Xbox One X spelar Xbox-exklusiva spel som Gears of War 4 och Forza Horizon 3 i HDR, medan ägare av original Xbox One får nöja sig att spela i det normala färgomfånget.

Detta är något som kan leda till olika åsikter i diskussioner om vilka spel som ser bra ut eller hur spel hanterar laddningstider och lag.

Från början sa Microsoft att det inte var någon reell skillnad mellan hårdvaran inuti Xbox One S och original Xbox One, men prestandatester utförda efter konsolens släpp har funnit att vissa spel körs en aning bättre på den nya konsolen.

Huruvida skillnaden mellan konsolerna kommer vara en fördel eller nackdel för Microsoft återstår att se. Vi tycker dock att Xbox One S, med ganska stor marginal, är deras bästa system när det gäller hårdvaran, efter det följer Xbox 360 Elite som Microsoft släppte 2007.

Detta beror som sagt en hel del på dess billiga pris. Du kommer att behöva lägga ut runt 2 300 kronor för att bli ägare av en Xbox One S. Om du inte är en av få som faktiskt kan se skillnad på äkta eller uppskalad 4K, har du alltså en chans att spara nästan 3 000 kronor på att inte köpa en Xbox One X.

Om du som läser detta är en inbiten gamer, vill du nog veta hur Xbox One S klarar sig i jämförelse med PS4 Slim som släpptes ungefär samtidigt. Om du skulle vara nyfiken på det, kan du kolla in vår specialguide som borde svara på alla dina frågor angående Xbox One vs PS4.

Så, hur klarar den sig mot PS4 Pro? Kolla in videon nedan för att ta reda på det!

