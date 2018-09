Hands on: Vores første indtryk af iPhone XS

Dette virker som en relativt beskeden opgradering af iPhone X – Apple gjorde et stort nummer ud af at fortælle, hvad den rent faktisk kan, frem for at tale om de imponerende specifikationer. Det er måske rimeligt nok, i betragtning af at vi er ved at have nået den øvre grænse for, hvad en smartphone egentlig skal kunne bruges til i disse dage – den nye guld-farve imponerer, højttalerne spiller tilpas højt og skærmkvaliteten er stadigvæk en af de bedste på markedet. Men det føles meget ligesom sidste år...

Dette er vores første indtryk af den nye enhed fra Apple – kig ind igen om nogle timer (eller hold øje med vores Twitter-side) for at læse mere, når vi har haft tid til at levere nogle mere dybdegående resultater.

Sidste år var lanceringen af iPhone X noget som køberne virkelig havde længtes efter: at få fingrene i en ny-designet telefon fra Apple.

Dette ønske blev opfyldt, så i år forventede vi ikke noget lige så imponerende – og det har da også været tilfældet med iPhone XS.

Hvis vi ser bort fra det forvirrende navn, så er den nye telefon stort set magen til sidste års model, men med nogle væsentlige opgraderinger: der er nu 512GB-lagerplads, et helt nyt A12 Bionic-chipset til at forbedre hastighed og kamera-præstationer samt en endnu bedre skærm.

Pris og udgivelsesdato

IPhone XS vil kunne forudbestilles i de fleste lande rundt om i verden fra den 14. september og være klar til levering over hele kloden fra den 21. september.

Med hensyn til prisen, så er de gode nyheder (hvis det er det rigtige udtryk), at prisen ikke er steget i forhold til sidste års vanvittigt dyre iPhone X: 8.899 kroner for modellen med 64GB.

Selv om den gennemsnitlige pris på smartphones går op, vil iPhone XS stadigvæk være en af de dyreste telefoner, man kan købe (bortset fra iPhone XS Max, som vil have en pris på ikke mindre end 9.799 kroner).

Design

Som vi nævnte, er det der begejstrede køberne mest for et år siden, det helt nye design, og Apple følger sædvanen og gør dette til et ‘S’-år – det vil sige samme design med kun nogle få justeringer i det indvendige til at markere dette som en ny telefon.

Den største forskel er farve-paletten – i år er der stødt en guld-tone til de eksisterende farver, og vi må sige, at den tager sig imponerende ud, når man ser den i virkeligheden.

Ud over det har vi den samme ramme som sidste år: en stålramme langs kanten, en 5,8” skærm indrammet af en tynd metalkant, der går hele vejen rundt, og (ikke overraskende) ingen home-knap, samt det velkendte indhak øverst på skærmen, som huser alle de komponenter, der er nødvendige for at Face ID-teknologien kan låse telefonen op.

Vi har også glas over hele fronten og bagsiden ligesom sidste år, og selvom de egentlig ikke laver noget om fra det ene år til det andet, så har Apple alligevel leveret et af de mest markante smartphone-design på markedet. Og glasset er samtidig mere holdbart.

Det handler ikke kun om udseende – der er en overvældende strøm af iPhone-kopier fra asiatiske firmaer lige nu, og mange har et lignende design – det handler om samle-kvalitet. Den følelse, man har af den nye iPhone, når man står med den i hånden, udstråler kvalitet i en grad, så man nærmest tilgiver den skyhøje pris.

Bortset fra det er det meget svært at skelne iPhone XS fra sidste års iPhone X – når vi ser bort fra guld-farven – men man får stadigvæk en tydelig fornemmelse af, at dette er en af de meste ekskulsive telefoner på markedet, og det holdbare glas på bagsiden gør bestemt ikke noget for at mindske denne fornemmelse.

I det mindste var rygterne, om at Apple ikke ville levere en hovedtelefon-adapter sammen med telefonen, forkerte – selvom det stadigvæk vil genere mange, at de er nødt til at tilslutte endnu en dongle til deres hovedtelefoner, så vil de i det mindste være i stand til at lytte til musik i højere kvalitet lige fra starten – vi er dog nødt til at have æsken for at tjekke, om det nu også passer.

Der følger selvfølgelig også et sæt Lightning-hovedtelefoner med, som mange mennesker vil vælge at bruge, og derfor ikke behøver bekymre sig om nogen dongle.

På venstre side af telefonen (og på den højre også for den sags skyld) er tingene meget, som man ville forvente: knapperne til lydstyrke og lydløs-funktion sidder stadig på venstre side, og den større låse/Siri-knap sidder på højre side af telefonen, og stikker netop kun så meget ud, at man kan nemt kan bruge den, uden at den ødelægger designet på rammen.

Til forskel fra sidste år, er iPhone XS vandtæt til en IP68-rating. Det betyder, at man uden bekymring kan dyppe den i badet eller stå med den under bruseren, og der er højttalere øverst og nederst på telefonen.

De peger ikke begge fremad (højttaleren i bunden peger nedad fra kanten af telefonen), hvilket er en skam, når man prøver at se film uden at bruge hovedtelefoner, men de spiller imponerende højt – Apple har i år forbedret lydstyrken, så de nu er endnu mere dynamiske og fyldige, og selv om det var svært at teste dette fuldt ud i demo-området, så virker det som om, at der er sket en tydelig forbedring af lydkvaliteten.

Skærm

Igen, ikke de store ændringer med hensyn til skærmen på iPhone XS. Dens 5,8” OLED-panel er tilbage (og det var allerede en af de bedste skærme, vi har set i det forgangne år), hvilket vil sige fyldige farver, dybe sorte toner og stærke kontraster.

Der er stadigvæk det sorte indhak øverst på skærmen, som huser front-kameraer og højttaler, og selv om man formentlig vænner sig til det efter en uge eller to, er der nogle film eller YouTube-videoer, som man ville foretrække at strække, så de fylder hele skærmen, hvor man må undvære et område af billedet.

Apple har forbedret præstationerne for denne skærm ved at give den et 60% større dynamisk område sammen med HDR 10 og Dolby Vision-film – det vil forbedre billedkvaliteten yderligere, ved at gøre både lyse og mørke elementer i en scene mere fyldige og klare, uden blot at skrue op for lysstyrken og derved spolere den overordnede kvalitet.

Når vi afspillede HDR-video virkede billedkvaliteten ikke overvældende meget bedre, men vi fik flotte og dybe billeder – vi husker det som, vi havde nogenlunde samme reaktion sidste år. Blot det at scrolle rundt på enheden var en stor fornøjelse – og hastigheden var fænomenal.

Apps åbnede og lukkede lynhurtigt, kameraet startede op øjeblikkeligt og selvom det tog en evighed at loade et Bethesda-spil (Elder Scrolls Blaze) så var den overordnede kvalitet, da vi kom ind i det, virkelig imponerende og gav en ægte følelse af man får konsol-kvalitet på en smartphone (det var dog en smule ujævnt at løbe igennem, men det er også et ikke-udgivet spil)

Kamera

Selv om der er nogle mindre forbedringer for kameraet på iPhone XS, er der ikke nær så mange, som mange måske ville have forventet, noget som igen understreger, at dette i høj grad er et ‘S’-år for iPhone-serien.

Det er fint at få dual-kameraer på ‘normal størrelsen’ af iPhone – sidste års iPhone 8 havde kun en enkelt sensor – men måske kunne der have været tilføjet nogle flere finesser.

Der er to 12MP-sensorer, begge med optisk billedstabilisering så vidt vi ved, selv om den ene er en vidvinkel med en forbedret billedkvalitet i optagelser ved begrænset lys, og den anden er en telelinse, som giver to gange zoom.

De to kan bruges sammen i Apple’s Portrait Mode, hvor kameraet bruger DSLR-effekten med at sløre baggrunden og give mulighed for at ændre belysningen eller tilføje effekter med nogle få enkelte swipes.

Noget, som er blevet opgraderet, er iPhone XS’ evne til at forstå og forbedre billeder gennem kameraets indbyggede funktioner: det kan nu bearbejde scener dynamisk og forbedre den overordnede billedkvalitet ved hjælp af særlige algoritmer, i et forsøg på at eftergøre den fotografiske formåen hos konkurrenterne Google Pixel 2 og Huawei P20 Pro.

Samlet set er kvaliteten forbedret med det nye chipsets udnyttelse af A12 Bionic-chipsettets såkaldte Neural engine – som du vil kunne se i de billeder, vi blev præsenteret for, er kvaliteten imponerende.

Da vi testede kameraet i demo-området, fik vi super-klare og rene billeder, men vi ville heller ikke forvente andet under så gode lysforhold. Vi har brug for at teste kameraet under mere udfordrende forhold for at få et bedre indtryk.

Batteri

Som altid undlader Apple at sige noget om størrelsen på deres batteri til præsentationen. De taler hellere om, hvad batteriet rent faktisk kan gøre – iPhone X sidste år havde en kapacitet på lige over 2.700mAh og kunne generelt holde en dag igennem uden problemer.

Apple hævder, at iPhone XS, med sit nye, mere effektive A12 Bionic-chipset, er i stand til at holde 30 minutter længere end iPhone X – hvilket ikke virker som specielt meget, og får os til at mene, at det er fordi chipsettet her gør så meget mere, at forskellen ikke er større.

Der er også trådløs opladning (går vi ud fra, selv om Apple aldrig nævnte det), baseret på Qi-standarden, og vi har oplevet med andre telefoner, der understøtter trådløs opladning, at hvis man går ud og køber et par power-pads til arbejde og til hjemmet, vil man sjældent løbe tør for strøm overhovedet. Bagsiden er stadigvæk af glas, så der er ingen bekymringer i forhold til, om signalet fra opladeren kan gå igennem.

Der er ingen hurtig-oplader med i æsken fra Apple, den blev i hvert fald ikke nævnt. Det er en skam, når man tænker på, at konkurrenter som Samsung og OnePlus har leveret denne funktionalitet med deres telefoner i årevis uden yderligere omkostninger.

Der er ikke mange væsentlige fremskridt i forhold til batteritiden for iPhone XS, men det er næppe overraskende i betragtning af, at den har samme størrelse og derfor ikke megen plads til større batteri-kapacitet.

Tidlig vurdering

Der er altid noget skuffende over ‘S’-år for iPhones – det er klart at det fra et forretningsmæssigt synspunkt giver mening for Apple, da de fortsat kan sælge telefoner, uden at skulle ny-designe telefonen hver gang. Men uden en ny form, er det ikke så nemt at forklare køberne, hvorfor den er værd at investere i.

Den nye telefon byder på nogle fornuftige forbedringer – de mest bemærkelsesværdige er kapaciteten, de kraftigere højttalere og den mere farverige skærm – men mange vil formentlig være splittet mellem sidste års iPhone X, som nu vil være billigere, og den seneste model, da vi ikke kan sige, at de opgraderinger, vi så, var særlig mange eller særlig overvældende. For at være helt ærlig, virker IPhone XR som en mere imponerende bedrift fra Apple’s side.

Det er virkelig en fornøjelse af have iPhone XS i hånden, og den er også nem at betjene med en hånd. Kanterne er stadigvæk i stål, og det kan godt gøre os bekymrede for, om den vil blive ridset ligesom iPhone X gjorde. Det er afgjort værd at at forsyne den med et cover, da telefonerne tiltrak fingeraftryk i stor stil i demo-området.

Vi ser frem til at sætte tænderne i denne telefon over de næste par uger, og vi vil bringe vores fulde iPhone XS-anmeldelse med alle de detaljer, du har brug for, inden du køber telefonen.