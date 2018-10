Vores første indtryk af Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro er den toptunede udgave af Mate 20, og det er den model, du skal have dit blik rettet imod.



Alt er ikke nyt, og der er da gengangere blandt specifikationerne, når du sammenligner Mate 20 Pro med den billigere Mate 20. Begge har Huaweis seneste Kirin 980 7nm processor, 128GB intern lagerplads og 6GB RAM. Den højere pris på Mate 20 Pro retfærdiggøres af de ekstra funktioner, du får i Pro-udgaven.



På specifikationslisten finder vi mange funktioner, som virker forud for sin tid, og der er også en enkelt ”første i verden”-funktion. Prisen er også højere end, hvad vi er vant til fra den kinesiske producent, og det er tydeligt, at dette er Huaweis forsøg på at blive kronet ”Bedste smartphone i verden”. For første gang mener vi også, at de tilbyder en telefon, der kan måle sig med iPhone XS og Samsung Galaxy Note 9.



Vi har haft telefonen til et par dage, og her får du vores umiddelbare tanker om den.

Udgivelsesdato og pris

I norden udkommer Huawei Mate 20 Pro 5. november, og prisen forventes at være omkring 9000 kr.



I Australien bliver Huawei Mate 20 Pro udgivet den 1. November, og ved udgivelsesdatoen er prisen AU$1,599, hvilket er betydeligt mere end standardudgaven Mate 20, som koster AU$1,099.



Men den store prisforskel er heldigvis retfærdiggjort af de mange ekstra funktioner, som du ikke får i Mate 20 modellen. Funktioner, som forbedrer den overordnede brugeroplevelse dramatisk.



Design

Med sit kurvede display og farvede aluminiumsramme er det nemt at forveksle Huawei Mate 20 Pro med Samsung Galaxy S9 Plus ved første øjekast. Kigger du nærmere, begynder du at få øje på Huaweis signatur og andre forskelle.



Når du får liv i telefonen opdager du hurtigt det indhak, som er øverst i skærmen. Indhakket er betydeligt større end det, du finder på standard Mate 20, men det er ikke større end det, der er på en iPhone XS.



Men hvorfor i alverden har Huawei valgt at lave et større indhak på Pro-modellen, spørger du nok dig selv?

Det er, fordi der skal være plads en ekstra sensor, som muliggør 3D ansigtsgenkendelse. I den mindre model er ansigtsgenkendelsen baseret på billeder, og det siges, at 3D genkendelsen skulle være endnu mere sikker.

Vores test har vist, at Mate 20 Pros 3D ansigtsgenkendelse er utrolig hurtig. Langt hurtigere end konkurrenternes. Men skulle det ikke være nok, så er der også en fingeraftrykslæser indbygget i skærmen, som du kan benytte dig af til at åbne telefonen.



Du får hjælp til at finde, hvor på skærmen fingeraftrykslæseren er placeret, for du bliver måske overrasket over, hvor den sidder. Den er nemlig placeret omkring en tredjedel oppe fra bunden. Et lille ikon er synligt, når skærmen er låst, og når du først har vænnet dig til placeringen, så virker det upåklageligt.



Nu, hvor vi er inde på det teknologiske område, så lad os tage fat i Huaweis enestående teknologiske fremskridt – Omvendt trådløs opladning.

Ja, du læste rigtigt. Har du en anden enhed med Qi funktionalitet, så kan du bruge din Huawei Mate 20 Pro til at oplade den, når de er ryg mod ryg.



Processen går ikke ligefrem hurtig, men muligheden for at kunne dele Mate 20 Pros kæmpe batteri med en ven, når I er ude, er virkelig en banebrydende funktion.



Ligesom på den mindre model er Mate 20 Pro udstyret med tre kameraer og en blitz bagpå i et kvadratisk design. Umiddelbart kan det se lidt mærkeligt ud, men i virkeligheden er det med til at give telefonen personlighed og gøre den genkendelig.





Ligesom på Mate 10 Pro, så har Huawei igen undladt minijack stikket til dine hovedtelefoner. Det betyder, at du er tvunget til enten at omfavne bluetooth-teknologien, købe en adapter eller stille dig tilfreds med de USB C hovedtelefoner, som kommer med telefonen.



På bagsiden af telefonen finder du forventeligt nok både Huawei og Leica branding, og vælger du telefonen i Midnight Blue, så får du også et finish med tekstur, som bedre står imod fedtede fingeraftryk.

Telefonen fås også i Midnight Black og i et lilla og grønt mix kaldet Twilight – begge er dog uden det førnævnte tekstur-finish.



Huawei Mate 20 Pro er også udstyret med en bedre IP68 vand- og støvtæt godkendelse til forskel fra den mindre model Mate 20, som kun kan modstå små mængder vand.

På højre side af telefonen finder du strøm- og volumeknapperne. Strømknappen har et strejf af rødt, noget som har været at finde på alle Huawei telefoner, siden de lancerede P10.



Knapperne er af kvalitet, som du forventer i en flagskibsmodel, og de virker, som de skal. Efter vores mening sidder knapperne dog lige tæt nok, og det har resulterede i en del ubevidste skærmbilleder i løbet af dagen.



I bunden af telefonen finder du det tidligere nævnte USB C stik, som du kan bruge til data og opladning. Ved siden af finder du en indgang med en bakke med plads til både simkort og hukommelseskort, hvis du vil udvide lagerpladsen.



Grundet størrelsen har Huawei valgt ikke at bruge MicroSD i Mate 20 PR. De har i stedet valgt et mindre NanoSD, som de selv har designet, og kun de bruger. Det er stadig ikke til salg, men vi holder dig selvfølgelig opdateret på udviklingen. De første indikationer er, at kortene bliver dyrere end MicroSD pr. Gigabyte, og derfor også mindre smart.

Huawei Mate 20 Pro - billedegalleri.

Skærm

Den store 6.39” OLED skærm med QHD+ opløsning på Mate 20 Pro er et stort fremskridt sammenlignet med Mate 20 på trods af, at den har en smule større skærm på 6.53”. Mate 20 har nemlig kun en IPS LCD skærm og en lavere FHD+ opløsning.



Hvis du allerede har oplevet en telefon med OLED skærm (du finder dem i både Huaweis Mate 10 Pro og P20 Pro), så ved du, at teknologien giver dig ægte sort, uendelig kontrast og fantastiske detaljer grundet de individuelt-oplyste pixels.

Her er Mate 20 Pro ingen undtagelse. Kombineret med sin HDR-funktionalitet kan skærmen vise utroligt klare billeder med masser af liv.

Skærmens kontrastegenskaber er også fantastiske, hvis du ønsker at gemme det iPhone XS-lignende indhak øverst i displayet. I indstillingerne kan du nemlig vælge, at skærmen skal lave en falsk ekstra ramme rundt om displayet, og så er indhakket øverst faktisk usynligt.



Bedst af alt har vi endnu ikke oplevet noget irriterende content-adaptive backlight control (CABC), som var meget frustrerende på Mate 10 Pro.

CABC ville på Mate 10 Pro automatisk skrue ned for lysstyrken, når du brugte app’s med kraftig hvid baggrund. Funktionen var ikke særlig harmonisk, og fik displayet til at virke meget mat – og der var ingen mulighed for at slå funktionen fra.

Brugeroverfladen og ydeevne

Når du pakker Mate 20 Pro ud af kassen, kommer den med Huaweis EMUI 9.0 interface, som er baseret på Android 9 Pie.



Hvis du i løbet af de seneste år har brugt en Huawei telefon, vil du grundlæggende vide, hvad du kan forvente af interfacet. Du kan vælge at få vist alle dine app’s i stil med iPhones layout eller et mere traditionelt Android mappesystem til dine app’s.



Man kan godt se, at EMUI interfacet har en del år på bagen. Praktisk talt er der sket meget lidt med designet, siden det første gang kom frem på Huawei Mate 9. Heldigvis har man i dag muligheden for at vælge et ”dark mode”, som virker på tværs af alle Huaweis præinstallerede app’s og fra et æstetisk synspunkt, er det en forbedring.



Mate 20 PR kommer med Huaweis seneste Kirin 980 processor, som blev lanceret som industriens første 7nm SoC processor til IFA tidligere på året. Apple har siden da lanceret deres iPhone XS med en A12 Bionic processor, som også er baseret på 7nm. Men der findes endnu ikke andre Android telefoner, som bruger 7nm processorer.

Den nye processor klarer hurtigt og nemt de fleste opgaver i Mate 20 Pros styresystem, og takket være den kunstige intelligens, som tager ved lære af dit brug af telefonen, føles den hurtigst, når du bruger dine fortrukne app’s.





Kirin 980 processoren kommer med otte kerner, som er arrangeret i en big.LITTLE konfiguration – alt sammen baseret på den seneste ARM udvikling. Det er den første processor udstyret med ARM Cortex A76 kerner, ligesom den også er den første med Mali G76 GPU. Kirin 980 har fire A76 kerner og fire A55 kerner.



ARM, som er firmaet bag kernene i processoren, hævder, at Cortex A76 har ydeevner tilsvarende processorer i bærbare computere, og ifølge Huawei får du i Kirin 980 75% mere CPU ydelse end i Kirin 970, og du får 46% bedre grafik ydelse i Mali G76.



Foruden bedre ydeevne, så påstår Huawei også, at Kirin 980 er meget mere strømbesparende. Hele 57% lavere på processordelen og 178% lavere på GPU’en.



Huawei har også valgt at splitte sine fire Cortex A76 i to. Dette er ret interessant, fordi to kerner kører ved 2.6Ghz, og de andre kører ved 1.92GHz. Hvert sæt af kerner har sin egen spændingsplan, og det betyder, at du ikke spilder en masse strøm, når du fx spiller ressourcekrævende spil.

Batteriet

Der er et monster af et 4,200mAh betteri i Mate 20 Pro, og den forventes at kunne levere den bedste batterilevetid til dato i en Huawei telefon. Mens vi har haft til telefonen til rådighed, har vi brugt den i løbet af en 8-timers arbejdsdag (uden opladninger), og telefonen viser, at der er 79% batteri tilbage.



Skulle du alligevel lykkedes med at dræne batteriet helt for strøm, så kan du glæde dig over, at den evner ekstrem hurtig opladning med den inkluderede 40W oplader, som eftersigende kan kan lade 70& på 30 minutter. Du har også mulighed for trådløs opladning ved 15W.



Vi vil have et bedre indtryk af batteritiden på Huawei Mate 20 Pro, så snart vi har kørt nogle flere af vores sædvanlige test på den.



Det bliver også interessant at se, hvor meget mere batteritid vi kan glemme ud af Mate 20 Pro, når vi sætter opløsningen ned fra QHD+. En funktion som findes i de fleste flagskibsmodellers indstillinger.

Kameraet

Huawei har til tendens til udgive deres nyeste kamera teknologi i forbindelse med lanceringen af P serien, for så at forfine den til de kommende Mate modeller. Det er også tilfældet for Huawei Mate 20 serien, som ligesom P20 Pro har et tredobbelt kamera på bagsiden.



Mate 20 Pro har et 40MP primært kamera, ligesom den også har et telefoto objektiv, som er låst til 3X optisk zoom. I modsætning til, hvad vi sædvanligvis kender fra Huawei, har de i Mate 20 serien udskiftet deres monokrome sensor med en ultra vidvinkel sensor, ligesom vi kender det fra LG’s V40.

Fordi Huawei har skrottet den dedikerede monokrome sensor, har de valgt forbedre den primære 40MP sensor, så den kan håndtere både RGB og monokrome tilstande.



Med sin ultra vidvinkels sensor, sin låste 3X optiske zoom og sin 5X hybride zoom har du nu både muligheden for at komme helt tæt på dit motiv, men også det helt store brede perspektiv, og det gør Mate 20 Pros kamera til det mest alsidige, vi endnu har set i en flagskibsmodel.



Ifølge Huawei hjælper vidvinkelssenoren også til, når du skal skyde makro fotos, og det skulle være muligt at komme så tæt som 2.5 cm. Fra dit motiv.



Ligesom i P20 Pro kan det primære sensor levere billeder i 40MP (med mulighed for RAW) – som standard er kameraet sat til 10MP og bruger de resterende pixels til enten at få bedre farver eller til sin 5X hybrid zoom.



Huawei introducerede kunstig intelligens (AI) i sine kameraer, da de sidste år lancerede Kirin 970 processoren, og med den nye Kirin 980 processor har de gjort det kunstige intelligens endnu bedre. Den får nemlig nu hjælp af en dedikeret NPU med to kerne, som hjælper intelligensen på vej.



Du får stadig en masse AI tilstande, som telefonen selv genkender, og som du kan slå til. Ifølge Huawei kan telefonen nu genkende flere motiver i et billede og give hvert motiv sit eget filter.



For eksempel kan den genkende himlen, vandet, en hund og hundens ejer i et billede, og så efterfølgende lade AI gøre sin ting individuelt på hver af fire.

Huawei bruger også sin NPU til et smarte tricks, når det gælder fokus. For eksempel kan du ændre formen på lyset i baggrunden fra cirkulært til hjerter eller diskform. Du kan også tilføje lyseffekter så som scenelys, gardiner eller farvet glas. Der er rigeligt med funktioner og tricks, som vi nok skal dykke nærmere i detaljen med, når vores store anmeldelse kommer.



En anden ny funktion i forbindelse med Mate 20 Pros AI og kameraet er HiVision. Det er mere eller mindre Huaweis egen version af Bixby Vision eller Google Lens.



Det siges, at HiVision kan identificere milepæle, kunstværker og endda lade dig shoppe de ting, du ser gennem dit kamera. Den kan også læse QR koder og oversætte fremmedsprog, når du er på farten.



Teknologien, som Huawei benytter sig af til billedgenkendelse og oversættelse, kommer fra Microsoft.



Når det kommer til video, så har Huawei tilføjet muligheden for at optage i 4K ved 30fps, ligesom du også nu kan optage i slow motion ved 960fps. Ved hjælp af AI og NPU mener Huawei også, at telefonen næsten skulle være i stand til at fjerne det blinkende lys, som man normalt får ved at optage slow motion i indendørs belysning.

Den tidlige dom

Det er uden tvivl den mest avancerede telefon, som Huawei nogensinde har lavet. Mate 20 Pro oser af kvalitet. Og selvom den ikke ligefrem skiller sig ud, når vi kigger på designet, så er der sket store teknologiske spring på andre områder.

Fingeraftrykslæseren, som er indbygget i skærmen og muligheden for at lade andre enheder trådløst er bare to funktioner, som får Huawai Mate 20 Pro til at føles, som var den fra fremtiden. Når du så oveni i det tager det tredobbelte kamera med den primære 40MP sensor, den enorme 4,200mAh batteri og det smukke QHD+ OLED display, så har du en telefon, som kan måle sig med alle andre på markedet.



Desværre koster kvalitet, og det bliver interessant at se, hvorvidt folk kommer til at købe Mate 20 Pro, nu hvor den koster nærmest det samme som Samsung Galaxy Note 9.



Baseret på den tid vi har haft Mate 20 Pro i hånden, så er der ingen tvivl om, at Huawei her har skabt en rigtig vinder. Hold øje med vores dybdegående anmeldelse, som kommer en af de nærmeste dage.