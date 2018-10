Test: Xbox One X

Med grafiske hestekrefter på linje med en spill-PC klarer Xbox One X å levere noe ingen annen konsoll har klart tidligere: «native» 4K HDR-spilling. Spillene ser helt fantastiske ut, og har et fantastisk detaljnivå som virkelig skinner ved hjelp av HDR-teknologien. Men nettopp fordi spillene ser så bra ut har de også store lagringsfiler, og fyller dermed opp konsollens 1 TB store harddisk temmelig raskt. Men til tross for denne lille blemmen klarer Xbox One X å innfri løftet om å være tidenes utvilsomt kraftigste spillkonsoll, med alt det innebærer.

Selv om den neppe vil holde tronen særlig lenge, er Xbox One X verdens kraftigste konsoll akkurat nå. Under panseret skjuler Microsofts nyeste spillmaskin en åttekjerners CPU klokket til 2,3 GHz, samt 12 GB GDDR5-RAM. Den har også en GPU klokket til 1172 MHz, som gir konsollen 6 teraflops med grafisk prosessorkraft.

Vi vet hva du tenker. Trenger vi virkelig så mye kraft? Vel, grunnen til at Xbox One X har så høy ytelse er at man skal kunne spille spill i «native» (eller «sann») 4K-oppløsning, ofte med 60 bilder i sekundet. Den er i stand til å kjøre spill i HDR via HDR10-formatet, og har nettopp begynt å støtte 4K HDR-strømming i Dolby Vision også.

Og det beste? Den krever ikke at du kjøper noen nye spill. Siden Xbox One X er en del av Microsofts etablerte Xbox-familie, krever den ikke at du skal kaste spillene du allerede har kjøpt til fordel for «premium»-versjoner.

Det dette betyr for deg er at spillene du kanskje spilte for et år siden nå ser mye bedre ut på Xbox One X. Det er også gratis oppdateringer tilgjengelig for en rekke titler, inkludert Rise of the Tomb Raider, Star Wars Battlefront II og Forza Motorsport 7, som vil bidra til å gjøre at disse spillene virkelig skinner på TV-en din.

Audiofile vil også bli glad for å høre at konsollen støtter flere lydformater, inkludert Dolby Atmos , hvilket vil gjøre at både spill og filmer også høres helt upåklagelig ut.

For å se hva som følger med konsollen kan du se oss pakke den opp i videoen under.

Selv om det kan friste stort med en Xbox One X basert på de tekniske detaljene alene, er det ikke nødvendigvis så enkelt: Selv om det er en kraftig og lekker konsoll, er det i bunn og grunn en kraftigere versjon av den betydelig billigere Xbox One S , som har en prislapp på 2799,-.

Greit nok, så kan One X spille spill i «native» 4K mens S kun støtter oppskalert 4K, men Xbox One S gjør oppskalert 4K så bra et det godt kan hende du ikke merker forskjellen mellom de to. Og selv om du skulle se den lille forskjellen mellom dem, vil det være nok til å rettferdiggjøre prisforskjellen på 2000 kroner? Det spørs.

Konsollene i Xbox One-familien kan spille av de samme spillene og bruker det samme grensesnittet.

Men om du så skulle se bort ifra at Xbox One S eksisterer, er Xbox One X langt fra feilfri. Du tror kanskje at harddisken på 1 TB bør kunne oppbevare hele spillbiblioteket ditt, men den blir plutselig ikke så stor når man husker på at alle de forbedrede Xbox One X-titlene tar opp betraktelig mer plass enn de gamle versjonene.

Gears of War 4, for eksempel, tar opp 100 GB lagringsplass på Xbox One X. Et annet Xbox-flaggskip, Forza Motorsport 7, vil være omtrent like stort når den nye oppdateringen kommer. Quantum Break, Sci-Fi-skytespillet fra studioet bak Alan Wake, kommer på hele 178 GB. Så tre av de mest populære spillene til Xbox One X tar til sammen opp rundt 40% av lagringsplassen til konsollen.

Vi sier ikke alt dette for å ødelegge all moroa for Microsoft-fans der ute som er spent på den nye konsollen – til tross for begrensningene vil Xbox One X fortsatt være den beste konsollen noensinne lagd for en viss type spiller. Men for de fleste vil One X være en betraktelig dyrere og kun marginalt bedre utgave av Xbox One S.

Design

Hvis du noen gang har sett en Xbox One S, bør det ikke være vanskelig å se for seg hvordan Xbox One X ser ut – hvis det ikke var for fargeforskjellene, ville de to konsollene vært omtrent identiske.

Men hvis du aldri har sett en One S kan vi røpe at Xbox One X er en rektangulær boks på størrelse med en stor Blu-ray-spiller, og at den har et grått og matt ytre. Det er et stort steg unna den opprinnelige Xbox One, som så mer ut som en klumpete VHS-spiller. Og designen blir bare mer imponerende når du tar i betraktning hva som er under panseret.

Den mest merkbare forskjellen mellom Microsofts forrige konsoll og den nyeste er overgangen fra de hvite fargene til Xbox One S over til det grå panseret på Xbox One X. I tillegg har diskstasjonen flyttet seg noen hakk lenger ned sammenlignet med Xbox One S, hvor den var plassert noe lenger opp på venstre side.

En liten endring i plasseringen av diskstasjonen er den største designendringen mellom X og S.

Den tidligere nevnte diskstasjonen spiller ikke bare Xbox One-spill, men også 4K-Blu-ray-disker også. Det høres kanskje litt intetsigende ut dersom du ikke har helt styring på hva 4K-Blu-ray innebærer, men med tanke på at Microsofts 4K-konsoller er de eneste på markedet med denne funksjonen, forstår du sikkert hvorfor det er verdt å nevne.

På baksiden er det enda flere likheter med One S. Fra venstre til høyre har du kraftkontakten, HDMI-ut, HDMI-inn, to USB-porter, en IR-ut, en optisk lydutgang og en Ethernet-port. Som forventet har ikke konsollen den samme Kinect-porten som den opprinnelige Xbox One-konsollen hadde – i tilfelle du ikke har hørt det så er Kinect (Microsofts bevegelsefølsomme kamera) offisielt dødt , og Microsoft har til og med sluttet å selge adapterne som lot dem fungere på den moderne konsollen.

Når det gjelder kontroller kan den nye maskinen by på en ny og mørkere spillkontroll som i bunn og grunn er den samme som følger med Xbox One S. Ikke fiks det som ikke er ødelagt, som de sier.

Hvis spillkontroller er litt for upresise etter din smak vil Xbox One X også støtte mus og tastatur i nær fremtid. Det er ikke den første konsollen som gjør det (der var faktisk Dreamcast først ute), men denne funksjonen vil bli tatt varmt i mot av spillere som foretrekker et mer presist og responsivt kontrolloppsett.

Maskinvare

Hvis du har lyst til å se det som virkelig skiller Xbox One X fra alle konsoller som kom før den, trenger du bare å se på innsiden.

Konsollen kommer utstyrt med en åttekjerners CPU klokket til 2,3 GHz, sammen med 12 GB GDDR5-RAM. Den har også en GPU klokket til 1172 MHz, som gir konsollen 6 teraflops med grafisk prosessorkraft. Det er en ganske omfattende pakke, og den burde bidra til å starte en ny tidsalder med 4K HDR-spilling for mannen i gata.

Likevel bør du kanskje vente litt før du hopper på PC Gamer-forumene for å fortelle dem hvordan konsoller endelig har gått forbi PC-er når det gjelder verdi for pengene. De 12 gigabytene med RAM i Xbox One X er, i motsetning til den dedikerte VRAM-en i et videokort, delt mellom systemet og GPU-en. Så det blir som å sammenligne hummer og kanari.

Når det gjelder prosessoren bruker altså Xbox One X en spesiallaget brikke med åtte Jaguar CPU-kjerner klokket til 2,3 GHz. Det er en økning på 76% sammenlignet med prosessoren inne i den originale Xbox One-konsollen eller Xbox One S, men gjør trolig kun at den blir omtrent på nivå med en Intel Core i3-prosessor fra denne generasjonen (men husk at disse tallene ikke kan sammenlignes med PC-er uten helt uten videre).

Portene på baksiden av Xbox One X er identisk med de man finner på Xbox One S.

En viktigere sammenligning for Xbox One X, som også er den Microsoft foretrekker at du fokuserer på, er PS4 Pro. Sonys konsoll er en ganske kompetent konkurrent – GPU-en har 36 prosesseringsenheter klokket til 911 Mhz, og denne jobber sammen med en 2,1 GHz CPU og 8GB med GDDR5-minne. Resultatet blir rundt 4 teraflops, som ikke er verst – men likevel betydelig mindre enn Xbox One X. Poeng til Microsoft.

Det eneste man kan trekke Xbox One X for når det gjelder maskinvaren er mangelen på lagringsplass, da harddisken kun er på 1 TB. Det er også det eneste alternativet du har: Microsoft ser ikke ut til å ha noen planer om å selge en utgave med oppgradert harddisk.

Det hadde ikke vært så ille dersom det var slik at Microsoft ikke var i stand til å installere større harddisker på konsollene sine, men ettersom du kan få tak i Xbox One S med 2 TB lagringsplass vet vi at Microsoft med overlegg har valgt et mindre alternativ her.

Ytelse og spillbibliotek

Klart, hva er vel vitsen med alle disse ekstra hestekreftene om de ikke gjør spillopplevelsen bedre? Vi kan med glede rapportere at Xbox One X leverer akkurat det vi har blitt lovt: Spill ser virkelig nydelige ut på denne maskinen. Enten du kobler konsollen til en 1080p-TV eller spiller i 4K HDR, vil spillene dine se bedre ut på Xbox One X enn på noen annen spillkonsoll der ute.

Men la oss se på disse to alternativene hver for seg.

Hvis du eier en 1080p-TV, vil Xbox One X bruke noe som kalles supersampling for å få bildene til å se bedre ut. Supersampling er et komplekst begrep, men den grunnleggende ideen er at spillet rendrer seg selv i 4K som om det er koblet til en 4K-skjerm, hvilket betyr at objekter rendres med fire ganger økt detaljnivå. Siden bildene vises på en 1080p-TV med et begrenset antall piksler vil ikke alle disse ekstra dataene komme frem på skjermen, men prosessen vil likevel resultere i et mer detaljrikt bilde.

I praksis betyr det at bildene dine kommer til å bli noe skarpere. For eksempel vil ikke trær, grener og blader være like hakkete som før, og en tåke kan bli tykkere og mer realistisk sammenlignet med hvordan den ville sett ut på en vanlig Xbox One.

Straks du får se et spill som kjører i 1080p med supersampling er det veldig tydelig at det ser bedre ut enn et spill som kjører i vanlig 1080p. Men hvis du ikke er av typen som stopper opp for å lukte på blomstene i spill – typen som kan sette pris på en vakkert modellert busk eller en rik, tykk tåke – så kommer neppe Xbox One X til å blåse deg av banen.

Det vil si, med mindre du oppgraderer til en 4K HDR-TV.

På en 4K HDR-TV viser Xbox One X virkelig hva den er god for. Spill rendres opp til «native» 4K, og gir dermed et detaljnivå som er fire ganger høyere enn på en vanlig 1080p-skjerm. Og på grunn av HDR-teknologien (som står for «high dynamic range») vil noen av disse spillene ha et bredere fargespekter. Himmelen vil bli blåere, gresset vil bli grønnere, og fargene vil slå mot deg i hver eneste scene. Resultatene snakker for seg selv.

Men visuelle oppgraderinger er ikke de eneste forbedringene Xbox One X har å tilby. Den gir oss også bedre ytelse – altså flere bilder i sekundet.

Vi dropper en lengre utdypning om dette temaet her; det viktigste du trenger å vite er at når bildene i spill får svært mange objekter og detaljer, blir konsollen overveldet. Den slutter å vise eksempelvis 60 bilder i sekundet, men går ned til en bildefrekvens på 55 eller til og med lavere. Dette var et stort problem for den opprinnelige Xbox One-konsollen, men Xbox One S så ut til håndtere det i de fleste situasjoner.

Xbox One X prøver sitt beste for å holde spill på 60 bilder i sekundet, en slags gullstandard i industrien som matcher den innebygde oppdateringsfrekvensen til de fleste TV-er der ute. Og selv om resultatene er merkbart bedre på Xbox One X, kommer ikke alle spill seg helt opp i 60 bilder i sekundet – det hender at bildefrekvensen faller merkbart.

Så, hva blir konklusjonen? Det er ingen tvil om at spill som har fått den rette behandlingen ser bedre ut på en Xbox One X-konsoll, enten du er koblet til en 1080p-TV eller ikke. Ytelsen er også stort sett bra på den nye konsollen. Spill kjører ikke alltid i 60 bilder i sekundet slik du vil oppleve på en dyrere spill-PC, men er stort sett mer enn godkjent.

OK, så spill som er forbedret for Xbox One X ser bra ut og føles bra å spille. Men hva gjør at et spill kan kalles «forbedret» for Xox One X? Og hvor mange av disse spillene finnes?

Microsoft har ikke satt en minimumsstandard for hva som rettferdiggjør et slikt stempel, men det finnes tre brede kategorier som utviklerne bruker: forbedrede 4K-objekter, HDR-prosessering og høyere bildefrekvens. Om et spill er forbedret på et av disse tre punktene, er det nok til å få stempelet.

Dermed er det mulig at et spill tilbyr HDR eller 60 bilder i sekundet, men ikke «native» 4K, og motsatt. Utviklere kan velge og vrake i hvilke forbedringer de synes gir mest mening for deres spill.

Bare for å gjøre ting enda mer komplisert har Microsofts Xbox-sjef, Phil Spencer, sagt at nye spill ikke nødvendigvis må støtte den nye maskinvaren. Altså er det ikke noe krav at nye spill som kommer til Xbox One-plattformen drar nytte av de ekstra hestekreftene under panseret på Xbox One X.

Det vi kan si sikkert er imidlertid at det for øyeblikket er godt over 100 titler som vil bli forbedret for Xbox One X. Ikke alle disse vil få en slik oppdatering når konsollen lanseres 7. november, men de fleste vil være der innen året er omme, og enda flere vil komme i 2018.

Nytt Xbox One-grensesnitt

Før vi avslutter denne anmeldelsen, tenkte vi det ville vært en god idé å se litt nærmere på grensesnittet til Xbox One. Selv om programvaren har endret seg mye og gått gjennom to store oppdateringer siden lansering, skaper den fortsatt like mye splittelse blant forbrukerne i dag som da den kom ut for tre år siden.

Hvis du har til gode å laste det ned på Xbox One-konsollen din hjemme, minner det nye grensesnittet til Xbox One litt som en blanding av «fane»-designet fra Xbox 360 kombinert med de mange boksene vi kjenner fra Windows 10.

Og i likhet med designet på Xbox 360, hvor man «bladde» seg fra den ene fanen til den andre, er det nye grensesnittet separert etter temaer: du har Hjem- og Butikk-fanene, som er ganske selvforklarende, men også faner for Fellesskap, Underholdning og Mixer, en Microsoft-eid Twitch-konkurrent. Det å navigere fra den ene fanen til den neste er en rask og smidig opplevelse, og det er alltid noe nytt å se på.

Et av de mest unike trekkene er ideen om å gjøre såkalte «pins» – spill eller programmer som du bruker ekstra mye – til fulle rader på Hjem-skjermen. Denne raden kan vise informasjon om DLC-er, si deg hvor nærme du er å oppnå en bestemt «achievement», eller vise deg et klipp fra Mixer. Det er en ny måte å få deg til å tenke på et spill lenge etter at du har sluttet å spille det, og var noe vi satte pris på hver gang vi så det.

Vi setter imidlertid mindre pris på hvor dypt Microsoft begraver ting som vennelister, «achievements» og innstillinger, ting som var en kritisk del av grensesnittet i 360-årene. Disse seksjonene blir vanligvis plassert på den lille Xbox Hjelp-raden som du kommer til når du trykker inn Xbox-knappen på kontrollen din.

Så selv om grensesnittet ser bra ut og gjerne viser oss klipp av at fremmede spiller spill, er det fortsatt et problem at den gjemmer det vi bryr oss mest om under massevis av innhold som ganske enkelt ikke interesserer oss.

Vi likte

Da vi satte oss ned med Xbox One X hadde vi noen bekymringer. Vi fryktet at Microsofts ypperste konsoll ikke hadde noe å tilby av verdi til de der ute med en 1080p-TV. Vi tenkte at ytelsen, uansett hvor god den måtte være, kanskje ikke rettferdiggjorde prislappen. Og vi var redde for at spillene ikke ville få oppdateringer på lang tid, slik at de som kjøpte konsollen ikke ville ha noen måte å vise frem konsollen sin på. Vi tok feil på alle punkter.

Det viser seg at Xbox One X er en konsoll av aller høyeste kaliber.

Klart, du trenger kanskje et ekstra skarpt øye for å se forskjellen mellom spill med supersampling i 1080p og spill som spilles i 1080p på en vanlig Xbox One, men det er en forskjell der. Uansett er det med 4K HDR-spilling at vi virkelig ser hva konsollen er god for. Når Xbox One X kobles til en god 4K HDR-skjerm, kjører den spill i et vanvittig høyt detaljnivå. Sleng på en 4K-Blu-ray-spiller med Dolby Atmos-lyd, og du vil få tilgang på den beste kinoopplevelsen du kan få tak i utenfor en ekte kino.

For de som har råd er Xbox One X den kraftigste og mest komplette spillkonsollen på markedet akkurat nå.

Vi mislikte

Men selv om Xbox One X på mange måter er den nye kongen på haugen, er ikke de nærmeste konkurrentene – PlayStation 4 Pro og Xbox One S – langt unna.

Til tross for at disse konsollene ikke kan kjøre spill i «native» 4K, koster de rundt halvparten så mye og ser nesten like bra ut. De har dermed en bedre balanse mellom pris og ytelse, hvilket vil gjøre dem til et bedre valg for det store flertallet av spillere der ute. For mange vil eksempelvis ikke de relativt subtile forskjellene mellom «native» og oppskalert 4K være store nok til å rettferdiggjøre prisforskjellen.

Og selv dersom ingen av disse konsollene hadde eksistert, ville ikke Xbox One X vært feilfri. Takket være alle spillene på 100 GB eller mer, som Gears of War 4, Forza Motorsport 7 og Quantum Break, kunne harddisken på 1 TB i teorien blitt fylt opp i løpet av én dag (om det ikke var for at disse gigantiske spillene tar flere timer å laste ned). Det kan være Microsoft fikser dette problemet i fremtiden ved å ta i bruk en større harddisk på nye modeller, men for øyeblikket kan verdens kraftigste kontroll kun lagre rundt ti AAA-spill om gangen.

Konklusjon

La oss se hva vi har kommet fram til. I begynnelsen nevnte vi at det vil være en bestemt type spiller som vil sette pris på kraften og finurlighetene til Xbox One X. Vi håper at du nå har funnet ut hvorvidt du passer i den kategorien eller ikke. Men hvis du ikke er sikker ennå, bør du stille deg følgende enkle spørsmål: «Vil jeg sette pris på de ekstra hestekreftene?»

Hvis du er den typen spiller som stopper opp for å se på vakre landskaper i spill som Skyrim, The Witcher eller Dragon Age, eller hvis du kan peke ut en forskjell i bildefrekvens på fire bilder i sekundet når du ser to videoer side om side, da vil Xbox One X være en god investering.

Hvis du derimot kun vil ha en konsoll som kan spille spill som ser bra ut uten å måtte grave for dypt i lommeboka, er neppe Xbox One X konsollen for deg. Spar heller penger ved å kjøpe deg en Xbox One S ... helst utgaven med en harddisk på 2 TB.

Anmeldelsen ble opprinnelig publisert 3. november 2017. Jon Porter bidro til denne anmeldelsen.