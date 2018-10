Test: Ticwatch Pro

Du hørte trolig ikke om Mobvoi eller Ticwatch-produktene deres før tidligst i fjor, og det kan godt hende du aldri har hørt om dem også.

Ticwatch er en relativt ny produktserie. Vi elsket fjorårets Ticwatch S og Ticwatch E, og selskapet har nå fulgt opp med et nytt produkt de har kalt Ticwatch Pro.

Mobvoi, som er selskapet bak Ticwatch-enhetene, har ekspandert fra å levere stemmeteknologi bygget på kunstig intelligens, til wearables, hodetelefoner og smarte enheter for hjemmet.

Ticwatch Pro er selskapets mest høyprofilerte produkt så langt, noe som egentlig ikke sier så mye, ettersom de tidligere har konsentrert seg om å lage rimelige smartklokker med supre spesifikasjoner, men med mindre påkostet design, slik at man har kunnet holde prisen lav.

Ticwatch Pro har et nytt, elegant design og en revolusjonerende dobbeltskjermsteknologi, der en av fordelene er en batteritid på flere uker, heller enn dager.

Pris og lanseringsdato

Allerede tilgjengelig for kr. 2 690,-

Kan også kjøpes direkte fra Mobvois nettside

Prisen i norske nettbutikker ligger på 2690 kroner, noe som er imponerende med tanke på alle godsakene den er fylt med, og det faktum at det hele er innpakket i et lekkert design.

Som Mobvois øvrige produkter, hører Ticwatch Pro hjemme i den rimeligere delen av smartklokkenes prisspekter. Tross at den er selskapets dyreste produkt så langt, er den dermed ikke i nærheten av lanseringsprisen for eksempelvis Apple Watch 4 eller Samsung Galaxy Watch.

TicWatch Pro kan også kjøpes direkte fra Mobvois nettsider for 249 euro eller rundt 2350 kroner, men dessverre får ikke vi i Norge gratis frakt derfra i motsetning til hva som er tilfelle for de fleste andre land. Dermed lønner det seg ikke å kjøpe derfra, sammenlignet med å kjøpe den her hjemme.

Design

Stiligere og mer luksuriøst design enn tidligere Ticwatch-produkter

IP68-vanntett, men ikke anbefalt brukt i bassenget

Sært, men nyttig remdesign, med en kombinasjon av lær og silikon

Sammenliknet med Ticwatch E og Ticwatch S, har Mobvoi valgt et mer luksuriøst design til Ticwatch Pro.

Klokkehuset er stort og har merkbar vekt, men den føles ikke for tung på håndleddet, der den sitter behagelig på. Den er en anelse tykkere enn mange vil foretrekke, men ikke tykkere en andre smartklokker fra øverste hylle.

Selve klokken er laget av hard nylon kombinert med glassfiber, og kombinasjonen av disse to materialene gir et luksuriøst utseende og ditto følelse, i tillegg til at enheten er solid bygget.

De to knappene på høyre side av klokken sitter ved tallene 2 og 4 på urskiven. Begge disse knappene har helt riktig størrelse, og gir en god taktil følelse når du trykker dem inn, slik at det ikke er noe problem å betjene dem selv om du ikke ser ned på klokken.

Den øverste av knappene kan brukes til å åpne klokkens hovedmeny, der du får opp oversikten over tilgjengelige apper, og dessuten til å gå ut av apper når du navigerer deg rundt i systemet.

Den nederste av knappene brukes som snarvei til din mest brukte app. Standardinnstillingen for knappen er Ticwatch Fitness-appen, men du kan endre dette til hvilken som helst annen app du har installert.

Du samhandler med klokken via berøringsskjermen, ettersom klokken ikke har en roterende ytre ring som på Samsung Gear Sport, og dermed er denne snarveien spesielt nyttig.

Den ytre ringen er ganske tykk, og den indre kanten er skrånet, med urskiven litt innfelt. Urskiven har markeringer for hvert femte minutt/sekund, med et utseende kanskje ikke alle vil ha sansen for.

Når det er sagt, ser klokken stilig ut, og vi høstet massevis av komplimenter da vi hadde den på. Denne enheten kan du utmerket god bære på håndleddet, både på arbeidsplassen og ute på byen.

Når det gjelder remmen, har man åtte forskjellige valgmuligheter. Du kan kjøpe silkonremmer i enten oransje eller svart, og i tillegg til en brun skinnrem finnes det fem remmer der disse to materialene kombineres.

How the silicone looked after a few runs with the Ticwatch Pro

Vi brukte en av de fem kombinerte variantene til vår Ticwatch Pro, og det at remmen hadde lær på utsiden og silikon på innsiden falt i smak, ettersom man dermed ikke trenger å bytte rem om man ønsker å trene med klokken på.

Vi brukte en svart rem, men det finnes flere fargevarianter som du burde sjekke ut om du vurderer å kjøpe denne klokken.

Vi opplevde at innsiden av remmen blir skitten etter noen løpeturer, men det er en liten pris å betale for å slippe å bytte rem, og klokken er like komfortabel å ha på når du trener som når du sitter ved kontorpulten.

Klokken er vanntett til IP68, så du kan bruke den på badet og i dusjen uten å frykte at den skal bli skadet. Men Mobvoi anbefaler ikke at du bruker den når du skal svømme.

Skjerm

Dobbeltskjermteknologi som kombinerer en OLED med en LCD

Skapt for batterisparing, noe som kan gi klokken en hel måneds batteritid

Normal OLED er lyssterk og tydelig, med god oppløsning

Skjermen, eller snarere skjermene, er den viktigste egenskapen ved Ticwatch Pro, og den er et element som bidrar til at den skiller seg ut fra alle andre smartklokker på markedet for øyeblikket.

Den kombinerer to skjermer på samme overflate, og disse er satt oppå hverandre og laget slik at bare en av dem vises om gangen.

Øverst ligger en transparent LCD-skjerm som benyttes til klokkens energibesparelsesmodus, som Ticwatch kaller «Essential mode». Selskapet kaller den en FSTN LCD-skjerm, en forkortelse for «Film compensated Super Twisted Nematic tech».

En illustrasjon av hvordan skjermteknologien er satt sammen.

Skjermen er transparent, men kan også avleses enkelt i direkte sollys. Essential mode kan aktiveres når som helst, og den vil også slå inn automatisk når det er lite batteritid igjen.

I denne modusen viser skjermen opplysninger som tid, dato, skrittelling og puls. Det innebærer at selv om klokkens vanlige smartklokke-egenskaper ikke er tilgjengelige med lite batteritid igjen, har du likevel litt funksjonalitet igjen i inntil fem dager før klokken utlades helt.

Slik ser LCD-skjermen ut når Essential-modus er aktivert.

Bakenfor LCD-skjermen ligger en rund 3,5 cm OLED-skjerm, og når denne er aktivert minner klokken om de fleste smartklokker du allerede har sett. Det er her du får tilgang til alle Wear OS-funksjonene, og når du slår på klokken, lyser denne skjermen opp, og synes godt gjennom den fremre LCD-skjermen.

Dette er en berøringsskjerm, og Mobvoi har klart å implementere dobbeltskjermdesignet uten at det har gått på bekostning av berøringsfunksjonaliteten, og uten at du mister fordelene ved en vanlig smartklokke.

OLED-skjermen er lyssterk, fargerik og har høy oppløsning med 400 x 400 piksler, og responderer godt på berøring. Du ser at den er innfelt dypere enn på de fleste andre smartklokker fordi LCD-skjermen sitter foran den, men dette bød ikke på problemer da vi testet den.

Denne dobbeltskjermteknologien er en virkelig god idé, og vi liker godt at den gjør det mulig å få tilgang til nøkkeldata og tidsopplysninger selv når klokken er i ferd med å utlades.

For øyeblikket er funksjonene man har adgang til i Essential-modus litt begrensede, men Mobvoi har bekreftet at de planlegger å gi denne skjermteknologien flere elementer i fremtiden. Vi ville ha likt om du for eksempel kunne sett meldingsvarsler eller annen statistikk, uten å måtte slå på urskiven.