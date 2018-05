Test: Ticwatch E

Mobvois Ticwatch E er ikke den første gode smarklokka med Android Wear, ei heller den peneste. Den gjør ikke noe banebrytende eller unikt, men til en så lav pris, trenger den egentlig ikke det heller.

Til en pris på 159 dollar (norsk pris ikke tilgjengelig) er dette en smartklokke som sikter seg rett inn på de mindre kravstore brukerne med tilsvarende budsjett. I motsetning til den mer sportsorienterte Ticwatch S har denne et mer nøytralt og beskjedent design, uten noe mer dilldall enn det jevne analoge armbåndsur, men i en IP67-sertifisert, vanntett innpakning.

Den kommer ut i en tid der nye smartklokker med Android Wear 2.0 blir stadig færre, og Mobvois budsjettmodell kan krysse av alle boksene – noe det virker som de større utviklerne har hatt utfordringer med. Og det beste er at den lave prislappen fjerner det største hinderet som de dyrere, moderne smartklokkene står ovenfor.

Ticwatch E pris og tilgjengelighet

Mobvois rimelige Ticwatch E er tilgjengelig via Amazon og selskapets egen nettbutikk, og de sender til Norge. For øyeblikket er prisen den samme i begge butikkene, 159 dollar (USD), rundt 1250 kroner før frakt og moms.

Design

Ticwatch E skriker ikke akkurat at den er en smartklokke. Sett bort fra skjermen (som alltid er på) og at den er ganske tykk, ville det vært vanskelig å plukke denne ut som smartklokka fra en haug av analoge. Og det er en imponerende egenskap, og vi er overrasket at Mobvoi har greid det til en en så lav pris, og uten å bruke vanlige klokkematerialer som lær og stål.

Skjermen er et av høydepunktene, med en 1,4-tommers OLED-skjerm som er passelig lyssterk og skarp, med en oppløsning på 400 x 400 piksler (287 dpi). Til sammenligning er dette en høyere oppløsning enn konkurrenter som Huawei Watch 2 og LG Watch Style – til tross for at de koster mer.

Som med alle Android Wear 2.0-klokker, finner du en knapp på klokkas kontrollhjul (det du stiller tiden med på analoge klokker) som du kan bruke til å hente opp en oversikt over appene du har installert, eller Google Assistant, som kan hjelpe deg med ting som å skrive meldinger eller fortelle deg værmeldingen. I motsetning til smartklokker flest er denne knappen på klokkas venstre side, som ikke er et problem, men likevel verdt å nevne.

Sammenlignet med Ticwatch 2, er Ticwatch E en litt mer redusert modell, uten at de egentlig har tatt bort noe av betydning. De har for eksempel fjernet stripa på siden av klokka som lot deg bla i menyene ved å dra fingeren over den, til fordel for et Apple Watch-lignede kontrollhjul på siden. Og, som vi allerede har nevnt, klarer klokka seg med ganske enkle konstruksjonsmaterialer, med et hus laget av polykarbonat og en skjerm av ripefritt glass.

På bunnen av klokka finner vi en optisk pulsmåler, men i motsetning til på mange andre smartklokker, buler den ikke ut. Ved siden av den finner vi ladepunktene, som fungerer med en proprietær lader, som ikke er like praktisk som induksjonsladeren vi fikk med Ticwatch 2 og mange andre populære alternativer, som LG Watch Style.