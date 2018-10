Test: Sandstrøm Constellation Aria Duo

Sandberg Constellation Aria Duo byr på et stilig design og stort sett brukervennlige funksjoner, men det eneste den egentlig gjør bedre enn en mobiltelefon kombinert med en Bluetooth-høyttaler er at den gir deg lyd med ett eneste knappetrykk. For mange er det bra nok.

Sandstrøm Constellation Aria Duo Utgangseffekt: 10 W Lydkanaler: stereo Skjermtype: OLED Skjermstørrelse: 1,54 tommer Lydkilder: DAB+/DAB, FM, Bluetooth, 3,5 mm kabel Forhåndsinnstilte kanaler: 20 Andre funksjoner: Klokke, USB-port til lading av andre enheter Tilkobling for hodetelefoner: ja Oppgitt batterikapasitet: 6 timer

Dessverre er det bare å slå fast at utvalget av portable DAB-radioer som kan by på et mer enn noenlunde greit design er ganske begrenset, og dermed fremstår Sandstrøm Constellation Aria Duo som et ganske forlokkende alternativ ved første øyekast.

Den hører til en produktserie fra Sandstrøm som består av både rene Bluetooth-høyttalere og DAB-radioer. Dette er den største DAB-modellen, og spesifikasjonslisten, i kombinasjon med prisen, skulle tyde på at dette burde være et godt alternativ for de som kunne tenke seg en lett og portabel DAB-radio til hytta eller turbruk. Så gjenstår det å se hvor godt den leverer i praksis.

For ordens skyld er det verdt å merke seg at denne modellen nylig må ha skiftet navn, for på Elkjøps nettsider heter den Sandstrøm Scaria, mens esken og selve produktet er merket med Constellation Aria Duo.

Design

Constellation Aria Duo er bygget i plast, men det er snakk om solid plast som gir inntrykk av å tåle en trøkk og som burde holde seg pen selv etter lang tids bruk. Den kommer i fire ulike fargekombinasjoner, og mens vi har hatt den grå og sorte varianten inne til test, så er det også mulig å få den i hvit med rosa-, champagne- eller sølvdetaljer.

Vi liker ellers veldig godt hvordan antennen sitter helt innfelt i chassiset, slik at den nesten ikke synes før du trekker den ut. Da følger også det typiske antenneleddet man gjerne finner på tradisjonelle radioer med, slik at du kan vinkle den i den retningen du vil. Bruker du Aria Duo som Bluetooth-høyttaler, kan du derimot gjemme bort antennen slik at hele enheten blir en tanke mer portabel.

Vi er også nødt til å kommentere den kuriøse designdetaljen som er skinnhempen på høyre side. Den ser for så vidt pen ut, men den er så liten at det nesten ikke går an å få en finger inn i den engang. Dermed har den veldig lite praktisk nytte.

Funksjoner og bruk

Når du slår på Aria Duo for første gang må du bare gjennom en rask søkeprosess, så er du i gang med å lytte til radio. Stort enklere kan det ikke bli.

På høyre side finner du et knappepanel der alle betjeningsmulighetene er plassert, og disse er stort sett ganske selvforklarende med enkelte unntak.

For eksempel ville vi forventet at det er mulig å lagre forhåndsinnstilte kanaler ved å holde inne en knapp mens man står på kanalen man vil lagre, men i stedet må man inn i innstillingsmenyen for å få til dette. De opptil 20 forhåndsinnstilte kanalene blir heldigvis enkle å finne frem til, når de først er lagret.

Det er også litt merkelig at den er utstyrt med både en knapp som lar deg veksle mellom de ulike lydkildene, og en dedikert Bluetooth-knapp som lar deg hoppe direkte til Bluetooth-modus. Betjeningspanelet kunne altså være effektivisert en tanke, men det fungerer fint når du blir vant til det.

Bluetooth-muligheten gjør for øvrig av Aria Duo fungerer like godt som en enkel Bluetooth-høyttaler, og den har også en 3,5 mm-inngang på baksiden som lar deg spille av fra enheter med ledning. Den har også NFC, som gjør at tilkobling til kompatible enheter går raskt og enkelt.

Lyd

Lyden i Constellation Aria Duo lever nok ikke helt opp til forventningene man kanskje kan få til en enhet med dette designet og denne prisen. Her snakker vi typisk reiseradio-lyd med fremtredende diskant som i det minste gir god taletydelighet, men som ikke akkurat gjør underverker for musikklytting. Heldigvis hjelper det litt å justere ned diskanten med den innebygde EQ-en.

Diskanten kan også være litt spiss og forvrengt når lydbildet blir mer mettet, så tyngre musikk med store gitarer låter spesielt ille. Popmusikk med et mer luftig lydbilde fungerer derimot greit, og Constellation Aria gjør dermed en OK jobb når du bare trenger bakgrunnsmusikk på tur eller når du jobber ute i hagen.

Det hjelper også at den leverer et greit basspekter. Den har riktignok ikke noen bassrefleksport og det er dermed begrenset hvor mye den kan levere av basstrykk, men det som faktisk kommer ut låter fint. Ikke minst slipper du ullen og udefinert mellomtone, slik man ofte kan få fra slike høyttalere.

Konklusjon

Sandstrøm Constellation Aria Duo er definitivt en av de penere portable DAB-radioene vi har sett, uten at det i seg selv sier så altfor mye. Samtidig har den også en praktisk utforming, den er relativt brukervennlig og den har en smart antenneløsning.

Lyden er derimot ikke veldig overbevisende, og den passer nok bedre til radioprat og lett bakgrunnsmusikk, enn den gjør til dedikert musikklytting.

Det er heller ikke til å komme unna at det finnes mange svært gode Bluetooth-høyttalere på markedet som gir deg langt bedre lyd, og med NRKs eller andres radio-apper kan du nå omtrent det samme målet om å lytte til radio med dem.

Det du derimot går glipp av da er muligheten til å trykke på én enkelt knapp for å få underholdning til morgenkaffen eller lunsjen i det frie, og på det punktet vinner en bærbar DAB-radio som denne fra Sandstrøm hver gang.