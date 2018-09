Test: Samsung Galaxy Tab S4

Samsung Galaxy Tab S4 prøver å styre Android-nettbrett til neste nivå med 2-i-1-programvare som etterligner programvare med skrivebord. Selv om dette er noe vi har lyst til å se, selv på iPad, så er det ikke slik at idéen automatisk fører til det beste nettbrettet. Det er overpriset, touchskjermen er ikke like responsiv i DeX-modus, og for få apper fungerer godt nok i den nye modusen.

Samsung Galaxy Tab S4 er det beste, men også det eneste, Android-nettbrettet man kan kjøpe i dag som har faktiske 2-i-1-egenskaper: som leverer mobilitet som både nettbrett og bærbar PC.

Dessverre er det ute etter å konkurrere med Apples beste iPad på produktivitet. Jobben blir ikke gjort, og prisen er den samme.

Dette er Samsungs forsøk på å lage iPad Pro 10,5: Nettbrettet har en lignende 10,5-tommers skjerm, S Pen pekepenn, 64 GB lagringsplass og 4 GB RAM – alt for 7990 kroner. Forskjellen ligger i at Samsung inkluderer S Pen i prisen (Apple Pencil kommer separat, og er dyr), samt at man får med en microSD-kortleser på kjøpet, som man kan ekspandere lagringsplassen med. Så langt høres det kanskje ikke så verst ut.

Et annet salgsargument er den innebyggede DeX-programvaren, som etterligner et skrivebordsbrukergrensesnitt , og har støtte for flere skjermer.

Man trenger ikke ekstra plasskrevende maskinvare for å skifte over til denne bærbar-PC-lignende modusen (som er nærmest komplett, med vinduer man kan bestemme størrelse på, oppgavelinje og systemstatusfelt.)

DeX føles som sårt tiltrengt 2-i-1 fremgang på Android, men en 2-i-1 fremgang som ikke er helt ferdigstilt sammenlignet med Windows- og Chromebook-bærbare.

Brukergrensesnittet er ikke like touchvennlig, og det er ingen styreflate på Tab S4-tastaturet (man kan dog kjøpe dette ved siden av), hvilket vi mener er særdeles problematisk. Man må ha med seg en bluetooth-mus og eget tastatur for å få jobbet effektivt.

Det finnes likevel noen gode nyheter. Spesifikasjonene lyver litt: Det gjør faktisk ikke så mye at nettbrettet er underdimensjonert på papiret, med en prosessor fra tidlig 2017, som enkelt slås av Apples bærbar-PC-rivaliserende CPU-hastigheter. Vi er mer bekymret for at prisen på nettbrettet samtidig har blitt skrudd opp for å matche iPad Pro.

Sannheten er at de største problemene med alle nettbrett har lite å gjøre med stagnerende spesifikasjoner og maskinvare. Det mest prekære er at de alltid er begrenset av restriktive apper laget for mobiltelefoner, særlig når det gjelder brukergrensesnitt. Samsung DeX prøver å rette opp i dette ved å ha en faktisk oppgavelinje, slik at man raskt og effektivt kan skifte mellom apper, som på en bærbar PC.

Tab S4 introduserer også en hel del andre gode idéer som hjelper nettbrett i riktig retning, mot et mer produktivitetsvennlig brukergrensesnitt. Dette gjør likevel ikke nettbrettet til et bra kjøp satt opp i mot Microsoft Surface GO eller en av de beste Chromebook-maskinene, rett og slett siden prisen er såpass stiv.

Pris og lanseringsdato

Lanseringsdatoen for Samsung Galaxy Tab S4 var 10. august i USA, dagen etter at det ble arrangert en lanserings-event for Galaxy Note 9. Dette viste seg å bli en begivenhetsrik måned for Samsung-fans.

Det ble også en dyr måned. I USA er prisen på Tab S4 (Wi-Fi-utgaven) $649,99 (omlag 5330 kroner) hos Amazon, Best Buy og i Samsung Store.

Samsung lanserte også en amerikansk LTE-versjon (tilsvarende vår 4G) av Tab S4 den 10. august via Verizon. I Storbritannia kommer LTE-versjonen til å ligge på £649 (omlag 7000 kroner).

Her hjemme i Norge er veiledende utsalgspris på Wi-Fi-utgaven 7490 kroner, mens 4G-utgaven ligger på 7990 kroner.

Forhåndsbestilling av Tab S4 startet i USA 1. august, der man fikk 50 % avslag på «Book Cover Keyboard» om man kjøpte dette sammen med en Tab S4 (den vanlige prisen på dekselet er $149, eller rundt 1200 kroner).

Samsung DeX, Android og apps

Samsungs beste og verste nye funksjonalitet er den innebyggede DeX-modusen, som gjør om det vanlige Android-brukergrensesnittet til noe som ligner på et skrivebord.

Dette betyr at alle apper ligger mot venstre side (som på Windows), at når man klikker på en app får man opp vinduer man kan stille størrelsen på, og at det finnes en oppgavelinje samt systemstatusfelt, slik at man raskt kan skifte mellom åpne apper og raskt gjøre kjappe forandringer i konfigurasjonen av enheten.

Alt dette burde ha fungert bra på de 10,5 tommene man har med skjerm, men det å forandre størrelse på et app-vindu fungerer ikke som det skal hver gang, og vi hadde til og med problemer med å lukke dem. Touch-følsomheten er heller ikke helt som den skal være, hvilket gjør enkle oppgaver som å trykke på «X» i toppen av det høyre hjørnet en tidvis vanskelig jobb.

Det er nesten så man må ha en S Pen eller en bluetooth-mus for å kunne styre enheten på en skikkelig måte i DeX-modus, ellers må man lære seg de lite intuitive tastatursnarveiene for å skifte størrelse på vinduer. Om man gjør det lærer man dog hvor ofte en hel rekke apper bare lukker seg av seg selv, inkludert Google Docs.

Samsungs kjerneprogramvare fungerer helt greit, men apper så populære og utbredte som de fra Google burde fungere uten å krasje. Google Docs krasjet 27 ganger mens vi skrev denne anmeldelsen på Tab S4.

Hangouts Meet er den verste appen av alle. Vi har opplevd videomøter der vi har blitt snudd sidelengs i forhold til alle andre når Tab S4 er i landskapsmodus og vi er koplet til Book Cover-tastaturet. Det å rette det hele opp burde ha vært en smal sak, men når vi vridde på nettbrettet ble alle andre snudd sidelengs. Dette er ganske langt fra produktivitet.

Kopler man til en bluetooth-mus blir ting en hel del bedre, men dette er selvsagt ikke ideelt om man pendler eller ellers befinner seg på et trangt sted. Interessant nok fungerer det å bruke mus både i vanlig Android og i DeX-modus.

Det er slik at vi er fans av DeX-idéen i seg selv, og å surfe på nettet med Chrome i desktop-modus, likevel gjorde de ovennevnte problemene med design at vi ikke følte oss så produktive som vi ønsket å være.

S Pen og Book Keyboard Cover

Tab S4 i nettbrett-modus er faktisk en helt grei opplevelse sammenlignet med andre Android-nettbrett uten ekstra maskinvare. Det er først når man dokker med valgfrie Samsung Book Cover at ting butter. Det hele virker lovende, men dengang ei.

Det er som en Transformer som går fra å være en robot til en fin sportsbil, men som putrer avgårde og knapt klarer å holde følge med småbiler.

Tastaturoppsettet er for smått, det finnes ikke baklys, og tastaturet inneholder unødvendige taster. Ved siden av space-tasten er en tast dedikert til å bytte tastaturspråk, og en annen for slå av og på tastaturet på skjermen.

Antallet ganger vi ved en feiltakelse har trykket på tasten for å få opp tastaturet på skjermen – bare i denne setningen du nå leser – er to. Det er mange setninger i denne anmeldelsen. Tasten er rett og slett i veien.

Tastaturetuiet innebærer at man må lære seg en ny tastaturlayout for Android, forskjellig fra Mac, og forskjellig fra Windows. Det er også et separat kjøp. Man betaler for å få muligheten til bli fly forbanna.

Bruker man sitt eget bluetooth-tastatur i DeX-systemet blir litt av poenget borte med den innebyggede programvaren, og selv om en mus kan hjelpe mot problemer med touchskjermen, så hadde det vært langt mer fordelaktig om tastaturet også inneholdt en styreflate.

Samsung inkluderer en S Pen passende til nettbrett (større enn S Pen til Note). Denne er mer avrundet og føles bedre i hånden enn fjorårets Tab S3-pekepenn.

Midt på pekepennen finnes en liten metallutvekst som forhindrer at den glir ut av hånden. Man får også med et lite hylster man kan feste på Samsungs tastatur, og pekepennen krever ingen form for lading.

Dette gir en god kontrast mot Apple Pencil, som krever lading, ikke har hylster på iPad-tastaturet, og ruller vekk hver bidige gang vi legger den på et bord.

S Pen-funksjonaliteten er typisk for et Samsung-nettbrett eller en Note-telefon. Man kan tegne, skrible ned notater, markere bilder, oversette tekst, og nytt for året (i alle fall på nettbrett-fronten): muligheten til å sende såkalte Live Messages.

Dessverre fungerer ikke Air Commands (snarveier for å bruke disse funksjonene) i DeX-modus.