Test: Samsung Galaxy Tab S3

Samsung Galaxy Tab S3 er det hittil beste Android-nettbrettet og tilbyr blant annet skjerm som støtter HDR-innhold, fire kraftige høyttalere og en oppgradert S-Pen, som følger med i esken når du kjøper nettbrettet. Vil du bruke et tastatur også, må du betale for det. Du bør ikke skru forventningene for høyt opp når det gjelder HDR-funksjonen — på samme måte som du ikke bør forvente at Android oppfyller alle dine behov for en to-i-én-enhet sammenlignet med en bærbar PC til samme pris.

Enkelte linker i denne artikkelen henviser til artikler på engelsk. Vi jobber fortløpende med å få flere artikler på norsk.

Samsung Galaxy Tab S3 er det beste Android-nettbrettet du kan kjøpe i dag. Selv om det kvalitetsmessig ligger på samme nivå som iPad Pro, er det faktisk litt billigere. Og det er gode nyheter, for dette er vårt foretrukne nettbrettdesign hos Samsung — inntil videre. Det kan gjøre nesten det samme som en iPad, og det til en bedre utsalgspris.

Dette er Androids første ordentlige konkurrent til iPad Pro 9,7. Det er spekket med førsteklasses spesifikasjoner som fullt ut matcher iPad Pro 9,7, og det passer godt til resten av Samsungs andre familiemedlemmer, for eksempel Samsung Galaxy S8 og Galaxy Note 8, som også er fullpakket med funksjoner og fås i et lekkert glassdesign.

Galaxy Tab S3 er det beste Android-nettbrettet du kan kjøpe akkurat nå, takket være designoppgraderingen, der alt er i glass. Den HDR-støttende skjermen gjør det klar for fremtiden, og «S-Pen»-pekepennen får man altså med på kjøpet. Det er ikke et vanskelig valg (for oss) — «gamle» Google Pixel C er den eneste ordentlige utfordreren i samme størrelse, og Tab S3 erstatter nå billigere Samsung Galaxy Tab S2.

Det som til gjengjeld er det det helt store spørsmålet, er: Hvem er Tab S3 egentlig for? Det koster cirka 6000 kroner. «S-Pen» følger med (kjøper man Apple sine nettbrett får man ikke gratis pekepenn med i esken), men du må betale for tastaturet. Legger du alle tall sammen, tilsvarer det samlede beløpet en billig bærbar PC , og det finnes ikke noe billigere 8-tommers nettbrett som Tab S3 med samme muligheter.

Du får det første HDR-nettbrettet på markedet, bedre lysstyrke og kontrastforhold på Samsung Galaxy S3 Tab, men vi venter fortsatt på Netflix og Amazon Video, så vi kan se HDR-innhold på dette Android-nettbrettet. Inntil videre er det kun LG G6 som både kjører Android og støtter HDR-video via Netflix.

Galaxy Tab S3 er Samsungs beste reisevennlige nettbrett med en to-i-én-løsning, som fint takler dine arbeidsrelaterte oppgaver om du er villig til å betale for det separate tastaturet.

Det er tynnere og lettere enn den like så fristende to-i-én-løsningen til den bærbare PC-en Samsung Chromebook Pro, som ikke har avtagbart tastatur, og som inneholder en mindre S-Pen. Det gjør at iPad Pro endelig møter meningsfull konkurranse.

Samsung Galaxy Tab S3 — pris og lanseringsdato

Nettbrett med S-Pen koster rundt 6000 kroner

Separat tastatur må kjøpes

Lansert i USA 24. mars

Samsung Galaxy Tab S3 koster i skrivende stund fra 5995 til 9499 kroner, avhengig av modell og forhandler. Stort sett finner du det til samme pris som en iPad Pro 9,7. Utover Wi-Fi-modellen har du også mulighet til å kjøpe en Wi-Fi+mobil-utgave.

Ingen feilmeldinger her

Den egentlige bonusen sammenlignet med Apples nettbrett er en inkludert S-Pen. Apple Pencil koster cirka 1000 kroner. Du trenger heller ikke bekymre deg for å måtte lade opp Samsungs S-Pen, og du får flere trykkmuligheter når du vil tegne eller skrive.

Galaxy Tab S3-tastaturet må kjøpes separat og koster fra rundt 900 kroner og oppover.

Design

Elegant designet glass og metallnettbrett-design

Mer behagelig å holde enn forgjengeren i plast

Minner utseendemessig om Galaxy Tab S2

Samsung Galaxy Tab S3 byr på en liten, men strålende, designoppgradering fra Galaxy Tab S2. Det er likevel lett å forveksle det med det 2,5 år gamle Samsung-nettbrettet.

De beste endringene er på baksiden. Tab S3 har et nytt glasspanel i enten sort eller sølv. Det ser bedre ut og føles også bedre enn det gummiaktige plastcoveret på Tab S2, og glasset er mer behagelig å holde.

Den tidligere modellen var veldig mottakelig for stygge fingeravtrykk og pletter på Gorilla Glass-ryggen. Samsung kan teknisk sett fortsatt hevde at Tab S3 er tynnere og lettere enn iPad Pro, med målene 237,3 x 169 x 6 mm og en vekt på 429 gram (iPad Pro er 6,1 mm tykk og veier 437 gram). Men la deg ikke narre. Man legger knapt nok merke til forskjellen. Tab S2 er 5,6 mm og veier 389 gram, og vi merket egentlig ingen forskjell på de tre nettbrettene.

Tab S3 både ser ut og føles som en forstørret Samsung Galaxy S7 -telefon, med en nyttig, fysisk hjemknapp (med fingeravtrykksensor) og «tilbake»- og «nylige»-knapper plassert ved siden av hverandre nederst på nettbrettet. Uten tastatur utmerker det seg først og fremst som et godt nettbrett til underholdning.

Den store forskjellen er HDR-skjermen med gode kontrastforhold, og ikke minst de fire høyttalerne som har en langt bedre lyd enn nettbrett med monohøyttaler

Vi fikk en kortvarig forsmak på HDR-funksjonen i den skandalerammede Samsung Galaxy Note 7-telefonen, og den vender tilbake i både Galaxy S8 og Galaxy S8 Plus.

I mellomtiden debuterte den på et nettbrett som gir et løfte om mer levende videoinnhold i fremtiden.

HDR-skjerm og fire høyttalere

Enestående, HDR-klar skjerm, vi venter kun på HDR-videoinnhold

Fremtidssikret som det første HDR-støttende nettbrettet

De fire høyttalerne kan spille meget høyt

Samsungs nettbrett og telefoner har allerede de beste skjermene, med lyse og pikseltette Super AMOLED-paneler. Og ved å inkludere HDR-teknologi gjør Samsung dem enda bedre.

Skjermen har High Dynamic Range (HDR), en oppløsning på 2048 x 1536, har et høyere kontrastforhold og er mer lyssterk. En viktig kvalitet i for eksempel mørke filmscener, hvor bildene ofte blir overskygget.

At Tab S3s støtter den nye HDR10-standarden, er faktisk en større sak enn hvis Samsung pakket en 4K-skjerm inn i et 9,7-tommers nettbrett. Det utvidede lysstyrkeområde har mer å si enn ekstra piksler i denne lille størrelsen - flere piksler har mest å si når du bruker en større 4K-TV.

Her er problemet: Det er ikke mye HDR-videoinnhold tilgjengelig på markedet i dag. Det blir typisk tilbudt av streaming-videotjenester som Amazon Video og Netflix, som allerede er på lag med Samsung, LG og Sony TV, men vi kunne ikke finne HDR-video hos disse tjenestene da dette nettbrettet ble lansert.

Vi må i stedet stole på Samsungs HDR-demoer og filmtrailere for å nyte hva som skjer en gang i fremtiden når det gjelder videoinnhold. Det blir helt sikkert et kvantesprang når det gjelder kvalitet, men siden innholdet ikke er tilgjengelig ennå, betaler du på forhånd for et nettbrett som raskt kan levere den forbedrede kvaliteten — bare ikke akkurat nå. Det gjør Tab S3 til en fantastisk teknisk opplevelse, men det er unektelig vanskelig å selge denne ideen til den gjennomsnittlige forbruker.

Hva du til gjengjeld får fullt utbytte av allerede, er de fire høyttalerne på Tab S3. De når et langt mer kraftfullt volum enn vi for eksempel har hørt fra det monofoniske Tab S2 og mange andre nettbrett. Og enda bedre: De er kalibrert etter dine bevegelser, så snur du på nettbrettet, endrer stereohøyttalerne retning. Dermed går det ikke an å holde den feil vei med tanke på lyden.

Så lenge du ikke forventer en dyp bass, er de AKG-tunede høyttalere på linje med den samme lydprestasjonen til iPad Pro 9,7. Du kan godt få noe bass ut av Tab S3 om du bruker de riktige høretelefonene, som du sannsynligvis vil bruke ofte hvis du bruker dette nettbrettet ute blant folk.

Og gode nyheter: Dette nettbrettet har både en 3,5 mm inngang for hodetelefoner i bunnen av rammen og støtter Bluetooth 4.2. Hodetelefonplugger lever videre på nettbrettene — enn så lenge.

S-Pen

Større S-Pen enn i Note-telefoner, nettbrett og Chromebooks

Pekepennen har en flat design og en klemme som gjør at den ikke ruller ned

Man mangler et sted å oppbevare den, om man ikke har kjøpt tastaturet

Samsung Galaxy Tab S3 endrer både utseende sitt og potensialet med den medfølgende S-Pen-en og tastaturet (som altså må kjøpes separat). Dette er ditt aller viktigste tilbehør hvis du skal utnytte det fulle potensialet i dette to-i-én-nettbrettet.

S-Pen er en oppgradering fra den tynne pekepennen vi kjenner fra Note-telefoner og Samsung Chromebook Pro. Den er 9,4 mm tykk og er dermed både større og lettere å holde på enn forrige S-Pen, som til sammenligning ser ut som en fyrstikk. Den har fortsatt en fin 0,7 mm tupp (denne gangen laget i gummi i stedet for plastikk), og en klikkbar knapp på siden til å få de velkjente Air Command-verktøyene frem.

Alle de vanlige S-Pen-verktøyene er her, inkludert Notes, Smart Select (som lar deg lage beskårede skjermbilder og GIF-er) og Screen Write (der du kan skrive direkte på et skjermbilde).

Det finnes også tre nyere funksjoner som kan føyes til snarveilisten: Translate, Magnify (zoom inn) og Glance (rask visning av en app).

Du kan både skrive og tegne på Tab S3, og det er naturligvis også lettere på et nettbrett med en tykkere S-Pen. Den har cirka samme bredde som Apple Pencil, men er kortere og har fire ganger så mange trykknivåer. Den fanger virkelig alle vinkler. Til formålet har Samsung inkludert to apper, nemlig Notes og den maleboklignende PEN.UP, og det finnes mange flere i Google Play-butikken.

S-Pen kan ikke oppbevares på det tynne nettbrettet, så du kan ikke gjemme den tykkere Stylus når du ikke bruker den. I stedet har Samsung lagt til en liten holder på tastaturet, som du kan kjøpe ekstra. Den gode nyheten er at S-Pen ikke må lades opp, og den ruller ikke ned, siden den har to flate sider og en klemme. Apple Pencil har en tendens til å rulle ned fra nettbrettet, siden det ikke er noen steder man kan sette den fast. Og hvis du bruker den ofte, er det en risiko for at den går tom for strøm og må lades opp.

Tastatur

Dobbelt-cover som dekker begge sider

Må ikke lades opp eller parres — alt virker bare

Sideklaffene kan ikke slå av skjermen eller lukke seg magnetisk

Samsung Galaxy Tab S3-tastaturet er verdt pengene om du skal erstatte PC-en din med et nettbrett. Det komprimerte designet (en nødvendighet) er fortsatt brukbart, og alle knappene er der.

Men mangler det ikke noe som helst? Jo, det finnes ingen funksjonsknapper øverst på tastaturet (men det er greit for oss). Det mangler også en hjem-knapp, noe som betyr at du må bevege fingeren din til skjermens startknapp og dermed risikere å velte kaffekoppen på veien.

Vi kunne gjerne også tenkt oss en søke-knapp, som kunne aktivert Google Search i stedet for Google Now On Tap, som også krever at man må bevege seg opp til søkefeltet på skjermen.

Tastaturet er lett å pakke sammen, og det myke plastcoveret kan foldes sammen, slik at det dekker begge sider. Det er et stort pluss. Apples iPad Pro-tastatur beskytter kun skjermen, og aluminium blir like lett skadet som glass. I praksis gir Samsung deg et gratis cover til baksiden.

Best av alt? Man slipper Bluetooth-parring eller oppladning. Tastaturet har seks Pogo-tilkoblinger på oversiden av den øverste rekken med taster, og de er til og med magnetiske, så de fester seg raskt og enkelt i siderammen på Tab S3. Samsung har sin egen versjon av Smart Connector, men hadde bare magnetene var kraftigere.

Når man løfter nettbrettet, løsner nemlig bunnen av tastaturet ofte (heldigvis er baksiden bedre, der der er flere magneter, så tastaturet sitter fast). Enden av skjermcoveret burde også ha vært magnetisk og slukket skjermen når den foldes ned. Det gjør den ikke — i stedet kan den åpne seg om du ikke er forsiktig.