Test: Samsung Galaxy Tab S2

Enkelte lenker i denne artikkelen henviser til artikler på engelsk. Vi arbeider fortløpende med å få flere sider på norsk.

Samsung Galaxy Tab S2 ble lansert for å ta opp konkurrensen med iPad. Og selv om spesifikasjonene var imponerende, var det ikke nok til å slå Apples tilbud.

(Oppdatering: Samsung Galaxy Tab S2 har vært på markedet en stund, og det betyr at den kan fås til en ganske overkommelig pris. Den har falt et nivå, så den er nå på listen over de beste billige nettbrettene.)

Da jeg skrev testen av Samsung Galaxy Tab S2, hadde faren min følgende bemerkning til nyheten: «Jeg hører at Samsung lanserer en ny iPad?»

Og det er et ganske godt bilde på hvordan den gjennomsnittlige forbruker ser på nettbrettmarkedet. Vi kaller simpelthen bare nettbrettet for iPad, uansett hvilket selskap som står bak.

Samsung Galaxy Tab S2 gjør ikke mye for å skille seg ut i mengden, utover at den kjører Android og kan fås med to forskjellige skjermstørrelser for å matche iPad Air 2 og iPad mini 4 med 4:3-format.

Prisen ved lanseringen var på cirka 4000 kroner for modellen på 9,7 tommer og cirka 3200 kroner for miniutgaven på 8 tommer. Du kan likevel finne dem til rabattert pris, og Samsungs enheter begynner på 32 GB, mens Apples startnivå fortsatt bare er på 16 GB.

Samsung Galaxy Tab S2 9.7: spesifikasjoner Vekt: 389 / 392 gram (LTE)

Størrelse: 237,3 x 169 x 5,6 mm

OS: Android 5.0.2 (oppgradering til 6.0.1)

Skjermstørrelse: 9,7"

Oppløsning: 1536 x 2048

CPU: Snapdragon 652

RAM: 3 GB

Lagringsplass: 32/64 GB

Mikro-SD-inngang: Ja

Batteri: 5,870 mAh

Bakkamera: 8 MP

Frontkamera: 2,1 MP

Selv om det er forskjell på prisen, minner de mye om hverandre. Og man forstår godt forvirringen. Samsung og Apple lager også telefoner som minner mye om hverandre. Ta bare en kikk på iPhone 7 og Samsung Galaxy S7.

Den gode nyheten er at jeg kan merke en forskjell når jeg holder Samsung Galaxy Tab S2 i hendene mine, og forskjellene er stort sett til fordel for Samsungs nye nettbrett.

Vekt, design og software-funksjoner gjør den nye Galaxy Tab til et av de beste nettbrettene per dags dato, selv om nettbrettet ser ut som en etterligning av en iPad og ikke er veldig ulik de tidligere Samsung-nettbrettene.

Design

Galaxy Tab S2 er bedre å holde i to hender enn Samsung Galaxy Tab S 10.5 og Galaxy Tab 8.4. Faktisk er det nå så lett og behagelig at du kan holde det med én hånd.

9.7"-utgaven veier 389 gram, mens 8"-utgaven veier 265 gram og veier dermed mindre enn sine forgjengere. Det er også merkbart lettere enn hele Apples iPad-samling.

Dette er noe du vil legge spesielt merke til når du ligger i sengen og holder det store Tab S2-brettet opp i luften – du blir ikke så sliten i armene.

Legger du nettbrettet i vesken, vil du heller ikke merke den ekstra vekten. Det er lett å oppbevare og lett å holde, selv om det har nesten samme mål som en iPad.

9.7"-utgaven måler 237 x 169 x 5,6 mm, og 8"-modellen måler 199 x 135 x 5,6 mm. Dermed slår de Apples tykkelse på 6,1 mm.

Samsung Tab S2 er lettere fordi det har et mykt plastcover istedenfor en aluminiumsramme. Og det har metallhjørner i stedet for plast denne gangen.

Selv om nettbrettet ikke er i metall, føles det fortsatt glatt. Det er bedre enn den bølgende plasten på Samsung Galaxy Tab S, og man får fortsatt et godt grep om nettbrettet.

To små, elastiske knapper er plassert på baksiden av Tab S2, så man raskt kan sette på et cover. Dermed er baksiden «lukket».

Det er en inngang for mikro-SD-kort i rammen, slik at du har mulighet til å «booste» 32 GB- og 64 GB-konfigurasjonene med ytterligere 128 GB utvidet lagringsplass.

På samme sted sitter «solid-feeling»-knappen og volumkontrollen. Stereohøyttalere, inngang til høretelefoner og en mikro-USB-port finner du i bunnen av nettbrettet.

Tab S2 har en fysisk fingerskanner/hjemknapp på forsiden i den vanlige ovale formen, samt to kapasitive knapper på hver side. Tastene lyser når man rører skjermen.

De blinkende lysene er litt distraherende når man scroller og leser tekst i bunnen av skjermen. Å slå dem av i innstillingene hjelper heller ikke fingeren din med å orientere seg i mørket. Det brede nettbrettet er ikke som de smalere telefonene, hvor du nøyaktig kjenner plasseringen til disse knappene.

Den siste versjonen av Galaxy Tab fås i tre farger: Svart, hvit og gull. De har gått helt vekk fra de «smarte» navnene som Dazzling White and Titanium Bronze, og det gjenspeiler Samsungs satsing på minimalistisk design for dette ultratynne nettbrettet.

Skjerm

Samsung leverer de beste skjermene, for eksempel på Galaxy S6 og Note 5, og det samme gjelder for Samsung Galaxy Tab S2.

Den byr på en Super AMOLED-skjerm med intense farger og med en oppløsning på 2048 x 1536 piksler. Dermed matcher den både iPad Air 2 og iPad mini 4. Det er fint, men ikke det beste fra Samsung.

Galaxy Tab S-nettbrett hadde en oppløsning på 2560 x 1600 med flere piksler per tomme. Tab S2 er teknisk sett et trinn ned, selv om du ikke legger merke til det ved første øyekast.

Hva skjedde? Mens S1 bød på en tett, filmvennlig 16:9-skjerm, er Tab S2 bredere og svarer til en papirstørrelse med forholdene 4:3. Formatet passer best til å surfe på nettet.

Skjermen på Galaxy Tab S2 fremstår fortsatt veldig skarp og levende og har tre forskjellige formål: å surfe på nettet, Flipboard-lesning og å konkurrere med iPad-en.