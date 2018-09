Test: Radionette Menuett DAB-radio

Den er ikke best på lyd, men hvis du trenger en brukervennlig radio som kan gi deg underholdning til morgenkaffen så kan Radionette Menuett være akkurat det du trenger.

Radionette er en merkevare mange har et forhold til, og kanskje spesielt den litt eldre delen av befolkningen. Selskapet ble stiftet allerede i 1927, og den klassiske Kurér-modellen fra 50-tallet må kunne regnes som ikonisk.

Dette var nok også Elkjøp klar over da de kjøpte Radionette-navnet helt tilbake i 1979, og de bruker det nå til å markedsføre en lang rekke DAB-radioer som de får produsert i Asia.

Det er flere av Radionette-modellene som satser på å kombinere nostalgi med moderne teknologi, og ingen av dem gjør det i større grad enn den Menuett-modellen vi har fått inn til test.

Radionette Menuett Lydkilder: DAB, FM, Bluetooth (NFC), 3,5 mm kabel Effekt: 10 W Andre funksjoner: Sleep, Alarm Mål: 16 x 10 x 26 cm Vekt: 1,77 Kg

Vår variant i hvit har kanskje et litt mer tidløst preg, men den finnes også med imitert trepanel og da går selvfølgelig tankene fort til 50- og 60-tallets radiodesign. Eventuelt er den også å få kjøpt i sort hvis det frister mer.

Når det kommer til materialer og kvalitetsfølelse så er Menuett helt OK, men ikke mer. Materialene er hovedsakelig plast – noe som i utgangspunktet er greit nok – men det er verre når plasten prøver å etterligne metall. Heldigvis er både håndtaket, volumknotten og grillen i front faktisk laget av sistnevnte, så får det heller være at andre detaljer har et litt billigere preg. Den virker i hvert fall relativt solid, og burde tåle normal bruk både utendørs og innendørs.

Tilkoblinger og betjening

Menuett er først og fremst en DAB-radio, men den er også utstyrt med Bluetooth (med NFC-oppkobling) og 3,5-mm-kontakt på baksiden. Dermed finnes det gode muligheter for å spille fra andre kilder enn radio også. For ordens skyld skal det også nevnes at den har FM, så det er mulig å høre på diverse nærradiokanaler inntil videre.

På baksiden er det for øvrig en 3,5-mm-kontakt som lar deg koble til hodetelefoner, eller eventuelt et større anlegg med bedre lyd.

Betjeningen er ganske intuitiv, og så fort du skrur den på begynner den å søke etter DAB-kanaler. Når den er ferdig er det bare å hoppe mellom alle tilgjengelige kanaler med scroll-hjulet til høyre. Du kan også raskt sette opp 10 ulike forvalg med favorittkanaler, og disse hentes frem med preset-knappen. Mode-knappen lar deg på sin side bytte mellom DAB, FM, Bluetooth og AUX.

Holder du inne INFO/BACK/MENU-knappen, får du tilgang til innstillingene, og der finner du EQ, mulighet for automatisk avskruing, og en vekkeklokke. Dermed er det også mulig å bruke Menuett som en klokkeradio.

Skjermen skal også ha skryt for at den er relativt lyssterk, og selv om den ser litt rar ut på bildene fordi all teksten ikke kommer med så ser den bra ut i virkeligheten. Den er også informativ, og forteller deg hva du lytter til både når du bruker DAB, FM og Bluetooth.

Lydkvalitet

Lyden fra denne radioen er dessverre heller ikke mer enn ok. Den låter riktig nok ganske rent og ryddig, men vi savner en helhet og fylde i lydbildet som burde være mulig å få til fra en enhet på denne størrelsen.

Her er det nemlig fint lite bass og spore, og du må plassere øret ganske nærme bassporten på baksiden for å merke noe særlig effekt av den. Det hjalp heldigvis litt å justere EQ-en i innstillingene, men vi savnet fortsatt en god del tyngde ved musikklytting. Samtidig er den øvre diskanten også litt svak, og dermed blir man sittende igjen med en helhet som får et visst telefonpreg.

Det er derimot ikke noe å si på taletydeligheten, og for mange er kanskje det det viktigste med en radio. Den tåler også å spille ganske høyt uten at den får problemer med forvrengning.

Konklusjon

Folk har ulike behov når det kommer til radio, og om topp lydkvalitet er det viktigste for deg så er ikke nødvendigvis denne Menuett-radioen det beste valget.

Er du derimot ute etter en enkel og brukervennlig DAB-radio som kan gi deg underholdning til morgenkaffen på kjøkkenet eller ettermiddagskaffen på terrassen, så er den kanskje akkurat det du trenger.

Vi synes nok prisen er i overkant stiv for det du får, men det er samtidig verdt å nevnte at Elkjøp stadig kjører kampanjer der du får den til halv pris. Da får du plutselig ganske mye for pengene.