Test: PlayStation 4 Pro

Ett år etter lansering er PS4 Pro fortsatt en selvsagt investering for de som er nye i PlayStation-land, samt for de som har skaffet seg PSVR eller en 4K HDR-TV. For andre kan det imidlertid hende at de nye funksjonene ikke er verdt den ekstra kostnaden.

Nesten to år etter at PlayStation Pro ble lansert er det fortsatt enkelt å anbefale maskinen for de som er nye til gaming.

Den får selvsagt konkurranse fra Microsofts Xbox One X. Xboxen kan blant annet friste med mer kraft under panseret, i tillegg til at det er en «native» (eller «sann») 4K-maskin.

Likevel bør du ikke la deg vippe av pinnen dersom du er en tilhenger av Sony-konsoller. For øyeblikket presterer nemlig begge på omtrent samme nivå. Og Sony har et overtak med PSVR. Med andre ord: Xboxens ekstra kraft betyr egentlig ikke så mye.

Tradisjonelt sett har hver nye spillkonsoll (med unntak av nye varianter av gammel maskinvare, som PS4 slim) representert et klart brudd med den tidligere konsollen. Men som du kanskje kan gjette ut fra det faktum at Sony kun har lagt til et «Pro» mot slutten av navnet, representerer PS4 Pro et mye mindre steg fremover.

Den har samme spillbibliotek som den eksisterende PS4-konsollen; alle PS4-spill fungerer også på PS4 Pro, og alle nye spill som lanseres for PS4 Pro vil også kunne fungere på den eldre konsollen.

Sånn sett er det altså ikke snakk om en PS5, men det er en betydelig oppgradering fra den gamle PS4 på et par områder. Den største nyheten er støtte for ny teknologi som 4K og HDR, som vil la deg bruke den nyeste maskinvaren på dagens TV-marked.

Ulempen er at ikke alt vil være «native» 4K, men Sony har også benyttet seg av en rekke smarte oppskaleringsmetoder som lar den nye konsollen fungere som en mellomstasjon.

Men er det verdt oppgraderingen? Svaret på det spørsmålet avhenger ene og alene av hva slags TV du eier.

Trenger du en 4K-TV med din nye PS4 Pro? Sjekk ut de beste 4K-TV-ene

PS4 Pro er på mange måter som en ny iPhone-modell; den er uten tvil penere, raskere og bedre enn den forrige utgaven. På samme måte er også PS4 Pro den beste spillkonsollen Sony noen gang har laget. Den er i stand til å kjøre spill i 4K HDR, noen ganger på høyere bildefrekvens. Så hvis du ikke har en PlayStation 4 allerede, er PlayStation 4 Pro et glimrende og allsidig system.

Hvis du allerede har en PlayStation 4, må du imidlertid stille deg noen spørsmål før du kjøper Sonys nyeste maskin: eier du, eller vil du kjøpe en 4K-TV i løpet av de neste årene? Hva med PlayStation VR? Hvor viktig er det for deg å få høyere bildefrekvens og 500 GB ekstra lagringsplass? Hvis svaret på disse spørsmålene er «nei», «nei» og «ikke veldig» kan det være at det ikke gir så mye mening å skaffe seg Sonys nye kraftplugg, særlig hvis du oppgraderer fra en original PS4.

Hvorvidt det vil lønne seg å skaffe den nye konsollen avhenger altså av om du allerede eier en gammel PS4. Og selv om Pro-utgaven vil være fristende for de mer hardbarkede spillerne, er det noen mangler i maskinvaren som gjør at ikke alle vil se på den som en naturlig oppgradering – hjemmekino-entusiastene vil gremmes når de hører at Sony glemte (eller droppet) å utstyre PS4 Pro med en UHD-Blu-ray-spiller.

Spillbiblioteket på PlayStation er imidlertid solid, og nye tjenester og dingser har dukket opp siden lansering – deriblant PlayStation Now, PlayStation Music og, viktigst av alt, PlayStation VR. Vi kommer mer inn på hvordan disse systemene former plattformen og gjør PlayStation 4 til en glimrende spillmaskin senere.

Mot slutten av denne anmeldelsen vil vi også snakke om hva som vil være det lureste for deg å gjøre fremover, om det så skulle bety å kjøpe en original PS4 i stedet for en Pro.

Men først kan du bla deg nedover for å se designet til PS4 Pro.

Design

Noe større enn en vanlig PS4

En ytterligere 3.1 USB-port på baksiden

Oppgradert Wi-Fi og Bluetooth

Selv om designet til PS4 Pro ikke er en komplett kopi av den gamle utgaven, er det mange likheter – og da særlig når det gjelder beslutningen om å beholde formen som et flatt parallellogram. Da Sony først avduket PS4 Pro, var det mange som vitset med at den så ut som to PS4-konsoller stablet oppå hverandre. Og straks man tar konsollen ut av boksen skjønner man at den observasjonen også reflekterer virkeligheten.

Sammenlignet med den originale konsollens 27,5 x 30 x 5,3 cm-dimensjoner, vil PS4 Pro okkupere litt mer plass under TV-en – 29,5 x 32,7 x 5,5 cm (bredde x lengde x høyde), for å være nøyaktig. Siden den er både bredere og høyere enn sin forgjenger, vil du trolig plassere originalen oppå Pro-utgaven hvis du har tenkt til å beholde begge. Den nye konsollen er også en god del tyngre. Men med mindre du stadig flytter konsollen fra ett hus til det neste, bør ikke den ekstra tyngden være et spesielt stort problem.

Konsollen har et matt, sort ytre, som ligner det som ble brukt i PS4 Slim, utgitt i september 2016. Men denne gangen vil du ikke finne avrundede hjørner; skarpe kanter er nøkkelordet for PS4 Pro.

En annen forskjell er den sølvfargede PlayStation-logoen som er sentrert på toppflaten, og som gir maskinen en elegant touch. En annen liten forskjell er at strømkabelen til PS4 Pro bruker en større hunn-kontakt for å hente mer kraft, til forskjell fra den generiske todelte kabelen Sony tradisjonelt sett har levert med hver PS4.

På forsiden av konsollen legger du kanskje merke til at det ikke er noen berøringsfølsomme knapper. Sony bestemte seg for å droppe disse uhellsmagnetene til fordel for en mer tradisjonell knapp som sitter under plateskuffen. Knappen er lagd av en billig type plastikk, hvilket kan virke skummelt, men den gjør nå en gang jobben sin. Det samme gjelder «eject»-knappen, som fortsatt sitter på høyre side av forsiden.

La oss snakke litt om input og output. Det er to Superspeed USB 3.1-porter på fremsiden og én på baksiden, som kan brukes for å synkronisere og lade kontrollere, samt for å koble til din nye PlayStation VR hvis du har en. Det er også HDMI 2.0a-, ethernet-, optisk audio- og PlayStation Camera-porter på baksiden, ved siden av strømporten.

Et siste punkt her: Selv om utsiden på konsollen er fin, har Sony brukt mer tid på å jobbe med innmaten. Inni finner du en harddisk på 1 TB, som er 500 GB mer enn det du fikk i den originale konsollen, eller i grunnmodellen til PS4 Slim. Det er også en forbedret Wi-Fi-antenne som bruker dual-band 802.11ac wireless-teknologi og Bluetooth 4.0 i stedet for 802.11 b/g/n og Bluetooth 2.1.

Selv om det å skifte Wi-Fi-antenne kanskje ikke virker så viktig, gjør det at PS4 Pro kan laste ned spill raskere. Et 160 MB-spill (Pac-Man 256) lastes ned på under ett minutt med en 15Mbps-tilkobling – noe som alltid burde ha vært tilfelle, men som ikke var det, på den gamle PS4-konsollen.

PS4 Pro-kontrollen

Små endringer fra den forrige

Kan brukes både kablet og trådløst

Ny lysstripe lagt til på fremsiden av kontrollen

Men en ny konsoll trenger en ny håndkontroll, og Sony har disket opp med nettopp dette.

Kontrollen som følger med den nye PS4 Pro er den samme som vil følge med alle PlayStation 4 Slim-konsoller fra nå av.

Den inneholder, i bunn og grunn, svært små justeringer fra den gamle DualShock 4 som du har brukt i årevis allerede. Det er nå en lysstripe bygd inn i touchpaden – hvilket er nyttig når du ikke har lyst til å snu kontrollen rundt for å finne ut hvilken spiller du er – men viktigst av alt er trigger-knappene forbedret, og kontrollen føles nå noe lettere i hendene.

I tillegg kan kontrollen også bytte sømløst mellom Bluetooth og kablet modus når den er koblet til systemet via USB-kabel. Selv om det kanskje ikke høres veldig stort ut, kan det for en proffspiller utgjøre forskjellen mellom seier (med medfølgende premiepenger i e-sport-turneringer) og tap.