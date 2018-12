Test: PlayStation Classic

Image 1 of 21 Korttest av hvert eneste PlayStation Classic-spill På PlayStation Classic er det forhåndsinstallert 20 spill av varierende kvalitet. Alle er innebygd, inkludert spillene med flere plater, som et lite bibliotek over tidlige spill. Men merk deg at listen er låst, sik at du ikke kan legge til flere spill på denne konsollen. Lagringsplassen kan heller ikke utvides, og den har ikke internettilkobling. Her er en rask gjennomgang av spillene som følger med.

Image 2 of 21 Battle Arena Toshinden Et solig kampspill som konsentrerer seg om våpenbasert kamp, som er basert på taktikk, og går sakte frem. Det er ikke på noen måter et dårlig spill, men det er heller ikke klassisk PlayStation.

Image 3 of 21 Cool Boarders 2 Det var bra for sin tid, men slalåm i nedoverbakke virker litt for enkelt i våre dager. Snøbrett var en ny sport midt på nittitallet, men nyhetsverdien er ikke lenger nok til å gi dette spillet noen holdbar verdi.

Image 4 of 21 Destruction Derby Visuell gjengivelse av skader på biler i spill var en åpenbaring da Destruction Derby ble lansert, og det å smadre bilder sønder og sammen er fortsatt kjempegøy. Grand Theft Auto har tatt dette utrolig langt. Men håndteringen, mangelen på delt skjerm og ulike modi gjør at du fort blir lei av Destruction Derby. Det er synd at ikke den overlegne arvtageren ikke er tatt med her i stedet.

Image 5 of 21 Final Fantasy VII Et av tidenes beste JRPG-spill, der du følger en rufsete gruppe frihetsforkjempere på et episk oppdrag for å redde en futuristisk fantasiverden. Den finnes tilgjengelig for neste alle plattformer i våre dager, men det er fortsatt fantastisk, og fortjener å oppleves av alle RPG-tilhengere.

Image 6 of 21 Grand Theft Auto Dette er spillet der det hele begynte for Grand Theft Auto-serien, og det vil nok være en overraskelse for alle som bare har spilt 3D-utgavene. Det er primitivt etter våre dagers standarder, et sandkassespill du spiller ovenfra og ned. Det er fortsatt morsomt å herje rundt i gatene og skape kaos, men det har aldri vært visuelt tiltalende, og det ser enda verre ut når bildene er blåst opp til vår tids skjermstørrelser.

Image 7 of 21 Intelligent Qube Intelligent Qube, som ellers er kjent som «Kurushi» i Europa, er som et lite mareritt i Escher-stil, der fallende blokker truer en flyktende hovedperson i mørke og skumple labyrinter. Lys opp de riktige blokkene ved å trå på dem, og la blokkene falle ned på dem for å eliminere dem. God hjernetrim.

Image 8 of 21 Jumping Flash Et merkelig spill som på den tiden godt demonstrerte hva 3D-spill kunne være gode for. Jumping Flash er som et plattformspill, men spilles fra en førstepersonsperspektiv. Den polygonale vertikaliteten fremkaller fremdeles svimmelhet, men i dag oppleves det mer som en eksperimentell demo enn som et fullverdig spill.

Image 9 of 21 Metal Gear Solid Metal Gear Solid må regnes som grunnfjellet til moderne gaming, og er fremdeles en fantastisk spionasjethriller. Det har tålt tidens tann utrolig godt, med en cinematisk aura som fremdeles mange spill sliter med å oppnå i vår tid. Det beste spillet på PlayStation Classic.

Image 10 of 21 Mr Driller Et sjarmerende problemløsningsspill der du graver under bakken mens du forsøker å hindre lufttilførselen i å ta slutt og blokker i å falle ned på deg. 2D-grafikken og de friske fargene gjør at det ikke ser så verst ut på PlayStation Classic.

Image 11 of 21 Oddworld: Abe's Oddysee Abe’s Oddysee var merkelig allerede ved lanseringen i 1997, og det er fortsatt helt utrolig rart. I dette spøkefulle sci-fi-spillet er du en utenomjordisk slave som har rømt fra sine herrer. Slitsomt, men en morsom kuriositet i 2D.

Image 12 of 21 Rayman Rayman er nydelig animert og merkelig skrudd sammen, men fortsatt morsomt å spille. Her utnyttes en kraft som var uhørt før PlayStation ble skapt, og Rayman er presset til 2D-spillenes yttergrense for sin tid. Det er fortsatt gøy å spille.

Image 13 of 21 Resident Evil Director's Cut Før hvert eneste spill i verden hadde an zombiemodus, var det i Resident Evil du først fikk oppleve zombier som kravlet opp av gravene sine på en troverdig måte. Kontrollene får det til å virke mer utdatert enn det fortjener, men denne sære hyllesten til George A. Romeros zombiefilmer banet vei for vår tids besettelse for råtnende mennesker. Resident Evil 2 var bedre, men det er likevel verdt å bruke tiden på.

Image 14 of 21 Revelations: Persona Persona-serien har først nylig fått noe av anerkjennelsen den fortjener, og dette er en kjærkommen mulighet til å bli kjent med originalen. Det er et merkelig JRPG-spill og ungdom i Tokyo som kjemper mot demoner, og er vel verdt en titt, selv om det ikke er serien på dens aller beste.

Image 15 of 21 Ridge Racer Type 4 Dette er utvilsomt det beste billøpsspillet på PlayStation (og særlig hvis du foretrekker arkademoro fremfor autentisitetsfokuset i Gran Turismo). Ridge Racer Type 4 får det beste ut av maskinvaren, med spennende baner, en god karrieremodus og noen kule låter å høre på.

Image 16 of 21 Super Puzzle Fighter II Turbo Hvis du blander Street Fighter med Tetris, får du noe som minner litt om Super Puzzle Fighter II Turbo, der du lenker sammen fargede edelsteiner for å sanke poeng. Det er et morsomt arkadespill (som også var med på alle konsollene opp til PS3), med sjarmerende varianter av karaktergalleriet fra Street Fighter.

Image 17 of 21 Syphon Filter Det var ikke like bra som Metal Gear Solid da det kom ut, og det er ikke bedre nå heller. Syphon Filter er mer action-orientert enn konkurrenten fra Konami, som har mye av den samme spiontematikken. Med dens bruk av et tredjepersonskamera over skulderen fra en tid da kamerakontrollen var litt vel primitiv, kan den intense handlingen være litt vanskelig å holde ut med. Men utvalget av innovative dingser er det fortsatt morsomt å leke seg med.

Image 18 of 21 Tekken 3 Dette er med solid margin det beste slåsspillet på PlayStation, og akkurat den typen spill PlayStation Classic burde ha lagt mer vekt på. Her er utvalget av kampkarakterer godt, kampstilen spennende og det finnes massevis av valgmuligheter, slik at du virkelig kan gå i dybden.

Image 19 of 21 Tom Clancy's Rainbow Six Rainbow Six var et tidlig forsøk på et teambasert, enspillers førstepersons skytespill, og det var viktig for utviklingen av taktisk action i FPS-sjangeren. Det er imidlertid tregt og ganske kjedelig etter vår tids standard, noe som gjør det lite fristende å spille.

Image 20 of 21 Twisted Metal Dette er det tredje billøpspillet på PlayStation Classic. Twisted Metal ble tatt godt imot i sin tid, med kampscener mellom Mad Max-aktige kjøretøy. Det er fortsatt gøy i små doser, men ingen klassiker.