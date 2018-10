Test: OnePlus 6T

OnePlus 6T er den mest komplette telefonen OnePlus har lansert hittil. Prisen og det at den har flere nye funksjoner – blant annet fingeravtrykksleser i skjermen og et større batteri – gjør at dette til sammen er en av de beste telefonene du kan kjøpe akkurat nå.

Det er mye å lansere to flaggskiptelefoner på ett år – selv for et merkenavn som OnePlus – og det er ikke alltid det fungerer.

Ofte er det rett og slett ikke blitt nok ny teknologi tilgjengelig til å rettferdiggjøre en oppgradering, og å slippe en ny telefon hver sjette måned kan slite ut selv den mest ihuga telefon-fantast.

OnePlus har derimot fulgt en «to telefoner i året»-strategi siden de lanserte 3T i 2016, og samtidig har de heller aldri bundet seg til å lansere en ny T-modell hvert år.

OnePlus sier selv at de kun lanserer en T-modell om teknologien har kommet langt nok og det er viktig å forbedre en modell før neste generasjon. Og OnePlus 6T bekrefter at denne strategien kan ha noe for seg, for den føles virkelig som et steg opp fra OnePlus 6 som ble lansert tidligere i år.

Ikke misforstå oss, vi elsket OnePlus 6. Den fikk 4,5 stjerner i vår test og vi hyllet den for å ha masse kraft og det premiumpregede glass-designet. Samtidig er OnePlus 6T rett og slett bedre enn forgjengeren på nesten alle mulige måter.

Derimot er det ingen ny «må-ha»-funksjoner som fatter interessen vår umiddelbart, men den er helt klart mer enn en fotnote på veien mot OnePlus 7.

OnePlus 6T: Lanseringsdato og priser

Det ser ut som om det allerede er mulig å forhåndsbestille OnePlus 6T hos NetOnNet, mens salgsstart er satt til 06.11.2018 både der og på nettsiden til OnePlus. NetOnNet er blitt offisiell partner for OnePlus i Norge.

Prisen for 6T starter på 5795 kr for modellen med 6 GB RAM og 128 GB lagring, om du vil ha litt mer arbeidsminne så vil 8 GB RAM og 128 GB lagring koste deg 6295 kr. Topp-modellen med 8 GB RAM og 256 GB lagring vil koste deg 6795 kr.

OnePlus 6T kommer i to farger, nemlig «Midnight Black» og «Mirror Black». Mens du får «Mirror Black» til både 6 GB og 8 GB-modellen, så må du opp til 8 GB-modellen for å få «Midnight Black».

Design

OnePlus fortsetter å foredle eget visuelt uttrykk som de har gjort i de foregående generasjonene av sitt flaggskip. OnePlus 6 føltes på mange måter som en kulminasjon av mye hardt arbeid – en flott enhet som ikke sparte på noen av nødvendighetene, hvilket eldre telefoner var skyldig i.

OnePlus 6T er ikke unik på dette punktet, faktisk er det bare noen få endringer. Disse er til gjengjeld godt implementert og nødvendige.

Som OnePlus 6 så har 6T glassflater foran og bak, og du kan velge mellom de to fargene «Mirror Black» og «Midnight Black». Ikke akkurat det største utvalget når det kommer til farger, men i rettferdighetens navn så ser den speilblanke modellen ganske så annerledes ut sammenlignet med den matte.

Vi antar at OnePlus kommer til å introdusere flere fargevalg etterhvert. Det kan hende vi kommer til å få en rød og en hvit modell også, slik som vi har sett med foregående OnePlus-telefoner. Så langt er det ingen offisielle uttalelser om ytterligere fargevalg.

Telefonen er behagelig å holde, og sitter godt i hånden, og med sine 157,5 x 74,8 x 8,2 mm er det ikke en stor telefon.

Siden fingeravtrykkleseren er flyttet så er baksiden av telefonen ryddig, og bortsett fra utstikkeren med kameraer er baksiden tom, noe som bidrar til at den føles behagelig i hånden.

På venstre side av telefonen finner man av/på-knappen, som fungerer som én av mulighetene du har til å vekke telefonen. Den andre metoden er å trykke to ganger på skjermen. Over Av/på-knappen finner du den populære varslingsbryteren, som lar deg bytte raskt mellom stille, vibrering og full ringelyd.

Dette er noe du også finner på iPhone, men så langt ikke noe man finner på mange Android-modeller, og det er en funksjon vi finner veldig nyttig når du kjapt ønsker å slå av varslinger og ringelyd.

På høyre side av telefonen finner du volumknappene som er lette å nå, og på bunnen av telefonen finner vi USB Type-C flankert av to høyttalere.

Image 1 of 3 Image 2 of 3 Image 3 of 3

Mens vi er inne på hva som finnes på bunnen av telefonen så er det en ting som det har blitt snakket mye om, men som ikke er å finne der. OnePlus har nemlig droppet utgangen for hodetelefoner. Dette er noe som ikke har falt i smak blant mange OnePlus-fans, som ønsker å beholde porten for å plugge inn sine hodetelefoner.

OnePlus prøver å bøte på dette ved å inkludere en 3,5 mm til USB Type-C adapter i boksen, slik at du fortsatt kan benytte dine kablede hodetelefoner. Samtidig så oppfordres du til å benytte øretelefoner med Bluetooth som et alternativ. Vi ser ikke noe stort problem med dette nå som mange andre produsenter har gjort det samme, men det er allikevel noe som vil være et avgjørende punkt for noen.

Det er tross alt en merkelig avgjørelse siden OnePlus har gjort mye ut av at de har beholdt utgangen mens andre har droppet den, men om du allerede har hodetelefoner eller øreplugger med blåtann vil du ikke merke mye til at den er tatt bort. Men som sagt vil ikke alle ta like lett på dette.

Skjerm

Dette er et av punktene som har endret seg en god del fra OnePlus 6, som var den første telefonen fra produsenten som fikk minimale rammer og et skjermhakk.

Det samme vil du finne i 6T, bortsett fra at skjermhakket har blitt krympet ned til hva som kan kalles en tåredråpe-design. Det tar opp relativt lite plass, noe som igjen betyr at det er mer skjerm øverst til venstre og høyre på enheten.

Skjermen er en 6,41-tommers AMOLED-skjerm, men siden telefonen ikke er så stor i forhold til skjermstørrelsen føles det ikke som en storskjermtelefon når den er i hånden. Den har et 19,5:9 størrelsesforhold, som gjør den lengre enn andre telefoner.

På papiret skal skjermen utgjøre 86 prosent av forsiden på telefonen, og det er ikke like mye som mange av alternativene på markedet. Men det er ikke noe du kommer til å legge merke til i daglig bruk.

Oppløsningen er på 2340 x 1080, med 402 piksler per tomme, og bildekvaliteten er fantastisk. AMOLED-teknologien gir dype farger, og vi er store tilhengere av bildekvaliteten du i 2018 får med et panel som har relativt lav oppløsning.

Den kanskje største oppdateringen er hvordan du låser opp OnePlus 6T – den har nemlig en fingeravtrykksleser som er integrert i skjermen.

Dette er den nye teknologien vi har begynt å se i flere og flere smarttelefoner, som blant annet Oppo Find X, Vivo Nex og Huawei Mate 20 Pro. Også Samsung jobber med å integrere fingeravtrykkleseren i skjermen. Ved å ha den i front av enheten, integrert i skjermen, så er den lettere å treffe og tar ikke opp plass. Noe som igjen betyr at du har mer plass til mer skjerm.

Image 1 of 2 Image 2 of 2

Det tok oss litt tid å bli vant til å låse på enheten ved å holde fingeren på skjermen, men når vi først ble vant til det så syntes vi det var både en nøyaktig, rask og fornøyelig måte å låse opp telefonen på.

Vi hadde noen situasjoner der leseren ikke registrerte fingeren med en gang, og vi synes at fingeravtrykkleseren på Huawei Mate 20 er noe raskere. Når det er sagt så fungerte leseren stort sett som den skulle, og det var en god måte å låse opp telefonen på.

I tillegg kan du også aktivere «Face Unlock» og bruke den samtidig. Når du bruker både fingeravtrykk og ansiktsgjenkjenning så er responstiden nær umiddelbar, ved at den av de som først gjenkjenner deg låser opp telefonen.