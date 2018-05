Test: OnePlus 6

OnePlus 6 er den mest polerte og premiumpregede smarttelefonen selskapet har laget i sin korte levetid.

Alle overflater er av glass, og det gjør at den står seg godt ved siden av flaggskipmodeller som Samsung Galaxy S9 og iPhone X . I tillegg får du en stor 6,28 tommer skjerm komplett med tidsriktig sort hakk, dobbelt kamera, kombinasjon av fingeravtrykkleser og ansiktsgjenkjenning, og opptil 256 GB lagring.

Den har også fått flere grunnleggende forbedringer sammenlignet med OnePlus 5T (og OnePlus 5 ) som den erstatter, og tross at den ikke er direkte nyskapende så er OnePlus 6 en attraktiv totalpakke som holder seg relevant i 2018.

Lanseringsdato, pris og tilgjengelighet

Lanseringsdatoen for OnePlus 6 er 22. mai.

Begynner på 4999 kr for 64 GB-utgaven.

Den offisielle lanseringsdatoen til OnePlus 6 er 22. mai, og vi vet den slippes først i Nord-Amerika, Europa og India.

OnePlus samarbeider med Telia om salget i Norge, og det er også de som står for popup-eventen i Oslo 22. mai. Ellers ser det ut til at telefonen allerede er i salg fra enkelte norske nettbutikker.

Den rimeligste utgaven av OnePlus 6 med 6 GB RAM og 64 GB lagring går for 4999 kroner, noe som faktisk er mindre enn prisen OnePlus 5T ligger på i norske nettbutikker.

Neste steg opp er 128 GB-utgaven som også har 8 GB RAM, og den ligger på 5699 kroner.

Toppmodellen byr på sin side på 8 GB RAM og 256 GB lagring, og for den må du ut med 6099 kroner.

Alle disse prisene ligger altså godt under hva du må ut med for toppmodeller som Samsung Galaxy S9, iPhone 8, LG G7 ThinQ og Sony Xperia XZ2, men hvis du er på jakt etter et rimeligere alternativ kan Huawei Honor 10 være verdt en titt.

Nedenfor får du en nærmere titt på OnePlus 6:

Skjerm

OnePlus' største skjerm til nå med 6,28 tommer.

Full HD og optisk AMOLED med 19:9-forhold.

Skjerm-til-telefonforhold på 84%.

Skjermen er en av de mest imponerende sidene ved OnePlus 6. Faktisk er dette den største skjermen selskapet noen gang har puttet inn i en telefon, og med sine 6,28 tommer og full optisk AMOLED-teknologi overgår OnePlus 6 den 6,1 tommer store skjermen til 5T med god margin.

OnePlus fortsetter også å bruke det populære 19:9-formatet, og du får dermed en høyere skjerm som gir deg god plass til å rulle gjennom lister som for eksempel Twitter-strømmen din.

Selv om skjermen er større, er oppløsningen likevel «bare» full HD. Helt nøyaktig snakker vil 2280 x 1080, og det gir oss den samme pikseltettheten som på tidligere OnePlus-flaggskip med 402 ppi.

I en verden der QHD raskt begynner å bli normen i den øvre delen av mobilmarkedet, er skjermoppløsningen helt tydelig et punkt der OnePlus har valgt å spare inn så de kan holde totalkostnadene nede.

På egen hånd ser skjermen lyssterk og frisk ut, og den leverer flotte detaljer. Legger du den ved siden av en Galaxy S9 ser du imidlertid at den ikke holder helt det samme nivået, men tar du prisen med i betraktningen er det egentlig ikke noe stort problem.

Med reduseringen av skjermkantene oppe og nede, dekker skjermen til OnePlus 6 84% av fronten på telefonen. Det vil nok de som setter spesielt stor pris på store skjermer glede seg over, men det har sin pris: OnePlus har samtidig gitt det nye flaggskipet sitt et sort hakk som minner om det kontroversielle iPhone X-hakket mange elsker å hate.

Hakket er mindre enn det på Apples toppmodell, men større enn det du finner på Essential Phone , og det ligner ganske mye på det vi kjenner fra Huawei P20 .

OnePlus er opptatt av å understreke at hakket ikke bare er et forsøk på å gjøre det samme som alle andre. En talsmann for selskapet fortalte oss at de kjenner godt til trenden som går mot stadig større skjermer som dekker mer av telefonene, og avgjørelsen om å gi OnePlus 6 et slikt hakk ble vurdert nøye.

– Vi vil levere den beste teknologien akkurat nå, og siden vi kun lager ett produkt av gangen må vi være trygge på teknologien vi putter inn i enhetene våre. For øyeblikket er et hakk den beste løsningen, og i det store og det hele handler det egentlig om skjermen og ikke hakket.

Enten du er for eller imot hakk, har det i det minste en funksjon på OnePlus 6 – det gir nemlig plass til både frontkameraet, ørehøyttaleren, en varsellampe og lyssensoren.

Er du ihuga motstander av slike hakk, kan du i praksis også skjule det ved å gjøre skjermen på hver side sort slik at du får en sammenhengende sort linje.

Valget er altså ditt, men vi synes det er noe tilfredstillende med hvordan skrivebordsbakgrunnen bretter seg rundt det sorte feltet. Kankje det er bare oss ...

Når du tar OnePlus 6 ut av esken, vil du fort oppdage at den kommer med en forhåndsinstallert skjermbeskytterfolie. Det kan være fint, men det går også litt utover helhetsinntrykket av telefonen, i tillegg til å fungere som en støv- og fingermerkemagnet.

Folien er enkel å fjerne slik at du får frem det eksklusive utseendet, men da øker jo samtidig sjansen for at skjermen skal utsettes for riper og hakk. Dermed er det opptil deg hva du synes er viktigst.