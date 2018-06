Test: OBS Studio

OBS Studio er det mest funksjonsrike gratis skjermopptaks- og strømmeverktøyet for spillere, og du får alt du trenger for å oppnå et profesjonelt resultat. Det kan ta litt tid å bli kjent med grensesnittet, men det er verdt innsatsen.

YouTube gir hvem som helst mulighet til å være en kringkaster, men for å komme i gang må du ha et program som kan håndtere og kombinere innholdet ditt. Det kan være noe så enkelt som et opptak du har gjort på et videokamera, men det er også sannsynlig at du etter hvert vil gjøre noe litt mer komplekst med flere kilder.

OBS Studio Last ned her: OBS Studio Utvikler: Jim Operativsystem: Windows, Mac, Linux Versjon: 20

Med OBS Studio kan du ikke bare spille inn direkte fra webkameraet og en mikrofon – du kan også klippe inn opptak fra spill, legge til eksisterende video og stillbilder, strømme et vindu eller utsnitt av skjermen din, og mye mer.

Som du kanskje har gjettet fra navnet er OBS Studio et programvarestudio, og det gir deg altså mulighet til å jobbe med flere kilder og blande dem sammen til en sømløs videostrøm.

En slik kilde kan for eksempel være en innspilt video, noe som er et godt valg hvis du vil ha mulighet til å gå tilbake og redigere ut feil, eller bare vil ha mulighet til å ta en ekstra gjennomgang før du publiserer. Alternativt kan du live-strømme og mikse samtidig.

Støtte for alle de viktige strømmenettstedene er på plass, inkludert Twitch, YouTube, DailyMotion, beam.tv, Livecoding.tv, Facebook Live og Restream.io.

Brukeropplevelse

OBS Studio kan virke litt mystisk i begynnelsen, og du får lite veiledning og informasjon om hvor du skal begynne. Er du ikke vant til denne typen programvare, kan det derfor være du må prøve og feile litt.

OBS Studio er det perfekte verktøyet når du skal live-strømme til Facebook, Twitch eller YouTube.

Det kan virke skremmende å skulle mikse videoopptak på direkten, så det kan være lurt å prøve deg på noen testvideoer først. Arbeidsflyten er nemlig ikke særlig intuitiv og krever litt tilvenning, men det er ikke verre enn at du får det til med litt trening.

Den nyeste versjonen av OBS Studio har fått et modulært grensesnitt, som lar brukerne aktivere, deaktivere og flytte ulike elementer etter eget ønske. Du får også et nytt valg som lar programmet automatisk velge den beste serveren for strømming til Twitch. Du finner en komplett oversikt over endringer i lanseringsnotatene.

