Test: Nye iPad (2017)

Nytenkning kan være litt av en utfordring på dagens nettbrettmarked. Det gjelder også for Apple. Med iPad Pro fikk vi muligheten til å jobbe på en helt ny måte, og vi fikk også et hav av tilbehør til 12,9-tommers-utgaven og de mindre nettbrettene. Men hva nå, om du ikke er interessert i alle de ekstra funksjonene?

Ta en grundig kikk på dette nettbrettet. Det har førsteklasses spesifikasjoner, et superflott design og strålende funksjoner, men til en lavere pris.

Det minner om iPad Air 2 , som det erstatter i Apples sortiment, og som vi tildelte fem stjerner i vår test her på TechRadar. I likhet med iPad Air 2 er nye iPad en blanding av iPad Pro og iPad 4 mini, men med et par få nøkkeloppgraderinger.

Det gjør alt i alt nye iPad til et bedre allround-nettbrett.

Nye iPad - pris og lanseringsdato

Er allerede lansert fra Apple og andre forhandlere

Billigere enn iPad Air 2 ($ 329 / £ 339 / AU$ 469)

Prisen er enda lavere nå. Vi har sett den til salgs for £ 279 / $ 300

Nye iPad er billigere enn iPad Air 2, da den var til salgs på Apples hjemmeside. Og det er verdt å bite seg merke i. For det er generelt vanskelig å få tak i prisvennlige produkter fra Apple. Det virker som at prisen på en iPhone stiger i takt med at nye familiemedlemmer kommer til.

Den nye iPad-utgaven har en listepris på $329/£339/AU$469 for en 32 GB Wi-Fi-modell, og vil du ha modellen med 128 GBs lagringsplass og mobilnett, ligger prisen på $559/£ 559/AU$799.

Det finnes ingen versjoner på 256 GB eller 512 GB av denne iPad-en.

Vi har sett eksempler på at prisen for 32 GB-versjonen har falt til £279 / $300 gjennom salgsperioden. Prisen på iPad-en med 128 GB og mobilnett ligger noenlunde på samme nivå, men du kan være heldig og finne et godt tilbud hos en av forhandlerne.

Design og skjerm

Samme design som tidligere iPad-er, men den ser fortsatt flott ut

Tykkere og tyngre enn iPad Air 2

Lett å holde, og den har 9,7-tommers skjerm, noe som gjør den godt egnet til å se filmer på

Hvis du allerede er vant til at bruke en iPad Air 2, virker designet på nye iPad kanskje kjent. Den nye versjonen er litt tykkere enn iPad Air 2, men det er neppe noe du legger merke til, for den er fortsatt 7,5 mm tykk. Den veier 469 gram, og bruker du den når du pendler, er den god nok å håndtere. Du skal likevel regne med å måtte bruke begge hendene, for med målene: 240 x 169,5 x 7,5 mm kan den være vanskelig å holde med én hånd.

Tykkelsen på denne iPad-en har fått mye oppmerksomhet, men til hverdagsbruk betyr ikke det noe. Også iPad Air 2 er utrolig tynn og lett, og hos denne utgaven legger du knapt merke til «det lille ekstra».

Baksiden av iPad-en er i metall. Selv om metallet føles glatt, får man et godt grep om den. Man kan ikke komme utenom at iPad fortsatt er det flotteste nettbrettet du kan få tak i, og de runde hjørnene gjør den behagelig å holde i hendene.

Vi anbefaler at du kjøper et cover til iPad-en din, så du unngår at den får skraper når du tar den opp fra vesken. Metallet på baksiden får nemlig lett riper, og det vakre ytret til iPad-en kan også forringe om du ikke jevnlig tørker av fingeravtrykk.

Nye iPad fås i gull, sølv og grå. Dessverre har ikke Apple inkludert en rød versjon, som ville ha matchet den friske, røde fargen på iPhone 7 og iPhone 7 Plus.

Som hos tidligere iPad-modeller har også denne utgaven innebygget fingerskanner, så du kan bruke Touch-ID til å åpne den og sikre at innholdet ditt ligger gjemt bak låsen.

Knappen er plassert like under skjermen og er ikke spesielt lett å treffe med tommelen med mindre iPad-en ligger på bordet, så vi bruker normalt sett en tradisjonell adgangskode.

iPad-en har en 9,7-tommers skjerm med en opløsning på 2048 x 1536 piksler. Du har 264 piksler per tomme til rådighet, det samme som iPad Pro-modellene.

Retina-skjermen er Apples måte å fortelle at du ikke vil tenke over pikselkvaliteten, fordi den rett og slett er så høy. Det er vi enige med Apple i, og i den perioden vi prøvde den, så alt fantastisk ut.

Skjermen er lys — spesielt hvis man sammenligner med originale iPad Air. Det gir nettbrettet et kjempeforsprang sammenlignet med konkurrentene på markedet.

Også skjermstørrelsen er verdt å hefte seg ved hos nye iPad. iPad Pro 12,9 er simpelthen for stor til hverdagsbruk. Her har Apple gjort et godt grep. Stor nok til å se innhold på, liten nok til at den er behagelig å bruke.