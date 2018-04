Test: Nokia 8 review

Nokias «comeback» er kanskje det mest interessante på mobilfronten i 2017, og med introduksjonen av Nokia 8, ser det nå ser det ut til at den første produktlinja er komplett.

Tidligere i år kunne HMD Global avsløre at de ville annonsere nye telefoner under Nokia-navnet, og vi har allerede sett Nokia 3 , Nokia 5 og Nokia 6 , som alle var middels gode til gode enheter i prisklassen mellom billig og dyr.

I tillegg fikk vi den store PR-suksessen med den nye Nokia 3310 , som fikk folk til å lene seg litt fremover i stolen og følge med. Og nå gir selskapet oss endelig flaggskipet vi alle har ventet på.

Nokia 8 pris og slippdato

Tilgjengelig nå i Norge fra september 2017

Pris ved slipp 5490 kroner

Koster nå rundt 5000 kroner.

Nokia 8 lå først an til å bli en del dyrere enn de omtrent 5500 kronene den kostet da den først ble tilgjengelig i norske butikker, og er med det billigere enn telefoner som Samsung Galaxy S8 og OnePlus 5T, men fortsatt godt plassert i det høyere prissjiktet.

Hovedfunksjoner

Hovedkamera med dobbel bildebrikke tar svært pene bilder med liten dybdeskarphet

Ny «Bothie»-modus tar bilder med kameraet foran og bak samtidig

Siden Nokia 8 er selskapets første flaggskip på noen år er det lagt mye vekt på kameraet, som også var et av de viktige fokusområdene til de forrige, Windows Phone-baserte telefonene fra Nokia fra 2014.

Nokia 8 kommer med en dobbelt hovedkamera som kan ta pene bilder med lav dybdeskarphet, altså der bakgrunnen er ute av fokus, og bruker en RGB- og sort-hvitt-brikke om hverandre for bedre bilder i dårlig lys.

Kameraet er også produsert i samarbeid med Zeiss, men det er uklart nøyaktig hva den tyske linsespesialisten har tilført.

En mengde ekstrafunksjoner er klemt inn i et forsøk på å gjøre dette til et av de beste telefonkameraene på markedet.

En du kanskje har hørt om er den nye «Bothie»-modusen (som i «begge»), som tar bilde med kameraene foran og bak samtidig, slik at du kan fotografere det som skjer bak telefonen – sannsynligvis deg selv – i tillegg til det som skjer foran deg.

Og oppå der igjen har vi også lydopptak med Nokias OZO 3D Audio, som skal gjøre videoene vi tar opp enda mer virkelighetsnære.

Design og skjerm

En av de peneste telefonene fra Nokia noensinne

Bakside av heldekkende metall, i fire forskjellige farger med ulike utførelser

Glimrende 5,3-toms QHD-skjerm med godt lys og sterke farger

Designet er et nøkkelelement ved Nokia 8, og det er en av de peneste, om ikke den peneste, telefonen vi noensinne har sett med Nokias logo på baksiden.

Selve skallet er i helstøpt aluminium med metallkanter, men selv om baksiden er i metall, har «finpussen» mye å si for hvordan den føles i hånden.

Den kommer i metallgrå og -blå, men begge disse har en matt uførelse, og ser litt stusslige ut ved siden fargevariantene i blankpolert blått eller kopper.

I vår test har vi brukt de metallgrå og blanke blå utgavene. Den blanke blå er definitivt den mest iøynefallende, men du bør kanskje investere i et deksel til den likevel, siden vi endte opp med noen riper etter å ha brukt den i bare en ukes tid.

Selve kroppen på telefonen er tynn, og måler ikke mer enn 7,9 millimeter på det tykkeste, men den ligger komfortabelt i hånden siden kantene er avrundet.

Nokia 8 specs Vekt: 160g

Mål: 151,5 x 73,7 x 7,9 mm

OS: Android 7.1.1, klar for oppgradering til Oreo

Skjermstørrelse: 5,3 tommer

Oppløsning: 1440 x 2560

CPU: Snapdragon 835

RAM: 4GB RAM

Lagringsplass: 64GB

Batteri: 3,090mAh

Kamera, bak: 13MP + 13MP (dobbelt kamera)

Kamera, foran: 13MP

De med litt mindre hender kan også komme til å like denne, da den kommer med en 5,3-tomms skjerm. Det er en LCD-skjerm med QHD-oppløsning og 700 nits lysstyrke – det er mye på en smarttelefon, og bør bety at skjermen vil være enkel å se selv i blendende sollys.

Videoer ser flotte ut på Nokia 8, men med en så liten skjerm er det uklart om QHD-oppløsningen egentlig er nødvendig. Det gjenstår å se om Nokia har planer om å gi telefonen noe funksjonalitet for virtuell virkelighet (VR).

Men hvis du vil ha kjempefin vanlig video, vil den svært lyse skjermen og den høye oppløsningen passe godt for deg. Her får du 554 piksler per tomme, selv om den ikke kan konkurrere med telefoner som Sony Xperia XZ Premium, som har 4K-oppløsning på sin skjerm.

Du kan se antennebåndene langs toppen og bunnen av telefonen, men uten at de reduserer det helhetlige uttrykket. De er plassert slik de er for å gi deg best mulig signal mens du holder telefonen.

Under skjermen finner vi en fingeravtrykkleser, plassert mellom de to navigasjonsknappene, slik at den er lett å nå for å låse opp telefonen. Vår erfaring er at den er kjapp til å låse opp telefonen, men den er ganske liten, så du må plassere fingrene nokså presist oppå den.

Nokia 8 er ikke vanntett slik som Samsung Galaxy S8 eller iPhone 7, men den er sprutsikker og IP54-sertifisert, noe som bør bety at du skal kunne bruke den i regnet uten å bekymre deg for å drukne innmaten.