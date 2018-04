Test: Nintendo Labo

Nintendo Labo er en innovativ ny utgivelse fra Nintendo, og et godt eksempel på at spill kan være både morsomme og lærerike. Her får både små og store timesvis med moro.

Hver gang noen nevner Nintendo Labo og alt papptilbehøret, går tankene våre til en spesiell episode av SpungeBob Squarepants. I den episoden finner Spungebob og Patrick en tom eske som de bruker til å skape magiske verdener sammen, mens Squidward blir stående utenfor fordi han mangler tålmodighet og fantasi. Dette oppsummerer ganske godt hva som trengs for å ha glede av Nintendo Labo.

Labo handler nemlig først og fremst om å eksperimentere og finne nye måter å få ting til å fungere på. På den måten har Nintendo skapt en gullgruve av kreativt potensial og tilsynelatende uendelige måter å leke på, men du må være forberedt på å bruke fantasien og legge ned en del arbeid hvis du skal få mest mulig ut av det.

Hvordan det virker

Se! Jeg er en robot!

Labo er enda et eksempel på hvordan Nintendo bruker enkel teknologi på innovative måter. På den høyre Joy-Con-kontrolleren finner du en infrarød sensor, og på hver av Toy-Con-delene du bygger av papp setter du hvite klistremerker på helt bestemte steder. Disse i kombinasjon med bevegelseskontrollene og HD-ristefunksjonen, får til sammen alt til å kommunisere og interagere med hverandre og påvirke hva som skjer på TV-skjermen.

Når du starter Nintendo Labo kan du velge mellom tre hovedkategorier: Make, Play og Discover. Make-kategorien inneholder alle instruksjonsguidene som viser deg hvordan du setter sammen Toy-Cons. Under Play finner du alle mini-spillene, og hver Toy-Con har minst et. Under Discover kan du grave deg dypere ned i hvordan Toy-Cons og Joy-Cons fungerer, og finne ut hvordan du løser problemer som eventuelt oppstår. Her finner du også Toy-Con Garage, men det kommer vi tilbake til senere.

Lage ting

Du var sikkert klar over det allerede, men hver eneste Toy-Con må konstrueres av papp. Er du voksen, har bygging av IKEA-møbler forberedt deg på dette. Er du et barn, blir dette en god forberedelse på bygging av IKEA-møbler.

I esken finner du en haug med flate papplater, og hver av dem er fargekodet for å indikere hvilken Toy-Con de hører til. Noen Toy-Cons krever også at du får på plass en del snørehull, hyssing og stropper, og disse følger også med i esken.

Det kan være fristende å hoppe rett på de mer komplekse Toy-Con-byggverkene som pianoet eller motorsykkelstyret, men Labo insisterer på at du skal begynne med Joy-Con-holderen. Når du har gjort det, anbefaler vi deg å gå videre til den radiostyrte bilen hvis du har kjøpt Variety-settet. Den tar bare 10-15 minutter å bygge, og den gir deg et godt innblikk i hva du kan forvente av Labo uten at du blir overveldet. Hopper du rett på robot-settet, vil du nok prise deg lykkelig for at du måtte gjennom Joy-Con-holderen først. Dette er ikke lett!

Alt er veldig ryddig til å begynne med.

Når du har funnet frem de rette pappdelene, er det bare å starte spillet, velge den Toy-Con-tingen du vil bygge, og følge instruksjonene på skjermen.

Vil klarte å bygge fiskestangen mens vi satt med beina i kryss på senga, men vi anbefaler at du sitter på en komfortabel stol ved et ryddig bord. Det vil ryggen din takke deg for, og det blir også lettere å holde orden på papplatene og delene.

Dette er viktig av flere grunner. For det første vil det raskt samle seg opp en del pappavfall, så det er lurt å samle det på ett sted. For det andre så følger det ikke med reservedeler i esken, og det er et problem for alle som har en tendens til å miste ting. Bretter du en papplate feil (som vi gjorde) eller mister et snørehull, har du fort et problem. Pass derfor på å holde delene organisert og innenfor synsrekkevidde.

Det er mange deler å holde styr på.

Vi kan berolige deg med at dette ikke trenger å bli som Simpsons-episoden der Homer prøvde å bygge en grill. Instruksjonene er enkle å følge, og de forteller deg tydelig hvilke papplater du trenger, hvordan du skal brette dem og omtrent hvor lang tid hele prosessen vil ta.

Instruksjonene er også mye mer livlige og humoristiske enn det du er vant til fra IKEA, og de byr på oppmuntrende kommentarer som aldri blir nedlatende. De foreslår også gode tidspunkter for å ta en pause når du jobber med større prosjekter. Det kom godt med da klokka plutselig var 11 på kvelden og vi bare var halvveis i robot-byggingen, mens vi lurte på hvorfor vi ikke hadde det gøy lenger.

Dette illustrerer godt at byggingen er ment å være en stor del av gleden ved Nintendo Labo, og det er ikke noe poeng å stresse gjennom byggingen for få tilgang til spillene. Skal du få mest mulig ut av Labo, må du ta deg god tid og kose deg med byggeprosessen.

Instruksjonene er fulle av pappavitser, og det gjør ingenting.

Når du virkelig kommer i gang, er byggingen nesten som terapi. Liker du ikke fargeleggingsbøker eller puslespill, anbefaler vi å prøve Labo.

Hvis du trenger å se nærmere på hvordan en del av byggverket ditt skal se ut, kan du bruke berøringsskjermen på Switch-konsollen til å rotere 3D-modellene og zoome inn og ut. Du kan også spole frem og tilbake med både berøringsskjermen og kontrollerne.

Er du utålmodig vil du sette pris på muligheten til å spole frem – det er bra at instruksjonene er detaljerte, men noen ganger blir det for mye av det gode. Når en Toy-Con har flere identiske deler, blir det litt mye å bli fortalt hvordan du setter sammen hver eneste en av dem.

Når Toy-Con-byggverket er ferdig, plasserer du bare Joy-Con-kontrollerne der instruksjonene sier. De sitter faktisk overraskende godt fast, og vi var aldri bekymret for at de skulle skli ut og falle i gulvet. Ikke opplevde vi at vekten av dem kunne komme til å skade pappen heller.

Du er ganske optimistisk hvis du tror du kan bygge fortere enn den den oppgitte minimumstiden.

Kompleksiteten og byggetiden varierer fra Toy-Con til Toy-Con. Før du begynner får du et anslag på hvor lang tid byggingen vil ta, så du kan være sikker på at du har tid nok til å fullføre.

Nintendos anslag på 10 til 15 minutter for byggingen av den radiostyrte bilen var helt riktig. Fiskestangen derimot, ble anslått til å ta opptil to og en halv time, men vi klarte det på 1 time og 45 minutter og var veldig fornøyde.

Robot-settet vil ta minst tre timer, og vi klarte det ikke på den tiden. I stedet fordelte vi prosjektet over to dager, for at vi ikke skulle bli sprø. Når du endelig er ferdig, kan du glede deg over at du har en robotdrakt med mekaniske deler og alt.

Vi regner med at Nintendo Labo «speed-runs» ikke er langt unna.

Nintendo oppmuntrer deg også til å tilpasse Toy-Cons, og vi kunne brukt timesvis bare på det. Ved hjelp av tusjer, teip, lim og plastøyne, kan du gjøre om om de radiostyrte bildene dine til noe helt unikt.

Her er bilene vi har pyntet på.

Nintendo har planer om å selge offisielle tilpasningssett som vil inneholde Nintendo-gjenstander, men det er absolutt ikke noe du må ha. Det er bare å slippe kreativiteten din fri, og vi jobber med å gjøre om robot-settet vårt til en Blastoise Pokémon.

Spilling

Hvert sett har sin egen programvare, så de som kjøper Variety-settet får andre spill enn de som kjøper robot-settet.

Variety-settet innholder fem Toy-Cons og syv spill, og hver Toy-Con har ett hver med unntak av pianoet og fiskestangen som har to hver. Labo-spillene fremstår mer som mobilspill enn konsollspill når det kommer til dybde og grafisk kvalitet, men det gjør ingenting siden selve byggingen og eksperimenteringen i Toy-Con Garage er en så stor del av opplevelsen.

Selv om spillene er enkle, blir de likevel spennende og engasjerende fordi kontrollene er så unike og fordi du har bygget dem selv.

Et enkelt fiskespill blir mye mer gøy når du bruker en fungerer fiskestang i papp som du brukt flere timer på å bygge. Ikke minst fungerer kontrollerne veldig godt, og vi opplevde ingen forsinkelse mellom bevegelsene og det som skjer på skjermen.

Alt fungerer helt sømløst.

Spillene holder på oppmerksomheten din på ulike måter. Fiskespillet er for eksempel ekstremt enkelt, men du vil etter hvert oppdage at du må prøve deg frem før du klarer å fange større fisk. Dukkehus-spillet inneholder på sin side seks ulike minispill, og ved å kombinere delene i huset på ulike måter får du nye måter å leke med huset søte beboer på.

Fire pappfigurer gir deg timesvis med moro.

Robot-settet gir deg en annen samling av minispill, og alle dreier seg om å ha på drakten. Hovedspillet plasserer deg i en åpen by, og oppgaven din er rett og slett å knuse alt rundt deg. Ved hjelp av trinsene registrerer spillet bevegelsene dine, og dermed kan du stampe rundt og slå ting. Takket være bevegelsessensorene i Joy-Con-kontrollerne kan du også bøye deg ned for å bli til en bil og strekke ut armene for å bli til et fly. Da styrer du ganske enkelt ved å lene deg til høyre og venstre.

Kontrollerne i sekken og på hodet fanger opp bevegelsene dine.

Oppdagelser

Discover-seksjonen er også verdt å utforske. Her kan du se nærmere på hvordan de ulike settene er satt sammen, og få råd om hvordan du kan bruke dem og eventuelt reparere dem.

Grav deg ned i detaljer.

Oppdagelsesprosessen gjør seg gjeldende i alle deler av Labo. Først bygger du en Toy-Con, og lærer om hvordan den virker. Så leker du med den, og ser hvordan den fungerer i praksis. Neste steg er å begynne å tenke på hvordan du kan omprogrammere de ulike delene til å fungere sammen på nye måter. (Hva med å kjøre den radiostyrte bilen ved hjelp av fiskestangen? Ikke noe problem). Det siste steget blir å bevege deg helt bort fra de forhåndslagde settene, og programmere og bygge dine egne.

Dermed har vi kommet til det Nintendo Labo egentlig vil handle om for mange: Toy-Con Garage.

Toy-Con Garage

Toy-Con Garage viser virkelig frem magien med Nintendo Labo, og den er skjult langt inne i Discover-seksjonen.

Dette er rett og slett et visuelt programmeringsmiljø. Du velger ganske enkelt en datakilde, en handling, og et resultat av den handlingen. For eksempel kan du velge venstre Joy-Con som datakilde, velge risting som handling, og bestemme at det skal få høyre Joy-Con til å vibrere og lage lyd.

Det første du kan prøve deg på er å få Toy-Cons du allerede har til å gjøre nye ting og fungere sammen. Ved hjelp av rett kombinasjon av inndata og utdata, kan du for eksempel bruke fiskestangen til å styre den radiostyrte bilen. Du kan også få robotdrakten til å lage ulike lyder, basert på ulike bevegelser med armer og bein.

Du kan holde det enkelt.

Du kan også ta de enkleste handlinger til nye høyder. Du har kanskje allerede sett hvordan det er mulig å velte Labo Man som har en kontroller på ryggen, ved hjelp av den andre kontrolleren. Dette kan du eksperimentere videre med, og for eksempel legge til en morsom lyd eller en krasjelyd i det han faller. Det er helt opptil deg hva du gjør.

Det ser også ut som Nintendo forventer at du skal komme opp med dine egne kreasjoner, og vi har allerede sett eksempler på minibanker, salgsautomater og gitarer. Det er nok de aller mest dedikerte og fantasifulle som vil prøve seg på dette, men det blir spennende å se om ikke det vil utvikle seg et engasjert miljø av entusiaster som lager mye gøy.

Men ting blir fort komplisert.

Nintendo kommer nok til å slippe flere sett etter hvert, men i mellomtiden blir det spennende å se hva Labo-brukerne kommer opp med på egen hånd. Vi ser for oss aktive forum der dedikerte brukere pønsker ut nye konstruksjoner og samarbeider om å sette dem ut i live. Spillutviklere sier ofte at de blir imponert over hva fans får til med mods. Dette er egentlig bare et eksempel på det samme, og det vil sikre at Labo-programvaren forblir relevant lenge etter at minispillene har sluttet å være interessante.

Holdbarhet og levetid

I og med at alt er laget av papp, så var vi litt bekymret for hvor mye bruk tingene vil tåle før de blir utslitt og ødelagt.

Har du sett Toy Story-filmene vet du at unger ikke akkurat er forsiktige med lekene sine, og Veriety-settet koster tross alt 649 kr mens robot-settet koster 749 kr. Dermed er det ikke akkurat snakk om billige ting heller.

I løpet av tiden vi har hatt med Labo, har det imidlertid vist seg at pappen er overraskende robust og komfortabel å håndtere. Gjentatte brå bevegelser med robot-settet så ikke ut til å slite nevneverdig mye på delene, og tingene tålte også en tur med T-banen helt fint.

Snellen på fiskestangen varer ikke evig i hendene på et barn med konkurranseinstinkt.

Likevel er det nok uunngåelig at pappen til slutt bryter sammen, enten det er på grunn av slitasje eller som følge av påvirkning fra et entusiastisk barn.

Det er lov å håpe på at barna vil ha en følelse av stolthet og eierskap til tingene de har bygget, men det betyr også at en eventuell ulykke kan føre til enda større fortvilelse.

I lys av dette må vi anbefale at du lagrer Labo-tingene dine på et trygt sted, men det fører med seg et annet problem – når Variety- og robot-settene er ferdig bygget, tar de opp mye plass.

Bor du i en liten leilighet eller et lite hus kan det bli et problem, og spesielt hvis de må konkurrere om plassen med andre leker. Det er fullt mulig å ta ting fra hverandre og sette dem sammen igjen senere, men det er nok ikke en god løsning å gjøre det hver gang du skal bruke dem.

Vi liker

Nintendo Labo handler minst like mye om å lage ting som å spille et spill, og vi liker veldig godt at det er mulig å få timesvis med moro før du i det hele tatt har begynt å spille. Teknologien er ikke for komplisert heller, og den er brukervennlig og fungerer veldig bra.

Labo-programvaren kunne lett blitt tørr og kjedelig, men Nintendo har klart å unngå det problemet ved å tilføre personlighet og friske farger.

I tillegg er vi veldig spent på hva som kommer ut av Toy-Con Garage. Ikke bare byr den delen av spillet på et enormt potensial for læring – den oppfordrer også til kreativ tenking, og utvider levetiden til Labo dramatisk for de som er interessert i å eksperimentere.

Labo handler om mer enn å leke med papp.

I stedet for at ungene skal sitte stille og spille på Switch, har Nintendo utviklet noe som lar dem delta i byggingen av spillene. Ikke minst legger det til rette for at foreldre skal tilbringe tid sammen med barna.

Spillopplevelsene er enkle, men vi ser for oss at barn vil ha stor glede av å være med på å sette dem sammen. Her legges det opp til en innlevelse og et engasjement som VR og AR ikke har mulighet til å skape akkurat nå.

Vi likte ikke

Selv om vi er usikre på holdbarheten til Labo-delene over tid, er det ikke det som bekymrer oss mest.

Vi er mer bekymret for hvor mye plass de tar, og at det kan bli et problem for folk som bor i små leiligheter eller hus. Det kan også bli et problem at det ikke følger med reservedeler i esken, og spesielt siden Labo er rettet mot barn.

Konklusjon

Vi skal ærlig innrømme at vi lander et sted mot Squidwards ende av skalaen når det kommer til tålmodighet og fantasi, men vi hadde det veldig gøy med Nintendo Labo likevel. Det er nesten umulig å ikke la seg rive med av de morsomme kreasjonene. Skal interessen opprettholdes, vet vi imidlertid at vi må grave oss ned i Toy-Con Garage.

Dette er nok ikke et typisk Nintendo-produkt som har universiell appell. Det krever en spesiell type tålmodighet og vilje til å skape for å få mest mulig ut av Labo, og selv da kreves det fantasi og kreativitet. Samtidig tror vi Labo har et stort potensial når det kommer til læring, og vi håper og tror det vil virke inspirerende for barn.

Barn kan utvikle både kunstneriske evner og programmeringsferdigheter.

Her kan barna øve på både kreativitet og problemløsing, og vi mistenker egentlig Nintendo for å prøve å trene opp den eneste generasjonen spillutviklere. Det er nærmest som en tidlig introduksjon til tankeprosessene bak programmering, og mens de fleste spill lærer oss mekanikker for å kunne spille, så lærer vi med Labo mer om mekanikk gjennom spilling. I tillegg kan barna også oppdage en interesse for blant annet kunst eller musikk.

Læringspotensialet er altså veldig stort, og vi kan godt se for oss at Labo kan få en plass i klasserom – spesielt hvis man tar i bruk programmeringsmulighetene i Toy-Con Garage.

Det fokuseres mye på de smarte pappkonstruksjonene, men pappen er egentlig bare en liten del av Labo. Nintendo har laget en engasjerende og spennende programvare, og vi gleder oss til å se hvordan miljøet rundt vil utvikle seg.

NB: Som en del av test-avtalen med Nintendo, har vi ikke satt en stjernekarakter på denne testen.

Pris og utgivelsesdato

I Norge slippes Nintendo Labo 27. april, og du får to alternative sett å velge mellom. Variety-settet som inneholder en fjernstyrt bil, en fiskestang, et dukkehus og en motorsykkel koster 649 kroner, mens robot-settet koster 749 kroner.