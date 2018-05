Test: Kygo Sound A9/600

Du vet du har kommet langt som artist når du har kommet til det punktet at du lanserer dine egne lydprodukter. Kygo følger i så måte i fotsporene til stjerner som Dr. Dre og 50 Cent, og vårt testprodukt er toppmodellen i hodetelefonutvalget til Kygo Sound. Spørsmålet blir om disse produktene er overprisede accessoirer til kleskolleksjonen hans, eller om de faktisk kan konkurrere i det proppfulle markedet av bluetooth-hodetelefoner der vi finner aktører som Sony, Bose og Sennheiser.

Alt tilsier nemlig at Kygo Life A9/600 på alle måter er ute etter å konkurrere med nettopp kvalitetsprodukter fra slike produsenter. De er riktig nok ikke utstyrt med aktiv støydemping og konkurrerer dermed ikke med toppmodeller som Bose QC35 eller Sony WH-1000XM2, men prisen på 2000 kroner tilsier likevel at vi burde kunne forvente kvalitet i alle ledd.

Image 1 of 3 Kygo Sound A9/600 har et enkelt og stilrent design. (Image: © Truls Steinung) Image 2 of 3 De kan legges sammen og oppbevares i den medfølgende stoffposen under frakt. (Image: © Truls Steinung) Image 3 of 3 I esken finner du en oppbevaringspose, en USB-kabel og en 3,5 mm lydkabel. (Image: © Truls Steinung)

Design og komfort

Som med de andre produktene i Kygo Sound-serien, har også A9/600 et relativt minimalistisk design. I promoteringen av produktet kalles det «skandinavisk», og det kan vi godt si oss enige i. Faktisk minner de ganske mye om Urbanears' hodetelefoner som også satser på den skandinaviske minimalismen, og det er ikke nødvendigvis noen dårlig sammenligning.

A9/600 er hovedsakelig laget av plast, men de føles likevel solide og relativt slitesterke. Det hjelper også at vitale deler som bøylen og leddene som lar deg legge dem sammen, er forsterket med metall. En fordel med plast er selvfølgelig også at hodetelefonene blir lette.

Leddene er forsterket med metall, og det får dem til å virke ganske solide. (Image: © Truls Steinung)

Vi setter stor pris på den gode polstringen i hodebøylen, og memory foam-materialet føles veldig mykt og komfortabelt. Polstringen i klokkene er på sin side også myk, men vi kunne nok tenke oss noe mer plass på innsiden. Dette vil nok avhenge noe av størrelsen på ørene dine, men de kan ha en tendens til å klemme litt over tid og det kan føre til at det begynner å verke i den ytre delen av øret.

Samtidig har denne typen lukkede hodetelefoner med imitert skinn en tendens til å bli litt klamme ved lang tids bruk, og A9/600 slipper heller ikke helt unna det problemet.

Polstringen er myk og fin, men klokkene kunne med fordel vært litt større på innsiden. (Image: © Truls Steinung)

Lydkvalitet

A9/600 har altså enkelte ankepunkter på komfortsiden, og vi har dessverre litt å utsette på lydkvaliteten også. Opplevelsen vi fikk rett ut av esken var rett og slett litt skuffende, med en ganske markant mangel på diskant og en ganske kraftig mellomtone som får alt til å høres litt innestengt ut. Med en slik frekvensgang, blir også fraværet av detaljrikdom ganske påfallende.

Noe av det første vi gjorde var derfor å lete opp EQ-en i appen, og den er av det mer originale slaget. Den er nemlig utformet som et koordinatsystem med de fire aksene Bergen, New York, Ibiza og Los Angeles, og tanken er at disse fire stedene med hvert sitt tilhørende «sound» har vært med på å forme Kygos eget lydbilde. Ideen er kreativ nok, men gjennomføringen er ikke den beste.

I praksis fremhever Bergen den øvre mellomtonen, New York er ullen og dempet, Ibiza låter for skarpt og Los Angeles får det nesten til å høres ut som du lytter gjennom en telefon. Det beste resultatet fikk vi et sted midt mellom Ibiza og New York, men mangelen på frisk diskant er et problem uansett.

Image 1 of 4 EQ-en i appen er kreativt løst, og spiller på de ulike stedene Kygo har et forhold til. Image 2 of 4 Det er på dette punktet vi er mest fornøyd med lyden, men vi savner fortsatt diskant, detaljrikdom og romfølelse. Image 3 of 4 I innstillingene finner du en Bass Booster-funksjon som gjør bassen mer dynamisk. Image 4 of 4 Kygo ønsker deg velkommen og forteller om hvor mye tid som er lagt ned i å finne riktig lyd, men vi skulle nok ønske han hadde tatt seg enda bedre tid.

Ved siden av EQ-en finnes det også en Bassbooster-funksjonen i innstillingene, og den er mer subtil enn man kanskje skulle tro. A9/600 trenger i utgangspunktet ikke mer bass, men effekten tilfører et fint lite dynamisk løft som gjør musikken litt mer levende. Samtidig kan det være greit å ha mulighet til å skru den av når du hører på musikk som fort kan bli grøtete når bassen får for mye spillerom.

Det skal sies at musikk som hører til Kygos egen sjanger EDM, der lydbildet ofte er lite komplekst og mye av fokuset ligger på bassen, faktisk låter ganske OK i disse hodetelefonene. Det samme vil i stor grad gjelde andre sjangre der bass og mellomtone spiller de største rollene. Der vil det eventuelt først og fremst være vokalen som får lide under mangelen på diskantdetaljer.

Prøver du deg på andre sjangre med flere akustiske instrumenter og et mer komplekst lydbilde, blir derimot begrensningene langt mer tydelige.

Brukeropplevelse

Alt av betjening er plassert på høyre klokke, og av/på-knappen er lett tilgjengelig med tommelen når du har hodetelefonene på deg. Ved siden av den finner du en USB-inngang til lading, og en 3,5-mm-kontakt til kablet tilkobling.

Av/på-knappen er plassert lett tilgjengelig på baksiden av høyre klokke. (Image: © Truls Steinung)

Berøringsflaten på høyre klokke er på sin side litt mer ukonvensjonell. Det er nemlig her du justerer volum, bytter mellom låter og starter og stopper avspilling. Produsenten har nok hentet inspirasjon fra liknende løsninger hos Parrot og Sennheiser, og resultatet er relativt vellykket.

Vi opplevde riktignok enkelte feilskjær der vi endte opp med å bytte låt når vi bare ville skru opp lyden, men det var mest i begynnelsen. En slik løsning krever naturlig nok litt tilvenning, og da vi bli bedre kjent med hvor kontrollene er plassert så ble resultatene av skyvingen og trykkingen vår stort sett som forventet.

Berøringsflaten fungerer fint etter litt tilvenning. (Image: © Truls Steinung)

Vil du bruke A9/600 med kabel i stedet for trådløs tilkobling, er du nødt til å skru dem av for at de skal fungere. Det betyr at de fungerer selv uten batteri og det er jo en fordel, men ulempen er at du går glipp av EQ-innstillingen du har valgt i appen. Dermed må du klare deg med lyden du får ut av esken, og den er som sagt ikke den beste.

Vi registrerte for øvrig også at du kan oppleve jordingsstøy i hodetelefonene når du bruker dem mens de lades fra en PC, men dette er ikke nødvendigvis et problem alle vil oppleve.

Et positivt punkt vi må trekke frem, er den imponerende batteritiden. Den er oppgitt til 23 timer, og vår testing viste at det stemte ganske godt i praksis. Det er langt bedre enn flere av konkurrentene, og absolutt noe som taler til A9/600 sin fordel.

Ellers må vi også nevne at bluetooth-rekkevidden virker svært god, og avspillingen virker også stabil og fin.

Vi likte

Førsteinntrykket av toppmodellen A9/600 fra Kygo Sound var ganske bra. De er riktignok store og synes godt, men vil liker designet og bøylen, og klokkene er godt polstret.

Det er også fint at de kan legges sammen så de tar mindre plass under frakt, og byggekvaliteten virker relativt god.

Ellers er det positivt at de leverer god rekkevidde og stabil avspilling, og batteritiden er imponerende.

Vi likte ikke

Dessverre lever ikke A9/600 helt opp til forventningene når det kommer til lyden. Vi savner både frisk diskant og detaljer i mellomtonen, og vi kunne godt tenke oss et mer levende lydbilde med mer dynamikk.

Det hjelper heller ikke at EQ-løsningen er mer kreativ enn nyttig.

I tillegg kan du risikere at de tette hodeputene gjøre ørene dine litt klamme over tid.

Konklusjon

Vår konklusjon er at A9/600 er vanskelig å anbefale med mindre du har en sterk forkjærlighet for bass og mellomtone. I tillegg hjelper det selvfølgelig om du setter pris på Kygo-logoene på hver øreklokke.

Vi savner en friskere diskant og en mer detaljrik mellomtone, og til denne prisen må vi kunne forvente bedre lydkvalitet enn dette.

Samtidig er komforten du får fra A9/600 helt grei, batteritiden er god, og vi opplever dem også som solide og slitesterke. Det samme kan imidlertid sies om konkurrenter som Bose Soundlink AE II, Bowers & Wilkins P5 Wireless eller Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless, og der får du samtidig bedre og mer allsidig lyd. Sistnevnte er til og med billigere, og byr samtidig på aktiv støydemping.