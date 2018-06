Test: Jensen Stadium BT

Jensen Stadium BT gir deg bare OK komfort og byggekvalitet, men lyden er til gjengjeld i en klasse for seg.

Jensen of Scandinavia er nok kanskje mest kjent for de fleste som produsent av nettverksprodukter, men de siste årene har de også satset stort på lyd i form av både hodetelefoner, bluetooth-høyttalere og DAB-radioer. Stadium BT er likevel deres første forsøk på å lage bluetooth-hodetelefoner, og det kan kanskje sies å være en modig satsing i et marked der det ikke akkurat er mangel på gode konkurrenter.

Både Bose, Sennheiser, Plantronics og mange flere leverer alle gode produkter i denne kategorien, og flere av dem byr også på mer avanserte funksjoner som aktiv støydemping og justering av lyden via app. Likevel skal vi ikke avskrive Jensen av den grunn, for det er jo selvfølgelig lyden som betyr mest og der overgår de våre forventninger med god margin. Det kommer vi imidlertid tilbake til.

Design og komfort

Stadium BT kan kanskje sies å følge prinsippet «less is more» på både godt og vondt. Designmessig er de nemlig veldig enkelt utformet, med store rette flater og lett plast som hovedmateriale. De føles kanskje ikke spesielt eksklusive, men de virker samtidig relativt solid bygget med metall på de mest kritiske stedene.

Unntaket er leddene som lar deg slå dem sammen. De fungerer nemlig ved at hver av dem har to plasttapper som holder dem på plass, og disse føles mest ut som de skal knekke hver gang vi legger dem sammen. Heldigvis er det stort sett ikke nødvendig å bruke denne muligheten, fordi klokkene også kan snus 45 grader så de blir liggende flatt. Det er også slik du må legge dem når du skal bruke den tilhørende oppbevaringsmappen.

På komfortsiden leverer Stadium BT greit nok. Bøylen over hodet er stor og kraftig, og selv om polstringen kanskje ikke er den tykkeste vi har sett er den likevel myk nok til at de ligger godt over hodet. Klokkene har også god polstring med mykt minneskum, og førsteinntrykket var at de sitter veldig godt rundt ørene. Etter lengre tids bruk på en lang togtur viste det seg imidlertid at de kan bli litt vonde å ha på, og vi måtte rett og slett ta pauser for å gi ørene litt rom til å «strekke seg».

Som vanlig når slikt skinnimitasjonsmateriale brukes vil du også kunne oppleve å bli litt svett over tid, men ikke noe mer enn med mange andre tilsvarende hodetelefon-modeller.

Brukeropplevelse

Oppkobling av Stadium BT fungerer knirkefritt, men du vil nok få deg en liten overraskelse når du skrur dem på. Som mange andre hodetelefoner nå om dagen så er de utstyrt med en stemme som forteller deg at de er på, at de er i tilkoblingsmodus og at de er tilkoblet. I motsetning til de fleste andre er imidlertid denne stemmen veldig høy – faktisk så høy at det nærmest er ubehagelig å ha hodetelefonene på hodet når du skrur dem på. Samtidig er det fullt mulig for folk i nærheten å høre den, og det kan jo bli litt irriterende hvis du for eksempel bruker Stadium BT i et åpent kontorlandskap.

«Less is more»-prinsippet viser seg også å spille inn når det kommer til funksjoner. I motsetning til mange av konkurrentene er nemlig ikke Stadium BT utstyrt med verken støydemping, app der du kan justere lyden eller andre programvarefinesser. De kan imidlertid kobles til to kilder samtidig, og det kommer godt med hvis du for eksempel vil bruke dem både med telefonen og PC-en samtidig.

Utvalget av betjeningsknapper er også veldig sparsommelig. De består ganske enkelt av en av/på-knapp som også fungerer som en multifunksjonsknapp, i tillegg til to volumknapper. Førstnevnte lar deg også starte og stoppe avspilling når du trykker raskt på den, mens volumknappene lar deg bytte låt frem og tilbake ved å holde lenge på dem. Tross det begrensede antallet knapper har du dermed likevel det du trenger, og vi savnet egentlig aldri flere knapper.

I esken får du med den nevnte oppbevaringsmappen, som er solid og burde beskytte hodetelefonene godt. Der er det også et eget rom til de medfølgende USB- og 3,5 mm-kablene i tillegg til flyadapteren.

Knallgod lyd

Selv om ikke Stadium BT innfrir på absolutt alle punkter, så overgår de til gjengjeld så til de grader forventningene våre når det kommer til lyd. Faktisk leverer de på høyde med hodetelefoner som koster nærmere det dobbelte, og det må sies å være voldsomt imponerende.

Det typiske for hodetelefoner i denne prisklassen er at lyden er helt OK, men at detaljer drukner i grøtete mellomtone og at bassen er for fremtredende mens diskanten mangler friskhet. Stadium BT klarer imidlertid bragden å unngå alle disse problemene, og resultatet er et utrolig godt balansert lydbilde. Igjen spiller vel egentlig «less is more»-prinsippet inn, men denne gangen i aller beste forstand.

Det mest imponerende av alt er kanskje hvordan vokal alltid får godt med plass rundt seg, uansett hvor mye annet som skjer i lydbildet. I tillegg er bassen markert, men aldri for fremtredende. Dermed takler Stadium BT poplåter som «Strangers» av Sigrid like godt som Miles Davis og Kvelertak.

Helheten kan kanskje sies å være en tanke varm som følge av en litt forhøyet mellomtone, men det bidrar egentlig bare til å gjøre dem enda bedre egnet til alle slags sjangre. Lyden er rett og slett det vi vil karakterisere som musikalsk.

Vi likte

Lyden er det absolutte høydepunktet til Stadium BT, og de overgår hodetelefoner som koster langt mer.

I tillegg setter vi pris på at komforten er OK så lenge du ikke skal bruke dem i lange strekk av gangen, og at Jensen har satset på en «less is more»-tankegang med et minimalistisk design.

Vi mislikte

Byggekvaliteten er derimot ikke helt der vi kunne tenke oss den, og over tid vil du nok oppleve at de klemmer en del på ørene.

Ikke minst irriterer vi oss over den ekstremt høylytte varslingsstemmen, og vi håper Jensen vurderer å justere den ned i neste modell de slipper.

Konklusjon

Jensen Stadium BT leverer ikke på absolutt alle punkter. Komforten er i utgangspunktet god, men du kan oppleve noe klamhet og press på ørene ved langt tids bruk. Du får heller ikke ekstra funksjoner som app med lydinnstillinger eller andre finesser, og byggekvaliteten er også bare OK.

Det du derimot får er den beste lyden vi har opplevd i denne prisklassen, og det sier ikke lite. Stadium BT spiller faktisk så bra at hvis lyden var eneste kriterium, så ville vi anbefalt dem foran hodetelefoner som koster nesten dobbelt så mye.

Kan du se bort fra de nevnte svakhetene, vil du altså med Stadium BT få et par hodetelefoner som gir deg masse flott lyd for pengene.

Alternativene

Det finnes som nevnt mange gode alternativer til Jensen Stadium BT, og her er noen av dem.

En opplagt konkurrent til Stadium BT er selvfølgelig Bose Soundlink AE II til 2190 kroner, og de gir deg riktignok bedre komfort men ikke bedre lyd.

Samtidig er Sennheiser HD 4.50 BTNC Wireless også et godt alternativ. De ligger på omtrent samme pris og gir deg aktiv støydemping på kjøpet, men vi synes Stadium BT slår dem på lydkvalitet.

Et siste alternativ som også byr på aktiv støydemping er Plantronics Backbeat Pro 2 som nå er satt ned til 1790 kroner i enkelte nettbutikker. De fikk blant annet skryt for batteritid i vår test, men bassen kan samtidig bli litt overveldende.