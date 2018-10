Test: Jensen Buddy DAB Stereo

Jensen Buddy DAB Stereo spesifikasjoner: Frekvensrespons: 80 – 15 000 Hz Effekt: 50 W Tilkoblinger: Bluetooth, 3,5 mm kabel Andre funksjoner: 20 lagrede stasjoner, alarm, sleep Fjernkontroll: ja Mål: 31,5 cm x 12,8 cm x 15,9 cm Vekt: 4,15 Kg

Buddy DAB Stereo er norske Jensens toppmodell fra et relativt stort utvalg av ulike DAB-radioer, og den fremstår definitivt som den mest påkostede i serien. Her får du (stort sett) skikkelige materialer og et godt utvalg av funksjoner, og på papiret fremstår den som et svært godt alternativ til de andre mer eksklusive konkurrentene på markedet. Så gjenstår det bare å se hvordan den klarer seg i praksis.

Design

Designet til Buddy DAB Stereo er faktisk ganske iøyenfallende, og det er mye takket være utførelsen i tre, som sammen med stofftrekkene over høyttalerne gir en klassisk og stilfull helhet. Samtidig er det ikke til å legge skjul på at utformingen kan minne mye om britiske Revo sine DAB-radioer, men den sammenligningen er jo ikke den verste.

Vi skulle ønske volumknotten var laget i samme metallmateriale som fjernkontrollen. (Image: © Truls Steinung)

Dessverre er ikke alle detaljene like overbevisende, og vi skulle ønske at den store volumknappen på toppen var laget av det samme metallet som er brukt i fjernkontrollen, i stedet for noe som ser mest ut som en etterligning i plast. De andre betjeningsknappene har også en litt billig følelse, men heldigvis trekker ikke disse detaljene ned helhetsinntrykket altfor mye.

Funksjoner

Buddy DAB Stereo er selvfølgelig først og fremst en DAB-radio, og den funksjonen fyller den på en god måte. Etter et kjapt søk gjennom alle tilgjengelige kanaler er den klar til bruk, og da er det bare å hoppe mellom kanalene med opp- og ned-knappene. Det er også enkelt å sette opp 10 ulike forhåndsinnstilte kanaler, og hente dem frem med favoritter-knappen.

Ved siden av DAB er Buddy DAB Stereo også utstyrt med FM som fungerer som forventet, og du kan i tillegg også spille av via Bluetooth eller en 3,5 mm-lydkabel.

Skjermen er lyssterk og informativ, og betjeningsknappene er enkle å bruke. (Image: © Truls Steinung)

Som nevnt er Buddy DAB Stereo også utstyrt med en fjernkontroll, og der finner du seks forhåndsinnstillingsknapper, volum-knapper, knapper som lar deg hoppe mellom låter, «mute», en modus-knapp og en av/på-knapp. Den gjør enheten mer allsidig og stuevennlig, og metall-chassiset gjør også at den føles solid og slitesterk.

I tillegg er Buddy DAB Stereo også utstyrt med sleep-funksjon og alarm med to separate innstillinger. Selv om denne modellen kanskje ikke først og fremst er ment for bruk på soverommet, så er det jo likevel funksjoner som kan komme godt med.

Lyd

Taletydelighet er kanskje det viktigste kriteriet når det kommer til lyden i en DAB-radio, og det har definitivt Buddy DAB Stereo. Faktisk er den øvre mellomtonen i overkant fremtredende, og vårt førsteinntrykk var at lyden hadde et snev av telefonpreg som ikke være særlig kledelig.

Heldigvis er den utstyrt med en EQ i innstillingene som lar deg justere bass og diskant, og ved å skru diskanten ganske kraftig ned fikk vi et mye mer balansert lydbilde.

Baksiden er utstyrt med hodetelefonutgang og lydinngang, i tillegg til en bassrefleksport. (Image: © Truls Steinung)

Bassreflekskonstruksjonen, basselementet på undersiden og det store og kraftige kabinettet, bidrar også til å produsere et ganske fint bassfrekvensspekter, som gir musikk en fin helhet og tyngde.

Det finnes nok andre modeller der ute som gir deg enda bedre lyd, og vi har definitivt hørt Bluetooth-høyttalere i samme prisklasse som også gjør det, men Buddy DAB Stereo gir deg likevel et helt greit lydbilde til normal radiolytting.

Konklusjon

Med Buddy DAB Stereo har Jensen helt tydelig gått inn for å lage en toppmodell til DAB-radio-sortimentet sitt, og den er (stort sett) bygget med solide materialer og utformet for å passe som et møbel i stua.

Lyden er nok ikke helt der vi skulle ønske den var, men i og med at den satser på god taletydelighet og leverer et basstrykk og lydnivå som gjør at den fyller stua med lyd, så vil den være bra nok for mange.

Det skader heller ikke at den er utstyrt med en praktisk fjernkontroll, og Bluetooth til situasjoner der du har lyst til å høre på noe annet enn radio.