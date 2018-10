Test: iPhone XR

Av de tre iPhone-modellene som ble lansert i 2018 er iPhone XR den mest imponerende av de alle. Ikke fordi spesifikasjonene er spesielt gode – iPhone XS er hakket bedre på mange områder – men det man sparer ved å gå for denne modellen veier mer enn nok opp for det man mister. Telefonen fås i en rekke farger, har veldig bra batteritid og en lavere pris. Vil man ha ny iPhone, ta en titt på denne først.

Apple har gjennomført et markedsføringsmesterstykke med iPhone XR: Ikke bare har lanseringen av tredje modell i 2018-trioen latt vente på seg, og dermed blitt svøpt i en viss mystikk, men Apple har også klart å få dette til å virke som årets «billige» iPhone.

Ja, den er billigere enn nylige lanserte iPhone XS og iPhone XS Max, men vi snakker likevel om 8690 kroner (sammenlignet med 11490 kroner), hvilket ikke på noen måte er direkte budsjettvennlig. For den jevne prisbevisste og merkeagnostiske forbruker er dette langt fra noen «billig iPhone».

For Apple-fantasten som har lyst til å holde seg til merkevaren tilbyr dog iPhone XR en langt billigere måte å skaffe seg en 2018-modell på. Man slipper å betale en ublu pris for en av XS-modellene, samtidig som man ikke ofrer mye når det gjelder funksjonalitet – og i tillegg får man en frekk liten bonus med på kjøpet.

Selv om det er umulig å være helt sikker på hva formålet med den forsinkede utgivelsen av iPhone XR var, så er det klart at telefonen har fått mye gratis blest under lanseringen av iPhone XS, og at dette nå gjør det enklere å generere oppmerksomhet rundt disse «mystiske» telefonene.

Vel, Apple har enten gjennomført et mesterstykke innen markedsføring, eller bæsjet fullstendig på leggen ved å lansere såpass sent – XR er en av de aller beste iPhone-modellene vi noensinne har testet.

iPhone XR pris og lanseringsdato

Prisen man må betale for en iPhone XR er noe som kommer til å fenge mange: 64 GB-modellen går som sagt for 8690 kroner, mens for 128 og 256 GB må man ut med henholdsvis 9290 og 10490 kroner. Dette er tross alt en hel del rimeligere enn hva iPhone XS går for.

Telefonen kan allerede forhåndsbestilles, og skal være i butikkene over hele verden fra 26. oktober 2018.

Hva er nytt?

Sammenlignet med iPhone XS har iPhone XR blitt nedgradert på en hel del områder, presumtivt for å få presset prisen ned.

Når det er sagt er det likevel mange nøkkelegenskaper som er like: iOS 12 er operativsystemet, og den ekstremt kraftige A12 Bionic-brikken er krumtappen bak det hele.

Skjermhakket inneholder alle de samme kameraene og sensorene som iPhone XS, og de doble høyttalerne pumper fortsatt ut lyd i samme retning.

iPhone XR-spesifikasjoner Vekt: 194 gram

Dimensjoner: 150,9 x 75,7 x 8,3 mm

OS: iOS 12

Skjermstørrelse: 6,1 tommer

Oppløsning: 1792 x 828

CPU: A12 Bionic

Lagring: 64/128/256 GB

Kamera: 12 MP

Frontkamera: 7 MP

Farger: Blå, hvit, svart, gul, korallrød, rød

Vannbestandighet: IP67

For et utrent øye, eller for noen som ikke holder iPhone XR og XS ved siden av hverandre, kan det faktisk være ganske vanskelig å umiddelbart identifisere hvilken som er hvilken – men det finnes faktisk en rekke sentrale forskjeller vi er nødt til å påpeke.

Bare ett kamera

En av de mest imponerende fasettene ved iPhone XS er kameraet, særlig siden dette er det eneste området der det føles ut som om telefonen har fått en ordentlig oppgradering. iPhone XR gir en tilgang til det samme «standard»-objektivet som hos XS, men mangler sensoren og glasset ment for telefoto, og må følgelig kompensere for dette med en del fancy programvaretriks.

Dette betyr at man ikke har muligheten til å zoome inn like langt med XR. Telefotolinsen gir en fotografier (nær sagt) uten kvalitetstap ved to ganger zoom, mens ved bruk av portrettmodusen, der bakgrunnen er ute av fokus, ikke er fullt så effektiv.

Man kan fortsatt ta portrettbilder, og få en attraktiv mangel på fokus i bakgrunnen, men forskjellig fra iPhone XS kan man ikke ta bilder av andre objekter og dyr, og på samme måten få denne type bakgrunn.

Dette er fordi programvaren ikke like lett klarer å identifisere disse tingene med én sensor. Hos den dyrere XS-modellen kan den ekstra maskinvaren supplere med mer informasjon.

Liquid Retina-skjermen

Apple er ikke redd for å ta i bruk esoteriske markedsføringsbegreper, og det kommer godt frem når iPhone XR tar i bruk en «ny» type LCD, et panel som etter sigende er laget slik at det muliggjør den heldekkende og kurvede skjermen.

Sluttresultatet ligner, for å være helt ærlig, mye på LCD-skjermene Apple tidligere har laget. De har alltid vært rike på farger og skarpe, men med den nye «Liquid Retina»-skjermen skal kvaliteten visstnok ligge tett oppimot de dyrere OLED-skjermene.

Vi kommer til å komme mer inngående tilbake til skjermkvaliteten senere i denne testen, men det er allerede nå verdt å ha i mente at dette er en av de store forskjellene man bør huske på om man vurderer å skaffe seg den noe billigere iPhone-modellen.

Ingen 3D Touch

Det finnes en enkel måte å teste om folk bruker en viss egenskap eller funksjonalitet, og det er å fjerne den og se om folk føler noe savn. Alle som tidligere har brukt en Apple-telefon av senere årgang har hatt tilgang til såkalt 3D Touch, der om man trykker på skjermen hardere kan åpne menyer eller aktivere andre egenskaper ved appen man befinner seg i.

Denne funksjonaliteten har blitt fjernet i iPhone XR, antageligvis for å spare penger – istedenfor hardere må man trykke lengre (i en større tidsperiode) for å gjøre samme handling som ved 3D Touch. Har man eksempelvis brukt et hardere trykk for å finne snarveier i en app, eller aktivert lommelykten ved et hardt trykk på låseskjermen tidligere, vel, alt dette er borte.

Vi har aldri tenkt over hvor mye vi har tatt i bruk denne funksjonaliteten – og det er irriterende ikke å ha noe som føles ut som en ordentlig knapp når man skal åpne kameraet – dog, det tar ikke langt tid å venne seg til alternativet. Det føles bare litt mindre finslipt.

Tykkere design

iPhone XR har også et litt tykkere design. Den er lubben rundt kanten på telefonen – hold den samtidig som man holder en iPhone XS og man kjenner at XR helt klart er den billigere modellen: den føles stor og tykk.

Likevel, holder og ser man på den for seg selv vil man ikke legge merke til annet enn et glatt og avrundet design som tar etter de populære iPhone 7 og iPhone 8-modellene – i bunn og grunn er iPhone XR en slags versjon av disse telefonene, bare med heldekkende skjerm. Den klarer å dytte skjermstørrelsene til iPhone 7 Plus og 8 Plus inn i en formfaktor som ligner mer på mindre modeller.

Bedre batteri

Apple mener at man skal kunne få 90 minutter mer batteritid med iPhone XR kontra 8 Plus, hvilket er et ganske så stort hopp.

Vi vil også si – og vi har ikke lyst til å ødelegge for overraskelsen som serveres etter hvert – at telefonen faktisk er enda bedre enn det: iPhone XR klarer endelig noe som har vært som en hellig gral å regne for iPhone-modeller, nemlig et batteri som varer en hel dag.

Dette er kanskje å gi Apple litt mye skryt – det er tross alt mange Android-telefoner på markedet som slår iPhone-modellene sønder og sammen når det gjelder batteritid, som kan vare mye lenger mellom hver lading.

Apple har hatt bent frem horribel batteritid i årevis, men har krøpet sakte men sikkert fremover mot «akkurat bra nok», og iPhone XR er den første iPhone-modellen vi har brukt som ikke har gitt oss noen batteribekymringer til daglig – og det alene kan være nok til at telefonen rykker opp på oppløpssiden i konkurransen om å være den beste iPhone-modellen som noensinne har eksistert.