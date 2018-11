Test: iPad Pro 11"

Så her sitter vi, med en helt ny iPad Pro vi skal teste. En iPad som er sinnsykt kraftig, med et fullstendig fornyet design, en forbedret skjerm og en masse nye funksjoner.

Apple har vært sene med å fornye Pro-serien siden lanseringen av originalen, og dette er nok nettbrettet de alltid har ønsket å lage. Det er mindre, men har større skjerm, bøttevis med kraft og en Apple Pencil som ikke er så så forbasket enkel å miste.

Med disse endringene har Apple sørget for å et nettbrett for den profesjonelle brukeren, og de har virkelig levert varene. Så her er vi med en iPad Pro 11-tommer (eller iPad Pro 11 oss i mellom) som Apple hevder ikke har noen av manglene som de forrige Pro-modellene led under.

Faktisk så kaller Apple selv de nye Pro-modellene for «iPad'en vi ville lage fra starten av». Men selv om dette uten tvil er det beste nettbrettet Apple noen gang har laget, så er det store spørsmålet om den gjennomsnittlige brukeren vil kunne utnytte mulighetene som ligger i den. For med den nye («vanlige») iPaden som ble lansert tidligere i år, er det vanskelig å rettferdiggjøre den enorme prisforskjellen om man primært er ute etter ett nettbrett for å konsumere innhold.

iPad Pro 11: Pris og tilgjengelighet

Prisen for den noe mindre iPad Pro 11 (det finnes også en iPad Pro 12.9) starter på 8990 kr, og kommer i flere forskjellige konfigurasjoner. Blant annet kan du velge mellom bare WiFi, eller du kan gå for en med både WiFi og 4G.

Videre kan du velge mellom flere forskjellige lagringskapasiteter, fire i tallet. Prisen over er for en modell med kun WiFi og 64 GB lagring. Neste stopp er 256 GB som koster 10.390 kr, etterfulgt av 512 GB med en kost på 12.390 kr. Kongen på haugen er 1 TB-versjonen som koster tårevåte 16.390 kr.

Det er verdt å merke seg at alle prisene over er uten 4G, og om du ønsker dette må du ut med ytterligere 1500 kr.

Du kan allerede forhåndsbestille iPad Pro 11, eller vente til de er klare i en Apple-butikk nær deg 7. november.

Helt ny skjerm

Når Apple lanserer nye iPader er det som regel en ny funksjon som skiller seg ut, men denne gangen er det flere slike, som seg hør og bør når Apple først skal overhale sin kraftigste (og dyreste) modell.

Det første du vil legge merke til når du tar i bruk en iPad Pro 11 er den nye skjermen. Den er nå strukket langt nærmere kanten på enheten, og de tidligere tykke rammene er kraftig redusert i bredde.

Skjermkvaliteten på den nye iPad Pro 11 er fantastisk, og er atter igjen forbedret sammenlignet med foregående generasjon.

I følge Apple har kvaliteten blitt forbedret ved å benytte samme Liquid Retina-teknologien som vi finner i iPhone XR. I praksis er det en stor oppgradering i kvaliteten på skjermen på tvers av bruksområder, men kanskje mest merkbart er det når den kjører i 120 Hz for å gi en bedre seeropplevelse i spill.

På samme tid så har den ikke den samme slående kvaliteten som et OLED-panel har, slik som du finner i blant annet Samsung Galaxy Tab S4, og med den høye prisen på iPad Pro-modellene så irriterer det litt å ikke ha den beste skjermteknologien.

Det betyr ikke at skjermen er dårlig på noen som helst måte, og Apples TrueTone-teknologi og 120Hz oppdateringsfrekvens bidrar begge til en flott seeropplevelse. Samtidig er HDR-innhold rikt på detaljer.

Liquid Retina har ikke den samme rike fargegjengivelsen vi er vant med fra OLED-skjermer, men den gir til gjengjeld veldig naturlige fargetoner. Opplevelsen er litt avhengig av hva du bruker skjermen til å se på, og for eksempel så vil mer visuelt krevende scener virke litt utvasket. Bakgrunnsbelysningen av LCD-panelet vil også «blø» igjennom mer enn på et OLED-panel.

Alt i alt så er skjermen imponerende sammenlignet med med forrige generasjon – samtidig vil du nok bli overrasket over mye ramme som faktisk er igjen på enheten.

Du, som oss, hadde kanskje forventet å se skjermen gå kant-til-kant på den nye modellen, men det er fortsatt en ganske så merkbar ramme rundt skjermen. Til gjengjeld så hindrer dette deg i å trykke på noe i skjermen når du holder i den. Og rammen på toppen huser også flere sensorer som front-kamera og FaceID.

Forbedret design

Apple later til å gå i faser når det kommer til design, og har gått fra myke kurver til en mer industriell, nesten brutalistisk design, i den nye Pro-serien.

Designen av sidene på enheten er mer like de vi så i iPhone 4 og iPhone SE enn noen annen enhet som vi har sett fra Apple. Dette gjør at det å holde en iPad Pro 11 blir en litt annerledes opplevelse sammenlignet med tidligere generasjoner.

Det er ikke det at den er ukomfortabel å holde – faktisk føles den enklere å gripe tak i – men den mangler den følelsen av premium kvalitet som et kurvet stykke metall gir. Sir Johny Ive uttalte i ett nylig intervju at designen ble muliggjort gjennom en ny produksjonsprosess, men i praksis så virker det mer som om de flate kantene ble valgt kun fordi man skulle ha en flate å feste Apple Pencil på.

Alt i alt er det nye designet definitiv et steg opp selv om det ikke er glass på baksiden av denne enheten. Om baksiden var laget av glass ville man kunne lade trådløst, men samtidig er det lite sannsynlig at vi kommer til å se trådløs lading av nettbrett enda. Først og fremst med tanke på hvor store ladeplatene eller dockingene måtte være.

Du finner en kvartett av høyttalere plassert i hjørnene på denne generasjonen også, men denne gangen inkluderer de en bass- og diskantkombo. Det er et stort pluss for musikkelskere og de som kommer til å spille på nettbrettet. En dårlig nyhet er at Apple har fjernet utgangen for hodetelefoner fra denne modellen.

I tillegg følger det ikke med noen hodetelefoner eller overganger i boksen, og det er nok noe som kommer til å irritere mange brukere der ute.

Du tenker kanskje at dette i utgangspunktet ikke er et stort problem, fordi mange som vil gå for en av disse modellene ville jo kanskje kunne bruke sine adaptere fra iPhone? Feil. For i tillegg til å droppe jack-pluggen så har Apple også valgt å gå bort fra Lightning til fordel for USB Type-C. Med andre ord så er alt tilbehør som går fra Lightning til hva som helst ubrukelig med denne generasjonen.

Om du ikke har et par trådløse hodetelefoner, eller du har et par kablede øretelefoner du absolutt vil fortsette å bruke, så må du uansett ut med noen ekstra kroner i tillegg til den stive prisen du allerede er i ferd med å bruke på selve nettbrettet.

Så uansett om du velger å kjøpe et par hodetelefoner eller øreplugger med blåtann, eller om du vil fortsette å bruke ditt kablede sett, så er dette en ting du bør være klar over før du kjøper deg en iPad Pro 11 (eller 12.9).