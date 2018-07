Test: IKEA Eneby 30

IKEA har så smått tatt sine første steg mot å satse på lydprodukter, og for på dager siden publiserte vi vår test av den bærbare bluetooth-høyttaleren Eneby 20. Nå har turen kommet til den større Eneby 30, og mens denne modellen ikke har mulighet for batteridrift så leverer den til gjengjeld litt større og kraftigere lyd.

Det større formatet gjør også at den stilles ovenfor et helt annet utvalg av konkurrenter i markedet for bluetooth-høyttalere, og det finne enormt mange gode alternativer som leverer veldig god lyd. Samtidig er det ikke mange av disse som kan skilte med en pris på beskjedne 899 kroner. De fleste kommer faktisk ikke i nærheten en gang.

IKEA Eneby 30 spesifikasjoner Frekvensrespons: 47 – 20 000 Hz Bluetooth-versjon: 4.2 Trådløsrekkevidde: 8-10 meter Effekt: 40 W Autostandby: etter 20 min Tilkoblinger: Bluetooth, 3,5 mm kabel Mål: 30 x 30 x 11 cm Vekt: 3,8 Kg

Design og montering

Designmessig er de to høyttalerne veldig like, med unntak av at Eneby 30 er betydelig større og mangler mulighet for å sette på et håndtak. Mens Eneby 20 tydelig er ment å være et kombinasjonsprodukt som kan fungere både som en portabel høyttaler og som en fast høyttaler i et mindre rom, så er Eneby 30 fokusert mot å være en fast høyttaler som skal kunne fylle litt større rom.

Utover det får du det samme minimalistiske skandinaviske designet, og den oser minst like mye av IKEA som den mindre varianten gjør. Den er også laget av de samme lette materialene, og når du holder den er det litt som å holde i et LACK-bord (tross at den er laget av plast og ikke av trefinér). Ikke minst er den utformet for å passe perfekt inn i en KALLAX-hylle, så hvis du har en slik så vil den gli rett inn der.

Har du gått til innkjøp av stativet eller veggfestene, er det også en enkel jobb å montere dem og feste høyttaleren. Du må bare følge helt vanlige IKEA-instruksjoner, med de typiske strektegningene du er vant til fra LACK-bord og BILLY-hyller.

Image 1 of 5 Eneby 30 er utformet for å gli rett inn i en KALLAX-hylle. (Image: © Truls Steinung) Image 2 of 5 Eskene ser ut som forventet når det er snakk om IKEA-produkter. (Image: © Truls Steinung) Image 3 of 5 Det tar ikke mange sekundene fra du åpner esken til du er i gang med å spille av musikk. (Image: © Truls Steinung) Image 4 of 5 Stativet er satt sammen på få sekunder, og høyttaleren skrus fast med to kraftige skruer. (Image: © Truls Steinung) Image 5 of 5 Her ser du størrelseforskjellen mellom Eneby 20 til venstre og Eneby 30 til høyre. (Image: © Truls Steinung)

Betjening og funksjoner

Eneby 30 er i utgangspunktet klar til bruk så fort du henter den ut av eksen – det er bare å sette kontakten i veggen, trykke på den store volumknappen, finne «Eneby 30» i bluetooth-innstillingene på telefonen, og spille i vei.

Betjeningen er veldig begrenset, og du må klare deg med den store volumknotten som kan trykkes inn for å skru høyttaleren på og av. Den kan altså ikke brukes til å bytte låt eller starte og stoppe avspilling, og det er noe vi savner litt.

(Image: © Truls Steinung)

Ved siden av strømming via Bluetooth er det også mulig å plugge inn lydkilder i 3,5 mm-kontakten på baksiden. Dermed er det fullt mulig å bruke Eneby 30 med en ekstern lydkilde som en CD-spiller, radio eller til og med en platespiller (så lenge du har RIAA-forsterker innebygget i platespilleren eller som mellomledd).

Det mange kanskje vil savne i en høyttaler som dette, er muligheten til å strømme via Wi-Fi med teknologier som Chromecast, AirPlay og Spotify Connect. Samtidig er vel det kanskje litt for mye å forvente av en høyttaler til 900 kroner, så vi regner ikke det som et stort minus for Eneby 30. Eventuelt er det fullt mulig å gjøre den om til en Wi-Fi-høyttaler ved å plugge inn en Chromecast Audio på baksiden.

(Image: © Truls Steinung)

Lyd

Det større fysiske volumet bidrar naturlig nok til at Eneby 30 kan levere et litt større lydbilde med mer bass enn hva Eneby 20 kan få til. Spesifikasjonene oppgir på sin side at den strekker seg ned til 47 Hz og det kan godt være, men basstrykket kan ikke helt leve opp til hva andre høyttalere med samme fysiske størrelse kan levere.

Det andre problemet med lyden, er at den øvre mellomtonen kan være i overkant fremtredende, og det kan gjøre lydbildet litt spisst og hardt.

(Image: © Truls Steinung)

Når vi tar prisen på 900 kroner med i betraktningen, så skal det likevel sies at Eneby 30 leverer en helt grei helhet som vil være bra nok for mange. Du får kanskje ikke den helt store detaljrikdommen i mellomtonen og det gjør at kompleksiteten i akustiske instrumenter ikke alltid slipper gjennom, men du slipper grumsete eller ullen lyd slik du ofte risikere med rimelige høyttalere.

Eneby 30 kan også levere et ganske imponerende volum uten at det fører til noen merkbar forvrengning.

(Image: © Truls Steinung)

Konklusjon

På samme måte som med den mindre navnebroren så blåser heller ikke Eneby 30 oss akkurat over ende når det kommer til lydkvalitet, men når man ser på hva konkurrentene tar for tilsvarende produkter så kan IKEAs nye Bluetooth-høyttaler til stua gi mening likevel. Den største Eneby-høyttaleren gir deg tross alt et lydbilde som er både helhetlig og ryddig, og den kan fylle et stort rom ganske godt.

I tillegg får du et stilig og minimalistisk design som vil passe inn i de fleste stuer, og som går ekstra godt sammen med IKEA-møblene dine.

At den mangler andre tilkoblinger enn Bluetooth og 3,5 mm-kontakt er nesten bare å forvente når prisen er så lav, så det ser vi ikke på som noe stort minus.

For mange vil Eneby 30 rett og slett være god nok for deres bruksområde, og vi ser for oss at spesielt studenter på trangt budsjett vil ha mye glede av denne. En rimeligere måte å fylle kollektivet med festmusikk på kan vi nesten ikke tenke oss.

Alternativer

Hvis du kunne tenke deg å bruke litt mer penger for å få bedre lyd og flere tilkoblingsmuligheter, så finnes det mange gode alternativer å velge mellom.

Marshall Stanmore finnes i en ren Bluetooth-variant til rundt 2500 kroner, mens varianten med multirom-funksjonalitet gir deg flere tilkoblingsmuligheter for rundt 4000 kroner.

Sonos Play:3 vil nok også gi deg mer lyd for pengene og samtidig en svært robust multiromløsning, mens Play:5 kan være et enda bedre valg til et stort rom.

B&O Beoplay M3 gir deg alle strømmemuligheter i en kompakt innpakning, mens Beoplay M5 gir deg enda kraftigere lyd.