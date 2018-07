Test: IKEA Eneby 20

IKEAs første bluetooth-høyttaler gir deg helt OK lyd i en stilig minimalistisk innpakning, og kombinert med den lave prisen så kan den være et godt impulskjøp på din neste IKEA-tur. Bare husk at det finnes mange gode alternativer også.

IKEA Eneby 20 spesifikasjoner Frekvensgang: 57 - 20 000 Hz Bluetooth-versjon: 4.2 Trådløs rekkevidde: 8-10 m Effekt: 39 W Batteritid: 8-10 timer (selges separat) Autostandby: etter 20 min Energiforbruk ved standby: 0,5 W Tilkoblinger: Bluetooth, 3,5 mm kabel Mål: 20 x 20 x 8 cm (uten håndtak)

IKEA har så smått begynt å ta sine første steg mot å satse på lydprodukter, og mens deres samarbeid med Sonos har fått en del oppmerksomhet i det siste så har den svenske møbelgiganten kommet de produktene i forkjøpet med en ny serie Bluetooth-høyttalere de har kalt Eneby.

Foreløpig består Eneby av to ulike modeller, og i denne testen er det den minste varianten Eneby 20 vi tar for oss. Den større og mer stuevennlige Eneby 30 skal vurderes for seg i en separat test.

Eneby 20 er kanskje først og fremst ment som en portabel høyttaler du kan ta med deg på stranda, ut i hagen eller på hytta. Det signaliseres ikke minst av det solide håndtaket på toppen, men legg merke til at det oppladbare batteriet du trenger for å bruke den borte fra stikkontakter selges som ekstrautstyr. Dermed må du ut med 200 kroner ekstra i tillegg til prisen for selve høyttaleren.

Samtidig er det verdt å nevne at denne høyttaleren også kan fungere fint med ledning, og den har den samme festeanordningen på baksiden som den store modellen har. Dermed kan den gjøre seg godt som høyttaler på for eksempel et barnerom eller på kjøkkenet.

Image 1 of 4 Alt ved Eneby er umiskjennelig IKEA. (Image: © Truls Steinung) Image 2 of 4 Håndtaket må festes ved hjelp av en medfølgende unbrako-nøkkel ... (Image: © Truls Steinung) Image 3 of 4 ... og det er gjort på få sekunder. (Image: © Truls Steinung) Image 4 of 4 Det oppladbare batteriet selges separat. (Image: © Truls Steinung)

Enkel montering (for en gangs skyld)

Eneby kommer i en karakteristisk IKEA-pappeske, men det eneste du må skru sammen selv er håndtaket (hvis du har lyst til å bruke det). Det gjør du til gjengjeld med en medfølgende unbrako-nøkkel – IKEA er seg selv lik, for å si det sånn.

Skal du bruke høyttaleren uten batteri, er den klar til å spille musikk så fort du har satt i stikkontakten. Batteriet setter du eventuelt i fra undersiden gjennom en luke som åpnes ved hjelp av en mynt eller en negl.

(Image: © Truls Steinung)

Har du kjøpt med det tilhørende stativet eller veggfestene, kan du følge de medfølgende instruksjonene med strektegninger i kjent IKEA-stil for å montere dem. Det hele er uansett gjort på få minutter. For oss fremstår stativet imidlertid som litt overdimensjonert for Eneby 20, så for oss virker det mest naturlig å forbeholde det til Eneby 30.

Minimalistisk design

Eneby er utformet i umiskjennelig IKEA-stil, der skandinavisk minimalisme står sentralt. Her får du rette kanter og enkle linjer, og du kan velge mellom vår hvite testmodell med grått trekk i front og en variant i sort med mørkere grått trekk.

Selve chassiset kjennes nesten ut som det er bygget i det samme finérmaterialet som mange av IKEAs møbler (inkludert LAKK og KALLAX), men det viser seg at den først og fremst består av plast. Likevel føles den solid, men det er samtidig naturlig å anta at den hvite varianten vil tiltrekke seg en del merker etter hvert. Fronten er dekket av et stoffdeksel som kan fjernes hvis du vil ha et litt mer industrielt utseende. Det kan du med fordel også gjøre for lydens skyld, men det kommer vil tilbake til.

(Image: © Truls Steinung)

Til bærbar høyttaler å være er Eneby relativt stor, men den er likevel ikke større enn at du kan få plass til den i en sekk. Likevel finnes det nok bedre alternativer om du trenger noe som er skikkelig portabelt.

Sparsommelig betjening

Betjeningsmessig er Eneby svært enkelt utstyrt – man har nemlig begrenset seg til den godt synlige volumknotten på forsiden. Den klikker du på for å slå på høyttaleren, og første gang du skrur den på vil den automatisk gå i tilkoblingsmodus så du kan finne den på telefonen din. Deretter er det bare å spille av musikk. I tillegg kan du selvfølgelig vri på knotten for å justere volum.

Det som kanskje er litt overraskende er at du ikke kan trykke inn knappen for å starte og stoppe avspilling – det eneste den kan brukes til er nemlig å skru av høyttaleren igjen. Denne muligheten er noe vi savner litt, men det går selvfølgelig fint an å gjøre det fra telefonen også.

(Image: © Truls Steinung)

På baksiden av høyttaleren finner du en lydinngang som lar deg koble til for eksempel en telefon med ledning hvis du ønsker det. Husk bare at plasseringen av hodetelefoninngangen gjør det vanskelig å bruke den når høyttaleren henger på veggen.

Utover det har ikke Eneby noen flere tilkoblingsmuligheter, og om det skal regnes som en svakhet vil være avhengig av hva du skal bruke den til. Til hjemmebruk ville det vært en fordel å ha flere muligheter som AirPlay, Chromecast og lignende som fungerer via Wi-Fi, men ser du i stedet på Eneby 20 som en bærbar høyttaler til utebruk så vil du ha mest nytte av Bluetooth uansett. Slik vi ser det er fraværet av slike funksjoner et større savn i den store Eneby-modellen, og det er jo alltids mulig å gjøre den om til en multiromshøyttaler med WiFi ved å plugge inn en Chromecast Audio på baksiden.

(Image: © Truls Steinung)

Helt OK lyd

For 500 kroner forventet vi ikke all verden på lydsiden, men Eneby 20 låter faktisk helt OK. Ved siden av ett høyttalerelement og én tweeter på forsiden sitter det også en bassport på baksiden, og reflekskammeret bidrar til at Eneby 20 produserer et ganske helhetlig og kraftig lydbilde. Vi skal ikke påstå at den leverer voldsomt mye bass selv for størrelsen sin, men du får en naturlig tyngde i musikken som kommer godt med. Samtidig skal det sies at bassen kan bli litt ukontrollert hvis du spiller av musikk med et litt mer komplekst lydbilde.

Eneby 20 unngår også i stor grad den typiske grumsete mellomtonen man gjerne får med billige høyttalere, men den mangler likevel en del detaljrikdom som kunne løftet helheten noen hakk. Igjen merker du dette spesielt godt når du lytter til akustisk musikk eller metall der lydbildet er mettet.

De som lytter nøye etter vil også oppdage at stoffdekselet på forsiden påvirker lyden mer enn man kanskje skulle ønske. Det er jo ikke uvanlig å ha stofftrekk foran høyttalere, men vanligvis vil det være så tynt at det ikke gjør noen forskjell. I dette tilfelle anbefaler vi imidlertid å ta av trekket for å ikke minst mer diskant enn nødvendig. Konstruksjonen gjør nemlig også at lyden er veldig retningsbestemt, og du mister en del diskant når du ikke sitter rett foran høyttaleren. Når forholdene ligger til rette låter imidlertid diskanten behagelig og ren, og den del gir en fin klarhet til hele lydbildet.

Eneby klarer også å levere et ganske kraftig volum uten at det går utover lydkvaliteten, og den kan fint skape feststemning både på stranda og terrassen.

(Image: © Truls Steinung)

Konklusjon

Lydprodukter er ikke noe vi er vant til å forbinde med IKEA, men samtidig gir det jo absolutt mening at den svenske møbelgiganten kunne tenke seg at du har lyst til å plukke med deg en bluetooth-høyttaler når du ser den mens du går langs den oppmerkede veien gjennom varehuset. Og med en slik pris kan det være du faktisk gjør det også.

Vi skal ikke påstå at Eneby 20 gir deg høykvalitets hifi-lyd til 500 kroner (700 med batteri), men prisen tatt i betraktning så får du faktisk en helt OK lydopplevelse som kan holde deg og de rundt deg underholdt på stranda, på hytta eller på terrassen. Ikke minst kan den gjøre seg godt på et barnerom eller på kjøkkenen, der kravene til lydkvalitet kanskje ikke er like høye.

Samtidig er det umulig å ikke tenke at Eneby 20 faller litt mellom to stoler. Den er nemlig i største laget til å være virkelig portabel når du skal ut på tur, og til hjemmebruk vil det nok for mange være et bedre valg å bruke litt mer penger på en høyttaler som gir deg en bedre musikkopplevelse.

Det du imidlertid får er en svært rimelig høyttaler med helt OK lyd og et stilig minimalistisk design som oser av IKEA, og for mange vil det være nok.

Gode alternativer

Det finnes et enormt utvalg av bluetooth-høyttalere der ute, og avhengig av hva slags behov du har er det mange alternativer som kan være bedre valg enn Eneby 20.

JBL Flip 4 er for eksempel et populært alternativ som er mer portabelt, robust og ikke minst vanntett, og prisen er heller ikke så mye høyere nå om dagen.

Et opplagt alternativ er også UE Boom 2 som topper listen vår over de beste bluetooth-høyttalerne.

Et alternativ som gir deg et helt annet men like stilig design, er også Marshall Kilburn.

Er du villig til å bruke enda mer penger, kan du også ta en titt på Bose Soundlink Revolve eller B&O Beoplay P6.