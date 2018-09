Test: Huawei MateBook X Pro

Huawei har laget den beste ultrabooken til nå, og den passer like godt for profesjonelle som for kravstore forbrukere. MateBook X Pro kombinerer form og funksjon på enestående vis, og svakhetene er få og ubetydelige.

Vi så virkelig ikke dette komme, men vi har fått en ny topp-plassering på vår liste over de beste laptopene på markedet: Huawei MateBook X Pro.

Huawei har klart å levere det mest luksuriøse designet, den beste ytelsen og den beste batteritiden i en laptop siden Dell XPS 13. Det skal sies at selskapet klarte dette kunststykke ved å kopiere trendsetterne ganske tett, men ingen av forgjengerne har klart å oppnå den samme balansen mellom form og funksjon.

Du må riktignok også betale dyrt for en så komplett opplevelse, men matematikken går i Huaweis favør og MateBook X Pro byr på kvaliteter få av konkurrentene kan måle seg med til en tilsvarende pris. La oss gå løs på godsakene.

Spesifikasjoner Her er spesifikasjonene til modellen vi har mottatt til test:

CPU: 1,8 GHz Intel Core i7-8550U (4 kjerner, 8 MB cache, opptil 4,0 GHz)

Grafikk: Intel UHD Graphics 620, Nvidia GeForce MX150 graphics (2 GB GDDR5)

RAM: 16 GB LPDDR3 (2 133 MHz)

Skjerm: 13,9 tommer 3K (3 000 x 2 000) LED med berøringspanel (3:2 format; 450 nits; 1 500:1 kontrast; 100% sRGB)

Lagring: 512 GB SSD (NVMe PCIe)

Porter: 1 x Thunderbolt 3 USB-C, 1 x USB-C 3.1, 1 x USB 3.0, 3.5 mm lydutgang

Tilkoblinger: 802.11ac (2 x 2 MIMO) Wi-Fi, Bluetooth 4.1

Kamera: 720p webkamera med fjernfeltsmikrofoner

Vekt: 1,33 kg

Størrelse: 304 x 217 x 14,6 mm (B x H x D)

Se vårt førsteinntrykk av Huawei MateBook X Pro nedenfor:

Pris og tilgjengelighet

Huawei MateBook X Pro kommer i tre utgaver, og den rimeligste til 13 995 kr gir deg en 8. generasjons Intel Core i5-prosessor, 8 GB RAM, 256 GB SSD-lagring og en Intel UHD Graphics 620 GPU.

Neste steg opp har nøyaktig samme spesifikasjoner med unntak av at det legges til et Nvidia GeForce MX 150 grafikkort, og prisen øker da til 15 995 kr.

Toppmodellen (som vi har testet) kommer på sin side på 18 995 kr, og den gir deg en Core i7-prosessor, 16 GB RAM og 512 GB SSD-lagring.

Sammenligner vi med den dyreste 13-tommer MacBook Pro-modellen som koster 22 190 kr og er utstyrt med i5-prosessor, 8 GB RAM og kun integrert grafikk, blir MateBook X Pro nærmest å regne som et røverkjøp.

Den sprekeste utgaven av Dell XPS 13 til 17 494 kr kommer sånn sett litt bedre ut av en sammenligning, men da må du også klare deg uten det ekstra grafikkortet fra Nvidia.

Image 1 of 10 Image 2 of 10 Image 3 of 10 Image 4 of 10 Image 5 of 10 Image 6 of 10 Image 7 of 10 Image 8 of 10 Image 9 of 10 Image 10 of 10

Design

Designet til MateBook X Pro viderefører den eksklusive følelsen til forgjengerne, og den er laget i hel aluminium med diamantkuttede kanter og sandblåst overflate. Resultatet er en laptop som både ser og føles luksuriøs ut.

Når MateBook X Pro er lukket er den bare 4,9 mm høy på det tynneste, og 14,6 mm høy på det tykkeste. Den veier også bare 1,33 kg, noe Huawei liker å påpeke at er mindre enn MacBook Air sine 1,35 kg. MateBook X Pro kommer i utgangspunktet i de to fargene Space Gray og Mystic Silver, men det er kun sistnevnte alternativ som er tilgjengelig i norske butikker.

Dette er helt klart en laptop som er tynn og lett nok til å bære med seg på farten, og det er ikke noe problem å holde den komfortabelt med én hånd mens du løper fra møte til møte. Den passer også fint i de aller fleste ryggsekker, og til og med noen lommer og mapper som er laget for nettbrett. Tross de spreke komponentene på innsiden, er den altså likevel utrolig mobil.

Det er også veldig positivt at det er mulig å åpne den uten å måtte holde på den nederste delen. Det er bare å plassere en finger under skjermen og løfte, så åpner den seg helt uten fikling. Også her kan det se ut til at Huawei har latt seg inspirere av Apple.

Du får et tastatur i full størrelse som er bakbelyst og sølesikkert, men vi skulle ønske at det var mulig å finjustere bakbelysningen utover de få nivåene som finnes. Når det er sagt, så er vandringen til tastene overraskende dyp til å sitte på en så tynn laptop, og de føles stramme og presise nok til å kunne måle seg med premium-laptoper som MacBook.

Under det gode tastaturet sitter det en stor berøringsflate, og Huawei påstår det er den største som finnes på en 14 tommer laptop. Etter å ha brukt den en stund kan vi si med overbevisning at den hever brukeropplevelsen, og Microsofts Precision Touchpad-teknologi og sertifisering bidrar til god håndflategjenkjenning. På den måten slipper du at håndflaten din utløser berøringsflaten mens du skriver.

På hver side av tastaturet sitter det to stereohøyttalere (totalt fire) som støtter Dolby Atmos, og det merkes. Med volumet satt til 80 prosent, spiller den høyt og overrraskende nyansert, enten du lytter til musikk eller ser på film. Det er faktisk mulig å høre hvordan lyder beveger seg mellom de fire høyttalerne.

Over tastaturet finner du av/på-knappen, og som i MateBook X er den også her utstyrt med en fingeravtrykkleser med Windows Hello-støtte. Dette er veldig smart, fordi det lar deg skru på laptopen og logge inn med ett enkelt trykk. Dette er mulig fordi fingeravtrykkleseren er maskinvarestyrt av prosessoren og ikke av Windows 10, og det er slike detaljer som virkelig får MateBook X Pro til å skille seg ut fra mengden.

Huawei opplyser også at det skal ta bare 7,8 sekunder fra kald oppstart til Windows-innlogging, og bare 6,6 sekunder fra dvale. Dette er omtrent samme tall som vi får i vår testing.

Display

Den 13,9 tommer store skjermen er imponerende tynn, og har en skjermkant på bare 4,4 mm. Det gjør at den totale bredden til hele maskinen er på bare 12 tommer. Huawei påstår at MateBook X Pro er den første «FullView»-laptopen, og den har et skjerm-til-chassis-forhold på 91 prosent.

Til sammenligning har den opprinnelige MateBook et tilsvarende forhold på 84 prosent. Vi liker skjermer med tynne kanter, og denne skjermen bidrar utvilsomt til å gjøre MateBook X Pro ekstra iøyenfallende.

Faktisk er skjermkantene så smale at Huawei så seg nødt til å komme opp med en unik plassering for webkameraet – det er nemlig plassert under knappen med et kamera-ikon på tastaturet. Når du trykker på den, spretter kameraet ganske enkelt opp.

Svakheten med denne løsningen er at du får samme problem som med Dell XPS 13, der kameravinkelen blir veldig lav og fremhever kjevepartiet ditt veldig markant. I tillegg kan du oppleve at tasting kan føre til en og annen knoke i bildet, og i motsetning til med XPS 13 så er det ikke mulig å justere kameravinkelen opp eller ned heller.

Når det er sagt, så er det samtidig veldig nyttig å kunne beskytte privatlivet sitt ved å hjemme webkameraet helt bort. Sånn sett er dette en mer elegant løsning enn enkelte andre har satset på.

Selve skjermen er en berøringsskjerm med god respons, og Gorilla Glass som beskytter mot riper. Den har også 3K-oppløsing (3000 x 2000 piksler), og det gir en pikseltetthet på 260 ppi.

Skjermen er altså mer enn skarp nok, men du ser sikkert også at den er mer firkantet enn mange andre laptop-skjermer. Det er fordi den har et skjermforhold på 3:2 slik MateBook X også hadde, fremfor det mer vanlige 16:9-formatet.

Du får altså mer plass vertikalt enn på andre laptoper, og det kommer godt med til arbeid. Når du ser på film og serier, må du på den annen side leve med bredere sorte felter enn du kanskje er vant til fra før.

Uansett hva du bruker den til, er skjermen i hvert fall skarp og fargerik. Du får en lysstyrke på 450 nits som motvirker skinn i skjermen selv ved 50 prosent styrke, og et kontrastnivå på 1500:1 som gir deg et flott sortnivå.