Test: GoPro Hero7 Black

GoPro har ikke hatt det så enkelt i det siste, men selskapet har tatt seg opp igjen, og nå ser de ut til å være på rett spor mot det de ønsker å være.

Med sitt tretaggede angrep på markedet for actionkameraer kan GoPro tilby en Hero til alle, enten de er ute etter det helt grunnleggende, noe for spesialister eller noe midt imellom. Og med den helt nye, ferske flaggskipmodellen Hero7 Black sørger de for en kraftig bedring av kameraseriens videostabilieringsteknologi, noe som utvilsomt er blant dens fremste egenskaper.

Funksjoner

4K video med 60p

HyperSmooth-stabilisering

Direktestrømming

Selv om enkelte nok er skuffet over at mange av kjernespesifikasjonene i bunn og grunn er blåkopier fra Hero6 Black, dreier nok GoPros tankegang rundt denne nye modellen seg mindre om å kjøre opp bildefrekvensen og presse inn flere piksler og mer om den faktiske opplevelsen ved å bruke enheten.

Dette betyr blant annet at Hero7 Black fremdeles har den samme 12MP-sensoren og den samme vidvinkellinsen, og de maksimale videospesifikasjonene på 4K ved 60fps og Full HD med maksimalt 240fps for 8x langsom film er også uendret. Den store mengden av godsaker på toppen av dette, er imidlertid noe som gjør dette til en vesentlig kraftigere modell enn tidligere.

HyperSmooth

Den viktigste av disse er HyperSmooth, en form for videostabilisering som GoPro hevder skal være på linje med å bruke en slingrebøyle. Dette er basert på en kombinasjon av maskinvare og programvare, og altså ikke bare snakk om et oppgradert optisk stabiliseringssystem,.Det skal være utviklet på bakgrunn av brukernes tilbakemeldinger, og det er ment å gi alle som synes det er upraktisk å måtte benytte en slingrebøyle under actionfilmingen, en fordel.

GoPro er ikke beskjedne når det gjelder ytelsen, og går så langt som å hevde at dette er det beste innebygde stabiliseringssystemet, ikke bare blant actionkameraer, men blant alle kameraer overhodet. I tillegg sies det at bruken av systemet ikke har noen negativ innvirkning på batteritiden.

Til forskjell fra Hero6 Black, der det bare er mulig å å benytte vanlig stabilisering ved 30 fps når man filmer i 4K, kan HyperSmooth benyttes ved opptak i 60 fps ved full oppløsning (men ikke i 4:3) på Hero7 Black. Ellers er det bare én annen anledning der du ikke kan hente den frem, og det er ved opptak i full HD ved 240 fps og ved 120 fps, selv om det vanlige stabiliseringssystemet er tilgjengelig ved sistnevnte bildefrekvens.

TimeWarp-video er også nytt med Hero7 Black, og dette er en funksjon der ideen bak vanlig timelapsefotografering bilde for bilde (noe du fremdeles kan gjøre separat) kombineres med HyperSmooth, noe som gir en stabilisert «hyperlapse». I hovedsak gjør dette at du kan gjøre timelapseopptak med friheten til å flytte på Hero7 Black-kameraet når som helst, og på hvilken måte du vil.

Ytelsen på lydfronten er også blitt kraftig forbedret.

Stemmekontrollen er igjen på banen. Den kan gjenkjenne tolv ulike kommandoer, som «GoPro take a photo» og «GoPro start video recording», og til sammen dekker de alle de grunnleggende funksjonene.

Ytelsen på lydfronten er også blitt kraftig forbedret. GoPro har utvidet den dynamiske spennvidden, slik at den kan gjengi mer naturlige basstoner og skarpere mellomtoner, og dessuten er mikrofonmembranen redesignet, slik at vibrasjoner som fanges opp kan elimineres, samtidig som den sikrer at mer subtile lyder kommer med.

Enklere å ta bilder

En annen valgmulighet på Hero7 Black minner om en omgivelsessensitiv og intelligent auto-funksjon på et mer konvensjonelt kamera, som automatiserer en rekke nyttige prosesser du ikke nødvendigvis tenker på å aktivere når du skal ta stillbilder.

Så i stedet for å måtte hente frem HDR når du skal fotografere motiver med stor dynamisk spennvidde, kan kameraet gjøre det for deg om du ønsker. Slik er det også med støyreduksjon over bildesekvenser i svak belysning, som Hero7 Black vil aktivere om den mener behovet er der.

En fordel om du ønsker å være veldig kreativ, er at ProTune gir deg friheten til å justere ting som eksponeringskompensasjon, hvitbalanse, ISO-spenn, skarphet og så videre. Du kan ta opp raw-foto i tillegg til jpeg-filer på Hero7 Black, og også ta opp kjappe sekvenser på maksimalt 30fps, der du gir kamerat beskjed om hvor mange bilder du ønsker å ta over hvilket tidsintervall.

GoPro Hero7 Black er også den første Hero-modellen som har innebygget mulighet for direktestrømming. Dette fungerer foreløpig kun med Facebook, men GoPro lover at YouTube og andre tjenester skal legges til ganske snart.

Konstruksjon og håndtering

Samme design som Hero6

Vanntett ned til 10 meter

Forbedret brukergrensesnitt med portrettorientering

Med GoPro Hero7 Black får du samme type hus som på Hero6 Black, i en røff og stort sett gummiert utførelse, men sidene på enheten er nå like glatte som fronten, og ikke riflet. Det betyr også at man har tatt farvel med det to-tonede utseendet, men du vil trolig uansett oppbevare GoPro i et beskyttelseshus av en eller annen sort, så dette betyr veldig lite for den praktiske bruken.

Konstruksjonskvaliteten til Hero7 Black føles like solid som Hero6 Black. De to lukene til avdelingene for batteri og kort, og for USB/HDMI kan være litt klønete å åpne, men denne utformingen er nødvendig for å gjøre enheten vanntett. Uten en ytre beskyttelse kan kameraet trygt medbringes 10 meter under vann (akkurat som før), selv om du kan gå enda dypere med ekstrautstyret Super Suit.

En liten plastinnfatning som pakkes tett rundt GoPro Hero7 Black og klikkes på plass leveres som standardutrustning, og denne kan monteres på et klipsstativ for å holde kameraet på plass, i tillegg til å kunne settes på hjelmer, sykkelstyrer og mye annet. Førstegangsbrukere av Hero7 Black vil trolig være varsomme, og oppleve noe av dette utstyret som klønete, ettersom alt nødvendigvis sitter stramt og godt fast slik at det holder seg på plass under ulike forhold. Du venner deg imidlertid snart til at du må være litt hardhendt for å få satt ting sammen.

Image 1 of 4 Image 2 of 4 Image 3 of 4 Image 4 of 4

Når du slår på Hero7 Black, vil du oppdage hvor mange forandringer GoPro har gjort. Brukergrensesnittet er frisket opp, der sentrale opplysninger som bildefrekvens og oppløsning er klemt sammen på mindre plass, og grønne ikoner som viser batterikapasitet og gjenværende lagringsplass er blitt lettere å se mot lysere flater, til forskjell fra de hvite man hadde før.

Hero7 Black minner også mer om en smarttelefon i bruk, der enkle retningssveip gir tilgang til ulike innstillinger, lagrede opptak og bilder og mye mer. Du kan fremdeles alternere mellom ulike opptaksmodi ved å trykke på Mode-knappen på siden, men du kan også sveipe for å gjøre det samme.

Brukergrensesnittet på Hero7 Black inkluderer også portrettorientering, når du holder kameraet på den måten, noe som gjør det enklere å håndtere. Du kan deaktivere denne hvis du mener den vil være mer til irritasjon enn til nytte, men den later ikke til å være så sensitiv at de fleste brukerne vil velge å gjøre det.

Brukergrensesnittet justerer seg automatisk til portrettmodus når du vender på kameraet.

Berøringsskjermen på Hero7 Black er dimensjonert over de samme to tommene som tidligere, og generelt responderer den godt, men av og til svikter berøringsresponsen, og på en så liten skjerm kan det være irriterende å måtte fomle med den samme bevegelsen noen ganger på rad.

Stemmestyringen foregår stort sett som før, men nå kan du si «GoPro Capture», og kameraet vil begynne å spille inn eller ta et fotografi, avhengig av hvilken modus det er satt i. Det vil også respondere når du sier «That was sick» ved å lyse opp, men for å oppnå det samme kan du også si «GoPro Hi-light». Eller bare «oh shit».

Hero7 Black responderer vanligvis godt på en rekke stemmekommandoer, selv om du sikkert kan forestille deg at dette ikke er 100 % pålitelig, og tidvis må instruksen gjentas noen ganger. Det hadde også vært fint å kunne legge inn egne kommandoer til Hero7 Black, og dette kan være et naturlig steg å ta videre, selv om de viktigste funksjonene allerede er dekket.