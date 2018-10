Test: Google Pixel 3

Google Pixel 3 har det beste smarttelefonkameraet du får kjøpt nå. Ikke la de oppgitte spesifikasjonene lure deg. Dens enkeltstående 12,2 MP baksidekamera med lukker på f/1,8 forsterkes av programvare for maskinlæring, Googles hemmelige ingrediens for å skape bedre bilder. Telefonens design skiller seg ikke ut, og batterikapasiteten er skuffende, men Google gir deg en 5,5-tommers skjerm og doble, fremovervendte høyttalere i en enhåndsvennlig telefon. Dette er Googles beste telefon av den mindre varianten.

Google Pixel 3 har det beste smarttelefonkameraet du får kjøpt nå, og det på en enhåndsvennlig telefon med stor nok skjerm til å tilfredsstille de fleste brukerne i 2018.

Du trenger ikke en stor, lommeutvidende telefon for å ta flotte bilder (denne har en 5,5-tommers skjerm), og du trenger ikke et tolinsers kamera på baksiden (denne har enkel linse), og ikke den raskeste lukkeren på en telefon (f/1,8 er slått av både LG og Samsung, med lukkere på f/1,5). Google viser at deres 12,2 MP-bilder er bedre på grunn av maskinlæringsprogramvare for kameraer og stødighet.

OBS: Vår test av Google Pixel 3 XL er rett rundt hjørnet, og da har vi fått bedre tid til å teste batterikapasiteten på den større utgaven.

Pixel 3, og den større Pixel 3 XL, gjør det å slepe rundt på et kompaktkamera eller til og med en DLSR av enkel type overflødig. Den har også funksjoner du ikke får på profesjonelle kameraer, med mindre du bytter objektiver hele tiden. Her er det to fremovervendte 8MP-kameraer, der den ene linsen er laget for vidvinkel-selfier, slik at du kan ta gruppebilder, og slipper å utelate folk fra bildene. LG V10 var først ute med denne løsningen, og LG V40 fortsetter i samme spor. Googles vidvinkelbilder er likevel bedre, selv om de preges av vesentlig tønnefortegning i ytterkantene.

Vi er ennå i dag imponert over kameraet til Google pixel 2, og Pixel 3 bygger videre på suksessen, med enda bedre fotografiske detaljer og forbedret HDR. Dessuten er den fargerike OLED-skjermen overlegen takket være proporsjonene på 18:9. Den er ikke helt uten ramme, men du får mer skjermflate her enn med Pixel 2, og den har dessuten beholdt de forovervendte stereohøyttalerne. Den har heller ikke det sære skjermhakket du får på Pixel 3 XL, som så mange mennesker misliker.

Du får ikke alt du ønsker i en så liten pakke. Batteriet er med 2915 mAh svakere enn på de større mobilene, men gir batteritid hele dagen med normal eller beskjeden bruk i våre tester. Å ta flere enn 100 flotte bilder på to timer tappet batteriet kraftig. Du er dessuten låst til 64 GB eller 128 GB, ettersom telefonen ikke har et microSD-kortspor til utvidelse av lagringskapasiteten, og det er heller ikke noe hodetelefoninntak her. Og enda så godt vi liker behind-the-scenes-programvaren til kameraet, har ikke appen alle de fiffige kameraknepene du får med de mer robuste kameraappene til Samsung eller LG.

Google Pixel 3 er den ideelle smarttelefonen for alle som er opptatt av fotokvalitet, og ikke er fornøyd med de bildene de får fra mobilen sin i dag. Den har alle kamerafinessene og de Android Pie -drevne AI-funksjonene til Pixel 3 XL, men uten det sære hakket på toppen. Og til forskjell fra den sammenlignbare, enhåndsvennlige iPhone XS, er den rimelig, sammenlignet med andre flaggskiptelefoner i 2018.

Ser du etter storebroren til Pixel 3? Sjekk ut vår anmeldelse av Google Pixel 3 XL.

Se vårt førstinntrykk av Google Pixel 3 i videovinduet nedenfor...

Lanseringsdato og pris

Google Pixel 3 lanseres torsdag 18. oktober i USA, og 1. november i Storbritannia og Australia. Den blir snart også tilgjengelig i Canada, Frankrike, Tyskland, Japan, India, Irland, Italia, Singapore, Spania og Taiwan.

Norge er derimot fortsatt ikke på listen over land der Google distribuerer Pixel-telefonene offisielt, men som vanlig vil den nok etter hvert dukke opp hos nettbutikker som selv henter den til Norge.

I USA får Pixel 3 en pris fra 799 dollar eller rundt 6500 koner for 64 GB-varianten, og 899 dollar eller rundt 7350 kroner for 128 GB-varianten. Hva prisene blir i Norge gjenstår å se, men Pixel 2 128 GB ligger nå på rundt 7500 kroner i norske nettbutikker, og vi må regne med at Pixel 3 blir en del dyrere.

Vi anbefaler uansett at du velger den utgaven med mest lagringsplass, ettersom du ikke kan oppgradere dette senere (det er ikke noe microSD-korstpor på denne telefonen).

Du betaler for en større skjerm og for maskinlæringskameraet, i tillegg til at alle flaggskipmodeller koster mer i 2018.

Design

Pixel 3 beholder Googles velkjente totonedesign. Baksiden har glinsende glass på toppen, mens de nedre 80 % har en matt overflate. Det er riktignok en mer sømløs overgang mellom de to overflatene, men utseendet er ikke dramatisk forandret.

Den passer godt i én hånd, og for det meste kan du bruke den uten å måtte ty til tohendig bruk. Det er den beste grunnen til å velge Pixel 3 i fremfor Pixel 3 XL. Skjermstørrelsen er tilstrekkelig stor, men telefonen føles god i hånden. I tillegg til at den ikke har den rare fordypningen øverst, noe mange anser som et underlig designvalg.

Pixel 3-serien ser veldig lik ut som fjorårets serie, men nå er materialbruken faktisk en annen. Hele baksiden er nemlig laget av Corning Gorilla Glass 5. Det er det samme forsterkede glasset som beskytter skjermen foran, og de to ligger som en sandwich over en aluminiumsramme med hybridovertrekk, og dette er det eneste metallet du vil kjenne utenpå telefonen.

Det gjennomgående glassdesignet gjør definitivt Pixel 3 mer skadeutsatt, men det muliggjør også en bedre LTE-forbindelse og trådløs lading. Derfor ser vi få flaggskip anno 2018 med bakside i aluminium. Pixel 3 var den siste som sto for fall.

Trådløs lading er en ny egenskap ved Pixel-telefonene, og en kjærkommen forandring nå som Google lanserer den trådløse laderen Pixel Stand samtidig med de nye enhetene. Vi har ikke hatt en trådløst ladbar Google-telefon siden plastmobilen Nexus 6.

Mer avrundede kanter finner du overalt på Pixel 3. Rammen bygger mindre enn på tidligere Google-telefoner, og dette er en trend iPhone og flere andre har kastet seg på. Borte er den skarpere skråkanten i sølv rundt rammen og fingeravtrykksensoren på baksiden. Det er som om Google har kjørt Pixel 2 gjennom en oppmykningsmaskin.

Med Google Pixel 3 får du fremdeles to fremovervendte høyttalere. Det er vel egentlig ingen andre som gjør dette lenger (bortsett fra Razer med Razer Phone 2), så det er flott å se dette på en flaggskipenhet. Du får også Active Edge, som gjør at du ved å klemme innsidene på telefonen kan hente opp Google Assistant. Vi foretrekker dette fremfor en dedikert AI-knapp, slik Samsung har med sin Bixby-knapp (som vi ofte forveksler med knappen for senking av lydvolumet).

Pixel 3 leveres med USB-C-propper i esken, og mobilen har altså ikke en standard 3,5 mm hodetelefonutgang (akkurat som fjorårets Pixel 2). Uten microSD-kortspor er du også låst til lagringsoppsett på 64 GB eller 128 GB.

Av de tre fargene Pixel 3 leveres i, er Just Black vår favoritt. Clearly White ser billigere ut, og Not Pink er ikke for hvem som helst. Det er den fargen du vil ha om du ønsker å skille deg ut, men vi foretrakk fjorårets unike Mint-farge. Den friske Mint-fargen får du imidlertid på på-knappen til den hvite Pixel 3.

Skjerm og innfatning

Mobilens 5,5-tommers OLED-skjerm passer til vår moderne tid. Den er stor og flott, og sitter på en telefon som er mindre enn vi hadde ventet oss med tanke på forhåndsryktene om skjermstørrelsen. Hele saken måler 145,6 x 68,2 x 7,9 mm og veier 148 gram. Det er omtrent de samme tallene som for Pixel 2, som hadde 5-tommers skjerm.

Pixel 3-skjermen ser også mer sjenerøs ut enn fjorårets Pixel 2. I spesifikasjonene leser vi at den bare har noen få piksler mer per tomme, men man må huske på at skjermen er mye større. Innfatningen er betydelig mindre, takket være proporsjonene på 18:9, sammenlignet med de litt utdaterte målene 16:9. Fjorårets altfor store kant var den største skuffelsen rent designmessig ved Pixel 2XL. Med Google Pixel 3 er dette løst.

Men den har fremdeles en innfatning. De to forovervendte kameraene og høyttalerne er ikke til å komme fra, men det er det beste vi har sett fra en telefon med to forovervendte høyttalere og uten et dypt (noen vil si stygt) skjermhakk.