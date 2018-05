Test: Google Pixel 2

Pixel 2 gir oss et hint om hvorfor Google kalte sin egen telefonserie for nettopp Pixel: de jobbet med å lage den beste kameratelefonen på markedet. Dette andre forsøket holder det navnet lover med fantastiske bilder, og på kjøpet får du også fremovervendte stereohøyttalere og et vanntett chassis. Størrelsen er også veldig håndterlig, men du må komme over det daterte designet og fraværet av hodetelefonutgang.

Google Pixel 2 er Android-flaggskipet som beviser at to objektiver ikke alltid er bedre enn ett, og her prioriteres bildekvalitet fremfor nyvinninger som heldekkende skjerm. Vi har bildebevisene nedenfor.

Det er Googles overlegne programvare som lar denne Android Oreo-telefonen (som nå også kan oppdateres til Android P Beta) ta noen av de beste bildene vi har sett, og den overgår fjorårets Pixel og Pixel XL.

Årets modell er også raskere, den er vanntett, og den har en ny måte å kalle opp Google Assistant på: du kan ganske enkelt bare klemme på sidene av telefonen. Det høres kanskje ut som en gimmick, men det fungerer bedre enn en dedikert knapp du lett kommer borti ved en feil, som på Galaxy S9 og S9+.

Med sin 5 tommer store skjerm, ser ikke akkurat Pixel 2 ut som fremtidens smarttelefon. Samtidig mangler den hodetelefonutgang, så du vil ha god nytte av et par bluetooth-hodetelefoner om du kjøper denne.

Den er heller ikke fullt så stilig som storebror Google Pixel 2 XL, der du får en 6 tommer skjerm som strekker seg fra kant til kant og et skjermformat på 18:9. Pixel 2 har i stedet ganske brede skjermkanter, men den har til gjengjeld sterkere farger og viser i motsetning til XL-modellen ingen tegn til innbrenning. Pixel 2 er et eksempel på at det kan være en fordel å ta trygge valg.

Skjermkantene er ikke noe stort problem, så lenge det er viktigere for deg å ha en telefon som ikke er for stort, som kjører god Google-programvare og som har et fantastisk kamera selv Samsung-eiere vil være misunnelige på. Dette kameraet blir bare tidvis slått av modeller som Huawei P20 og P20 Pro, men langt i fra alltid.

Kort sagt er Pixel 2 en telefon for folk som setter funksjonalitet foran design.

Oppdatering: Google Pixel 2 er fortsatt en av våre favorittelefoner i 2018, tross enkelte tekniske problemer ved lansering, og det er det to gode grunner til: den har et helt fantastisk kamera, og selges til en relativt fornuftig pris. Nylig ble den også enda bedre etter at Google vekket til live koprosessoren som kalles Pixel Visual Core via en programvareoppdatering.

Og den fortsetter også å bli bedre, nå som Google har sluppet den første utviklingsutgaven av Android P. Oppdateringen er føreløpig kun gjort tilgjengelig for utviklere og må installeres manuelt, men fremtidige versjoner vil bli mye enklere å installere for alle.

Pris og lanseringsdato

Prisen ligger på 7790 kroner og oppover for 64 GB-modellen.

Annonsert 4. oktober, sluppet 19. oktober.

Salget av Google Pixel 2 er ikke spesielt utbredt i Norge, men den er tilgjengelig via en del nettbutikker. Der ligger prisen på rundt 7790 for 64 GB-utgaven, mens 128GB-utgaven går for 8190 kr.

Prisen er altså overkommelig sammenlignet med andre toppmodeller, og den har faktisk ikke økt noe særlig fra forrige modell heller.

Fotoeksempler fra Pixel 2 og Pixel 2 XL

Pixel 2 og Pixel 2 XL har det samme kameraet, og vår egen Cameron Faulkner hadde begge med seg på bryllupsreise så han kunne ta noen bilder utenfor testlaboratoriet. Disse ser du nedenfor.

Design

Fin størrelse og pent design.

Start Google Assistant ved å trykke på sidene.

Vanntett men ikke hodetelefonutgang.

Hvis du kan se bort i fra at Google Pixel 2 ikke har heldekkende skjerm, er designet og størrelsen veldig enkelt å like. Likevel er det bare kameraet som er futuristisk med denne telefonen, mens designet føles som en fjorårsmodell.

Fordelen med størrelsen er selvfølgelig at den passer godt i én hånd. Det er ikke så mange år siden den ville blitt regnet som en phablet, men ved siden av kjemper som Note 8 er den bare en normal Android-telefon. De fleste vil være komfortable med å bruke den med én hånd, noe som er nærmest umulig med den større Pixel 2 XL.

Begge Pixel-modeller er vanntette ned til 1 meter (IP67-sertifisering), og de har begge en kombinasjon av glass og metall på baksiden. Mengden glass har imidlertid blitt mindre siden forrige modell.

Fingeravtrykkleseren er flyttet ned til metalldelen av baksiden, mens kameraet forblir på glassoverflaten. Sistnevnte er også utstyrt med en ny beskyttelsesring.

Telefonen har ikke hodetelefonutgang, og Google har ikke engang lagt ved USB-C-hodetelefoner i esken. I stedet får du bare med en enkel 3,5 mm-til-USB C-adapter. Det er mulig Googles markedsundersøkelser viser at du sannsynligvis har bedre hodetelefoner fra før enn de du vanligvis får med på kjøpet, og de håper kanskje også at du skal bli interessert i å kjøpe Pixel Buds.

Musikk fra denne telefonen låter bra gjennom hodetelefoner, og stereohøyttalerne er også helt greie. (Du har kanskje fått med deg at noen Pixel 2-telefoner lager en merkelig tikkelyd, men Google lover å fikse det med en programvareoppdatering.)

Fremovervendte stereohøyttalere har blitt en skjeldenhet på smarttelefoner, og vi må ofte klare oss med én nedovervendt høyttaler som sender ut lyd fra bunnen. Høyttalerne er nok med på å gjøre skjermkantene oppe og nede bredere, men det er en av valgene som handler om funksjon fremfor mote som vi nevnte tidligere.

Pixel 2 låner også den såkalte Edge Sense-funksjonen fra HTC U11, og den gjør at du kan starte Google Assistant ved å klemme på sidene til telefonen. Vi liker denne løsningen godt, og det er mye bedre enn en dedikert AI-knapp som på Galaxy S8 og Note 8 som det er altfor lette å komme borti uten å mene det.

LG G7 ThinQ gjør også bruk av en dedikert knapp som åpner Google Assistant, og den leder i det minste til den AI-en vi liker best. Klemmefunksjonen til Pixel 2 er imidlertid bedre, og ikke fullt så enkel å utløse utilsiktet. Det eneste vi har å utsette på denne funksjonen er at du ikke kan tilpasse hva klemmingen skal gjøre, og du kan dermed ikke velge å bruke den til å åpne kameraet eller en annen app i stedet.

Pixel 2 finnes i de tre fargene Just Black, Clearly White og Kinda Blue, men det ser ut til å kun være førstnevnte som er tilgjengelig i norske nettbutikker.

Skjerm

1080p-skjermen er lys og fargesterk.

De tykke skjermkantene gjør at den er langt fra en kantløs telefon.

Ikke det beste valget for Google Daydream VR

Den 5 tommer store skjermen til Pixel 2 er fantastisk til å være Full HD, men den virker også litt uinspirert. Den er både lyssterk og fargerik, men ikke så frisk som de beste Samsung-skjermene.

Det verste er skjerm-til-chassis-forholdet, og det er veldig merkbart at skjermen er omgitt av sorte felter på alle kanter. I 2018 blir dette ekstra synlig ved siden av alle Android-telefonene med tilnærmet heldekkende skjermer, inkludert den større Google Pixel 2 XL. Det hjelper heller ikke at de tre skjermknappene danner et sort felt som spiser seg inn i den allerede dyrebare skjermplassen.

Skjermen fungerer greit med Google Daydream, men i 1080p blir det mulig å se de individuelle pikslene og det gjør denne skjermen mindre egnet. Du trenger egentlig 4 x HD-skjermen til Pixel 2 XL når du skal bruke VR.

Vi liker derimot den nye alltid på-skjermen som viser dato, tid og varslinger, og Pixel 2 lar deg også endelig vekke skjermen ved å dobbeltklikke på den. Dermed får du mye bedre oversikt over hva som skjer på telefonen uten å låse den opp.

Du må bare bestemme deg for om du kan takle de brede skjermkantene, og da er det også verdt å huske på at et deksel vil gjøre dem enda større.