Test: Google Home Mini

Home Mini er den rimeligste veien til å skaffe seg tilgang til Google Assistant i stua, og en enkel vei inn i Googles smarte økosystem. Du får mye for pengene, men den dårlige lydkvaliteten gjør at den passer best til talemeldinger og mindre godt som en selvstendig høyttaler.

Den er søt, den er kompakt og den koster bare 549 kroner, og ikke minst – den gjør noe selv de beste bluetooth-høyttalerne på markedet ikke kan måle seg med. Google Home Mini er nemlig utstyrt med Google Assistant, som alltid er klar til å gi deg svar på spørsmål, sette på låter, dempe lyset, sette i gang en TV-serie og mye mer, kun ved hjelp av stemmekommandoer.

Sånn sett er Home Mini helt identisk med den større og dyrere Google Home, men det er også der sammenligningen stopper. Mens Google Home (og den enda større Google Home Max som ikke er i salg i Norge) gjør seg godt som en selvstendig høyttaler når det kommer til lydkvalitet, så kan ikke Home Mini håndtere musikkavspilling på langt nær like godt.

Lydkvalitet er selvfølgelig subjektivt, men de fleste vil være enige om at Home Mini ikke har så mye å komme med på den fronten. Lydbildet – tross at det stråler ut i 360 grader – er rett og slett veldig tynt. Den kan altså finne frem til de mest obskure artistene du kan tenke deg på en rekke ulike strømmetjenester, men yter ikke musikken rettferdighet når den begynner å spille.

Har du derimot en Google Home eller en annen høyttaler som støtter Chromecast Audio, kan Home Mini fungere godt som et supplement ved å fylle på med ekstra diskant. Vokal og andre høyfrekvente lyder vil ringe gjennom godt, men det er stort sett også alt. Det er altså ikke noe stort problem hvis du har andre høyttalere som kan fylle ut lydbildet, men alene er ikke Home Mini kraftig nok.

Tross denne svakheten, er det likevel umulig å ikke anbefale denne lille dingsen. Assistent-mulighetene, alle funksjonene og den lave prisen, gjør den til en perfekt inngangsbillett til et smartere hjem.

The microphone toggle switch

Design

Designet til Google Home Mini ser nesten ut som resultatet av at Google tok en vanlig Google Home, snudde den opp ned, og moste den sammen. Dermed har den stofftrekket på oversiden, mens den matte plasten er på undersiden. Skal vi sammenligne den med noe spiselig, kan den også minne litt om en makron.

Ved første øyekast kan det se ut som stofftrekket bare ser pent ut, men det skjuler faktisk også noen berøringsfunksjoner. Blant annet kan du trykke på midten for å pause og gjenoppta avspilling. Du kan også holde på henholdsvis venstre og høyre side, for å skru volum ned eller opp.

Sist men ikke minst vil de fire LED-lysene på oversiden lyse bekreftende, både når du påkaller talekommandoer og berører den.

De fire lysene tenner når den lytter eller tenker.

På den nedre halvdelen finner du en mikroUSB-port der du kobler til strøm (akkurat som Amazon Echo Dot har den altså ikke batteri), i tillegg til en mikrofonknapp som lar deg skru av den aktive lyttingen. Da må du altså trykke på den for å interagere med den.

På undersiden finner du en gummisirkel som sikrer at den blir stående stille på overflaten du plasserer den på. Google sendte oss for øvrig en fersken-farget modell, men den finnes også i grå og sort.

Ytelse

Google Home Mini er den billigste høyttaleren du får kjøpt med Google Assistant, og heldigvis går ikke den mindre størrelsen og prisen utover stemmegjenkjenningen. Enten du roper fra den andre siden av rommet eller snakker rolig på en meters avstand, så får du stort sett de samme gode resultatene.

Når det kommer til hva Google Home Mini kan gjøre, så er listen lang. Du kan strømme musikk fra et stort utvalg strømmetjenester som Spotify, YouTube Music og TuneIn, og du kan be den starte en YouTube-video eller en serie på Netflix på en tilkoblet Chromecast-enhet. I tillegg er også Home Mini en smarthjem-hub som kan integreres med IoT-enheter fra produsenter som TP-Link, Philips Hue, Wemo og mange flere.

Oppsettet går enkelt ved hjelp av Google Home-appen. I tillegg får du samtidig vite litt om hvordan den virker, og den forteller deg om de ulike gratis lydkildene du kan legge til. Hvis du kun skal bruke Google Home Mini som en Bluetooth-høyttaler, finner du også tilkoblingsinnstillingene i appen, men de er godt skjult.

Når telefonen din er ferdig satt opp med Home Mini, er det enkelt å komme i gang med lyttingen. Da kan du enten bare spørre etter låter og være så spesifikk eller vag du selv ønsker, eller du kan trykke på Cast-knappen øverst på skjermen for å sende det du lytter til direkte til Home Mini.

Apropos Cast, så fungerer Googles minste høyttaler best sammen med andre høyttalere med Cast-støtte. I min et-roms leilighet grupperte jeg sammen en Google Home, en lydplanke med Chromecast-støtte og en Google Home Mini, og da utmerket Google Home Mini seg ved å bidra med masse diskant slik at vokalen kom godt frem. Samtidig fylte de andre ut resten av lydbildet.

På egenhånd er derimot ikke Google Home Mini noe mer enn en grei skrivebordshøyttaler. Den fungerer fint når du bare vil ha et raskt innblikk i kalenderen din, høre de seneste nyhetene eller gjøre raske Google-søk. Trenger du derimot en høyttaler som kan yte favorittlåtene dine rettferdighet, så er ikke dette løsningen for deg. Den kan riktignok spille høyt, men du får veldig lite bass.

Konklusjon

Home Mini likner mye på Amazon Echo Dot, og dette er Googles forsøk på å bringe Google Assistant inn i så mange hjem som mulig. Med alle funksjonene du får pakket inn i en så liten og stilig enhet til en så lav pris, så er den også et knallkjøp.

Er du på jakt etter en rimelig høyttaler, kan også Google Home Mini gjøre jobben. Bare husk at den passer best som et supplement til Home-familien, og ikke som en selvstendig enhet. Denne enhetens styrke – ved siden av de smarte funksjonene – er å fungere som en billig ekstrahøyttaler for de som allerede har tatt steget inn i Googles smarte verden.

Google Home Mini koster under halvparten av den større Google Home og den er også under halvparten så stor. Samtidig får du også under halvparten av ytelsen fra den, og det er kanskje litt mindre enn vi hadde håpet på.